El agente de Ulloa ataca a Ranieri: "Es un egoísta mentiroso"

Ranieri con Ulloa en un encuentro esta temporada. Foto: PA

No están yendo las cosas como esperaban en el Leicester City en su temporada de ensueño. A pesar de estar logrando grandes números en la UEFA Champions League se encuentran al borde de caer en los puestos de descenso a Championship, y los futbolistas ya no parecen estar tan cómodos como hace unos meses.

El primero en explotar ha sido Leonardo Ulloa, que hace unas semanas ya avisó que contemplaba su marcha en el mercado invernal, y ahora ha sido su agente el que ha levantado la voz para pedir justicia. Con Islam Slimani en la Copa África de Naciones, el delantero argentino sigue sin contar con minutos y este curso tan solo ha disputado 485 en todas las competiciones, siendo capaz de anotar un único gol en Premier League.

Ulloa tan solo lleva un gol esta temporada "En la gira de pretemporada le prometió que no compraría otro delantero, y firmó a Slimani, así que le prometió a Leo que podría marcharse, aunque no cumplió. Luego le prometió una renovación de contrato y no lo ha hecho, así que Ulloa ha pedido formalmente su traspaso", dijo el agente del delantero. "Con todo y con eso, Ranieri dice que piensa que seguirá en el club y no es verdad. Se está comportando como un mentiroso egoísta al que no le importa en absoluto el sufrimiento de un hombre que ha luchado mucho por él", explicó Horacio Rossi.

Ulloa con el título de la temporada pasada. Foto: Leicester City

Mientras Ranieri sigue mostrando una postura calmada al respecto, el representante del ariete estalló diciendo: "Este mánager está destrozando la carrera de Leo Ulloa al obligarle a quedarse y esta temporada tan solo le ha dado un partido de inicio".

El año pasado era la tercera opción tras Jamie Vardy y Shinji Okazaki pero se las apañó para terminar disputando 29 encuentros de liga haciendo varios goles importantes, pero parece que la magia del "Ciclón" está viviendo sus últimos momentos con los Foxes.