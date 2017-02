Que pase el siguiente

Google Plus

Swansea: Fabianski; Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson; Fer, Cork (c), Carroll (Ayew, min. 76); Routledge (Narsingh, min. 81), Llorente, Sigurdsson.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses (Zouma, min. 85), Kante, Fabregas, Alonso; Pedro (Matic, min. 76), Diego Costa, Hazard (Willian, min. 85).

Una jornada más como líderes indiscutibles, una menos para alzar el ansiado sexto título de liga. Bajo la sombría lluvia de Londres, Stamford Bridge sigue mandando de vacío a sus visitantes cada dos semanas, puntual a su cita con los tres puntos, de marcado color blue cada fin de semana que el coliseo capitalino abre sus puertas. Son ya diez los partidos en los que el Bridge marca tendencia en Inglaterra, y esto no tiene visos de terminar.

El Chelsea volvió a hacer gala de su gran estado de forma deshaciéndose de un rival enrachado como el Swansea de Paul Clement. Los dirigidos por Antonio Conte dominaron de principio a fin el encuentro, aunque tardaron en finiquitar el partido. Un inconmensurable Cesc Fàbregas abrió la lata y llevó a su equipo a la victoria, siendo la batuta del Chelsea durante todo el encuentro y realizando su mejor partido de la temporada, de menos a más en el terreno de juego y con cada vez mayor confianza de su técnico. Después, Llorente igualó la contienda con un gran testarazo al filo del descanso. Fueron otros dos españoles, Pedro y Diego Costa, los que certificaron la vigésima victoria blue ante un rocoso Swansea que deberá seguir luchando por evitar los puestos de descenso a la Championship.

Una semana después del pase a cuartos de final de la FA Cup, el Chelsea volvía a la Premier League para tratar de retornar a la victoria. Y también volvía Cesc Fàbregas al once inicial de los de Conte. El futbolista español tuvo así la opción de cumplir su partido número 300 en la máxima división del fútbol inglés. Por lo demás, pocas novedades en la alineación del técnico italiano, todo con el 3-4-3 habitual.

Por su parte, Paul Clement se decidió por el 4-3-3, formado por prácticamente los mismos jugadores que en su último enfrentamiento en Gales frente al Leicester, con la salvedad de la entrada de Routledge en el lugar de Dyer, lesionado en el talón de Aquiles y única baja sensible en el equipo del técnico francés.

Igualdad en el marcador a pesar de la superioridad local

Como se podía esperar antes del comienzo del choque, el Swansea no se lo iba a poner fácil al líder. La buena dinámica traída por Paul Clement al equipo galés se hizo notar en los primeros minutos del encuentro, cuando, además de plantear un buen partido desde la defensa, trataba de incorporarse al ataque para no contribuir a la ya de por sí segura zaga azulada.

Poco a poco, casi inexorablemente y sin que los galeses pudieran hacer demasiado para evitarlo, el Chelsea empezaba a dominar el balón, y el partido, espoleado por un espectacular Cesc Fàbregas que volvió a demostrar su calidad en su tricentenario como jugador de la Premier League. A su perfecta contribución en el centro del campo, donde formó un pivote memorable con Kanté, sumó varias proyecciones ofensivas llegando desde la segunda línea del ataque blue, lo que sigue manifestando la verticalidad del Chelsea en su ataque.

Kanté y Leroy Fer disputan la posesión | Foto: Premier League

Hacia el cuarto de hora de juego, una gran jugada entre Costa, que libró a su marcador, recortó y la puso a su izquierda; Hazard, que recibió el pase, rompió a su rival y la devolvió a la frontal; y Cesc, que chutó de primeras; provocó la primera ocasión clara del partido para los incombustibles Blues. Poco después llegaría el premio para el mediocentro español. Una espectacular pared entre Costa y Hazard, unida a la apertura del belga para Pedro y el pase atrás para Fàbregas fue suficiente. El de Arenys de Mar vio, avanzó y anotó con un sutil toque de puntera al palo izquierdo de la meta de Fabianski, que solo pudo ver como lenta y sin remedio la pelota se colaba en su red. Minuto 19, 1-0, todo en orden para los de Conte.

Desde la llegada del gol vinieron los mejores momentos del Chelsea sobre el tapete de Stamford Bridge, y de nuevo Francesc estaba presente. El exjugador del Barcelona se santiguó después de anotar su gol y fue a por el segundo en su partido 300. Costa volvió a llegar con facilidad al área hacia el minuto 27 del partido y pudo chutar con espacio. Aunque su disparo se iba desviando hacia la línea de fondo, Moses, siempre presente en su banda, salvó la pelota y puso el centro hacia la volea de Cesc, que remató picado en busca del 2-0. Solamente un gran desvío de Fabianski lo evitó, el partido seguía abierto.

