Mings, sancionado con cinco partidos por el pisotón a Ibrahimovic | Foto: Reuters

Ya hay sanción para Tyrone MIngs e Ibrahimovic. El jugador del Bournemouth ha sido castigado con cinco partidos por el pisotón en la cabeza a Ibrahimovic durante el partido del pasado fin de semana, según ha anunciado la Federación inglesa en un comunicado, El sueco, con tres.

El defensa ha sido acusado de "conducta violenta" tras la agresión al jugador del Manchester United durante el encuentro. Aunque el árbitro no le expulsó, posteriormente, la FA ha estudiado la acción y ha decidido sancionar al futbolista del Bournemouth con cinco partidos, dos más que lo estipulado en estos casos, ya que, considera, que la sanción de tres partidos sería "insuficiente". Tyrone Mings ha asegurado que el pisotón fue fortuito, sin embargo, la FA ha probado que fue intencionado y ha decidido castigarle.

Mings e Ibra en un lance del partido | Foto: Premier League

El Bournemouth ha emitido un comunicado exculpando al futbolista y afirmando que se sienten "extremadamente decepcionados con la decisión de la FA de encontrar a Tyrone Mings culpable e imponer una suspensión de cinco partidos, tras el incidente del sábado en Old Trafford con Zlatan Ibrahimovic".

El club aseguró que no hay pruebas de que el pisotón fuera intencionado El club ha afirmado que no se quedarán de brazos cruzados ya que entienden que "no hay pruebas suficientes para determinar que el pisotón fue intencionado", y por ello estudiarán "las razones detalladas de la comisión una vez que estén disponibles, pero encuentran extraordinario que los cargos se pueden describir como "comprobado" cuando no hay absolutamente ninguna prueba para demostrar que el incidente fue intencionado".

Además, el club ha asegurado que están convencidos de que "fue una acción accidental", respaldada por "la relación con el futbolista y su carácter".

Tres partidos para Ibrahimovic

Ibrahimovic, castigado con tres partidos por su codazo a Mings El delantero sueco también ha sido sancionado por su codazo a Mings en otro lance del juego. El futbolista propinó un codazo al jugador de lBournemouth, y, aunque en un primer momento no fue expulsado, al igual que Mings, la FA ha estudiado los vídeos y ha decidido castigar la futbolista del Manchester United con tres partidos de sanción.