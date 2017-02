Crouch es centenario

Google Plus

El partido entre Stoke City y Everton de esta temporada no pasará a la historia por su brillantez precisamente. Este encuentro destacará por ser el partido en el que Peter Crouch entró en el selecto grupo de jugadores que han logrado 100 goles en la Premier League. Cifra redonda para el espigado delantero inglés.

Hablando sobre el partido, la igualdad fue la tónica dominante en el encuentro, donde ambos conjuntos se anularon en algunos tramos, y que si no fuese por los porteros de ambos conjuntos, el partido podría habérselo llevado cualquiera de los dos equipos. Aún así, los dos goles fueron en una entretenida primera parte que comenzó con Crouch anotando el gol de su centenario y acabó siendo igualado el partido tras una extraña jugada entre Coleman y Lukaku en la que Shawcross se metió en propia puerta.

Este empate entre equipos de la zona media de la tabla no ha dejado satisfecho a ninguno de los dos, ya que el Stoke ha perdido una buena ocasión para poder recortar puntos y apretar más la lucha por meterse a Europa, y el Everton ha perdido la ocasión de acercarse al United en la clasificación tras el empate de los Red Devils ante el Hull City. En próximas jornadas se verá si ambos conjuntos pueden apretar más las cosas en esa zona de la tabla o desinflarse finalmente.



Un comienzo inmejorable

Los locales comenzaron con un tempranero córner que cerca estuvo de rematar Peter Crouch. Pocos minutos después, un balón largo a la espalda de Coleman, provocó que Arnautovic se quedase prácticamente solo, aprovechando esta situación para darle a Crouch con una facilidad pasmosa el 1-0. El Stoke se adelantaba ya en el minuto 6 ante el delirio de las gradas del Brittania. Este gol, además de ser el que abre la lata, es el gol número 100 de Peter Crouch en la Premier League. Pocos inicios mejores se han visto.

Crouch se hizo centenario / Foto: Stoke City

A partir del gol, el Stoke tuvo bastante balón, y tras una espectacular combinación en la frontal, Crouch se quedó cerca de anotar su segundo gol de la noche. Pese a ello, el Everton también tuvo alguna, pero que no consiguió materializar Lukaku.

Control estéril

El vibrante comienzo y el dominio local fueron dando paso a un Everton que cada vez estaba más cómodo y gozaba de más ocasiones. Eso sí, un descuido defensivo del Everton dejó a Arnautovic delante de Joel Robles, pero que por suerte para los Toffes, el austriaco terminó fallando.

En una transición rápida del Everton ocurrió una de las jugadas más extrañas de la temporada. Coleman que llevaba unos minutos avisando por la banda derecha, aprovechó un pase de Mirallas, recortó dentro del área e hizo un centro-chut hacia Lukaku que terminó dentro de la red. La posición anti-reglamentaria del belga hizo que por un momento pensasen los locales que no subiría al marcador el gol, y tras unos instantes en los que se paró el partido, el linier (al que le estaban recriminando los visitantes) decretó que el gol sí subiría al marcador. El balón no lo había tocado Lukaku, si no Shawcross, por tanto, el gol era válido. El central inglés anotaba en propia portería, poniendo las tablas en el marcador en el minuto 39.

Momento en el que Shawcross anotó en propia / Foto: Everton FC

Tras el empate a la primera mitad aún le faltaba algo de tiempo y los dos conjuntos se lanzaron a romper el empate. Muy cerca estuvo el Stoke tras un fallo garrafal del Everton en defensa, provocando que Arnautovic se quedase solo. Esta vez Robles se volvió a hacer gigante ante el austriaco, tapándole su disparo en el último minuto del primer tiempo, evitando así un gol que dejaría muy tocada la moral de los visitantes de cara al segundo tiempo.

Koeman busca solucionar el desajuste en defensa

El Everton había sufrido varios fallos defensivos en la primera mitad, y si no fuese por la falta de acierto de cara a puerta de Arnautovic, a buen seguro que se hubiesen marchado al descanso perdiendo. Por ello, Koeman decidió sacar a Holgate, que había sufrido mucho los envites del extremo austriaco en la primera mitad, para dar entrada a McCarthy.

Barkley peleando el balón / Foto: Getty Images



El partido se comenzó a trabar en ellos primeros compases de la segunda mitad, habiendo una gran cantidad de faltas en pocos minutos. Además el Everton estaba mejor plantado en defensa, y cada vez que el balón pasaba por Arnautovic, había dos hombres encima suyo evitando que hiciese más daño a los Toffes. Al poner tanto énfasis la defensa visitante en Arnautovic, Peter Crouch, siempre en el momento indicado, estuvo de nuevo cerca de anotar su gol 101 en la Premier.

Buscando romper el empate

Hughes no estaba satisfecho con como estaba actuando su equipo en ataque. Por eso, el galés decidió hacer debutar a Berahino con el Stoke City. El ex del West Brom salió con ganas de convencer a su nueva hinchada de que había llegado un gran delantero, y el inglés no paró de correr para demostrar que estaba listo. Koeman tampoco se quedó quieto y decidió darle entrada al joven Lookman.

Aún así, el partido parecía abocado al empate ya que los dos equipos se estaban anulando. El partido se estaba trabando en el centro del campo, y cuando uno de los dos conjuntos conseguía llegar a los tres cuartos de campo, no conseguían concretar las oportunidades y tener ocasiones muy claras. Aún así, ambos equipos tuvieron una clara ocasión cada uno. Lookman, que acababa de entrar, estuvo cerca de adelantar a su equipo en su primer contacto con la pelota, pero Grant consiguió parar el remate del joven jugador. El Stoke tuvo la suya en manos de Peter Crouch, que no quería que el partido de su “centenario goleador” acabase en empate para los suyos.

Funes Mori persiguiendo a Afellay / Foto: Getty Images

Grant sostiene a su equipo

En los minutos finales del partido, ambos conjuntos querían llevarse la victoria como fuera. Berahino tuvo su ocasión de ser el héroe el día de su debut con los Potters, pero una buena salida de Joel Robles le fastidió su oportunidad. Sin duda, gran partido del arquero español.

Otro portero que hizo una gran actuación, sobre todo en los minutos finales fue Grant. El portero local hizo bastantes paradas meritorias, pero hubo una que estuvo por encima de todas. Grant consiguió parar con una magnífica intervención el gran remate de Davies, uno de los jugadores de moda en el fútbol inglés. Sin duda, el portero inglés se ganó el sueldo en este partido salvando el empate para su equipo.

Tras unos minutos de tensión, el colegiado pitó el final del encuentro entre Stoke y Everton. El partido ha demostrado que la cercanía entre ambos conjuntos en la tabla no es casualidad, ya que se demostró una gran igualdad en el partido. En la próxima jornada, el Everton tratará de poner de seguir a la caza del United en la clasificación, intentando conseguir la victoria ante el Bournemouth en Goodison Park. Por su parte, el Stoke, tendrá que enfrentarse al West Brom como visitante.