Desde esa llegada de la media hora del partido, el ritmo decayó poco a poco. El Chelsea trataba de controlar el balón, y lo hacía con relativa facilidad, pero las ocasiones no volvieron hasta cerca del final de la primera mitad. Cuando más tranquilo estaba el Swansea, que incluso había conseguido dar un paso adelante en el partido, Pedro quiso añadir a su asistencia a Cesc un gol "a lo Hazard". El canario se vino a la izquierda y empezó a conducir con una velocidad asombrosa en busca del segundo, pero finalmente su disparo se marchó a córner.

Sobre la bocina llegó el empate. Cuando menos se podía esperar que un equipo dirigido por Conte encajara, el colegiado permitió sacar una falta por encima del tiempo descontado y el Swansea no la desaprovechó. Sigurdsson puso un guante y Fernando Llorente, en posición ligeramente adelantada, realizó un espectacular remate de cabeza, del todo imposible para Thibaut Courtois. Tras el saque de centro del Chelsea, el colegiado decretó por fin el final de los primeros 45 minutos.

Buena salida del Chelsea, pocas ocasiones

Los de Conte no estaban dispuestos a dejar escapar puntos en su estadio, pues eran ya nueve las victorias consecutivas en Stamford Bridge en Liga. Y así lo demostró nada más comenzar la segunda mitad. De nuevo apareció Cesc para, después de que Hazard dejara pasar la pelota, ponérsela franca al belga, que remató con todo a puerta y encontró de nuevo a Fabianski, que realizó una gran parada.

No paraba Cesc. De nuevo Eden Hazard desbordó por la banda izquierda y volvió a poner el pase atrás en la frontal para que el omnipresente mediocentro español soltara un espectacular trallazo al travesaño de la portería de Fabianski. Todo esto en solamente cinco minutos desde el comienzo del segundo acto.

Victor Moses libra la entrada de Sigurdsson | Foto: Chelsea

No fue a más el vendaval blue, que decayó a lo largo de la segunda mitad. No es que el Swansea lograra llegar con claridad a la portería de Courtois, pero los minutos pasaban y la lluvia que caía sobre Stamford Bridge no presagiaba nada bueno para los dirigidos por Antonio Conte. Y el poco movimiento en las áreas dio espacio para la polémica. Primero, Sigurdsson pidió penalti por mano dentro del área de Azpilicueta, que el árbitro interpretó como involuntaria; dos minutos después, Costa cayó en el interior del área visitante y reclamó también una pena máxima que en ningún caso existió.

El líder resuelve y cierra la décima consecutiva en Stamford Bridge

Pasaban los minutos y el Chelsea no terminaba de hacer el segundo gol, dando así opciones al Swansea para que creyera posible el asalto a Stamford Bridge. Justo después de toda la polémica en ambas áreas, Pedro recibió el balón pegado a la banda derecha, recortó hacia dentro y disparó a la red de la meta visitante para hacer el segundo. No pudo detener Fabianski, al que le botó la pelota delante y ayudó por lo tanto al gol de Pedro.

Desde ese momento, los cambios no se hicieron esperar y Conte optó por cerrar el partido dando entrada a Matic en lugar de Pedro, estableciendo un trivote en el centro del campo para tener todavía más control sobre el juego. Clement, por su parte, buscaba la igualada por medio de Jordan Ayew y Narsingh.

Diego Costa hace el definitivo 3-1 | Foto: Premier League

Sin embargo, los pupilos del de Lecce decidieron terminar el trabajo y, tras una gran jugada de Hazard, Costa hizo su gol, el primero en los últimos cuatro partidos de Liga, y Conte respiró definitivamente. Tras el 3-1 agotó sus cambios con las entradas de Willian y Zouma en lugar de Hazard y Moses.

Así acabó el partido, uno menos para el Chelsea, que consigue su décima victoria consecutiva en Liga en Stamford Bridge y llega a los 63 puntos. Con la imagen habitual de Conte saludando uno por uno a sus pupilos y a la afición se cerró el encuentro. Por otra parte, el Swansea tendrá que seguir lidiando con la cercanía de los puestos de descenso, pues es decimoquinto con 24 puntos.

Los goles del Chelsea 3-1 Swansea City

El golazo de Pedro contra Swansea. pic.twitter.com/hYQmm76oZq — ChelseaLatinoamérica (@ChelseaLat) 25 de febrero de 2017