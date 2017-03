Previa Borussia Dortmund - SL Benfica: las Águilas quieren volar en territorio germano

Benfica dio el primer golpe en el estadio da Luz y ahora viaja a territorio germano con un solo objetivo en mente: meterse en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Para poder lograrlo deberá mostrar carácter y buen en fútbol, pero sobre todas las cosas, las águilas deberán mostrarse más unidas que nunca para hacerle frente al ‘Muro Amarillo’ que será el Signal Iduna Park de Dortmund.

En partido de ida la actuación de Benfica estuvo lejos de ser buena, ya que se vio superado a lo largo de los 90 minutos por un conjunto de Dormund que no estuvo fino a la hora de la definición y que se topó con una gran actuación del arquero de las águilas, Ederson. Sin embargo, la diferencia en aquel encuentro estuvo en una sola posición: en el goleador.

Las águilas unidas en el festejo. Foto: UEFA.

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang tuvo una tarde para el olvido, erró varias ocasiones claras de gol y hasta falló un penalti, que lo llevó a ser sustituido uno pocos minutos después por el entrenador Thomas Tüchel. Del otro lado, las águilas tuvieron a un Kostas Mitroglou más oportuno que nunca. El griego no tuvo el mejor partido, pero contó con todo lo que un nueve goleador debe contar: oportunismo y gol. Mitroglou estuvo donde debía estar y gracias a ello Benfica salió victorioso del primer round. Es por ello que en el encuentro de vuelta, la clave volverá a estar en el goleador.

Hora de escribir el historial

El historial entre Benfica y Borussia Dortmund es muy corto. Se enfrentaron en tres ocasiones, contando el partido de ida. Las águilas salieron victoriosas en los dos encuentros disputados en territorio luso, 2-1 en 1963 y 1-0 en 2017. Mientras que en el único partido jugado en Dortmund terminó con una contundente goleada de Borussia por 5-0 en lo que fue la edición de 1963.

Como local Borussia ganó los 5 partidos contra equipos portugueses

Sin embargo, la goleada de 1963 no es lo único desalentador para el conjunto de Rui Vitória. El dato clave es Borussia siempre salió victorioso ante un equipo portugués en suelo germano. Jugó cinco partidos en total: 1-0 vs Sporting CP en 2016 por Champions, 2-0 vs Porto en 2016 por Europa League, 2-1 vs Boavista en 2001 y 3-1 vs Boavista en 1999, ambos por Champions League; y el 5-0 vs Benfica en 1963 por Champions.

Además, si miramos el historial de las águilas en territorio alemán las esperanzas bajan aún más. Benfica disputó 22 partidos en Alemania, en los que cayó en 14 oportunidades, empató en 6 de ellas y salió victorioso en solo dos ocasiones: 1-0 vs Bayer Leverkusen en 2013 y 2-0 VfB Stuttgart en 2011, ambas en ronda de 32 de Europa League.

Palabra técnica

Rui Vitória habló con en rueda de prensa de cara al choque ante Dortmund y remarcó que el partido será un duelo táctico, ya que los equipos se conocen mejor ahora: “Los equipos se conocen mejor entre ellos ahora. Eso tendrá implicaciones en la táctica y eso mismo va para nosotros, teniendo la ventaja de 1-0.

"Ganamos 1-0 y algunas cosas pudieron hacerse mejor, pero hicimos algunas cosas bien. No fue que jugamos contra cualquier equipo. Nosotros siempre queremos ganar, pero el oponente pondrá muchos signos de interrogación a nuestra defensa”, agregó Rui Vitória.

El entrenador de las águilas fue acompañado por el centrocampista Andreas Samaris, quien aseguró que el historial poco importa y que este grupo va a Alemania a hacer historia: “No estamos mirando el historial, sería bueno hacer historia ganando aquí. Para nosotros es acerca de seguir adelante”, y agregó: “Sabemos que Dortmund es fuerte en ataque. Sabemos que tendremos que demostrar más de lo que mostramos en la ida. Cometimos errores que no solemos cometer”.

Rui Vitória. Foto: Juanjo Martin.

El entrenador alemán de Borussia, Thomas Tüchel, también habló conferencia e hizo referencia a la situación de no poder contar con Marco Reus: “No puedo decir cómo suplantaremos a Marco Reus mañana. Primero porque no quiero, pero tampoco sé qué tipo de jugadores alinearemos y donde. Pero no hay duda que es una pérdida importante, estaba en una gran forma”.

Sin embargo, Tüchel se mostró confiado en que su equipo pueda avanzar a la siguiente ronda: “Estamos listos para avanzar. Tenemos la sensación de que lo podemos lograr y ahora es el momento para hacerlo. Sentimos el espíritu y el equipo sabe que es capaz de marcar muchos goles”.

Árbitro con media inglesa

El experimentado árbitro británico Martin Atkinson (45) dirigirá el miércoles por la noche el partido de vuelta por octavos de final de la UEFA Champions League. El colegiado de Wakefield, participó de la Eurocopa 2016 y dirigió la final por la Europa-League 2015.

Hace más de 30 años que Atkinson es árbitro activo. Su debut en la Premier League tuvo lugar el 18 de septiembre 2004. Dirigió su primer partido internacional en el 2007. Pertenece a la clase más alta de árbitros de la UEFA, es decir es miembro del "grupo élite" de la misma.

Martin Atkinson. Foto: Borussia Dortmund.

Convocatorias y Alineaciones

Rui Vitória lleva a Dortmund un total de 22 jugadores para enfrentar a Borussia entre los que no se encuentran Fejsa y Felipe Augusto, ambos lesionados. Además, Pizzi y Samaris deberán cuidarse de no ver un cartulina amarilla, porque de hacerlo se perderán un posible encuentro de ida en los cuartos de final.

La lista de convocados de SL Benfica: Ederson, Júlio César e Paulo Lopes; Luisão, Lindelöf, Eliseu, Pedro Pereira, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo; Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Rafa; Raúl, Jonas e Mitroglou.

El Borussia de Thomas Tüchel no podrá contar con Reus, Rode, Götze y Bender, todos fueras por lesiones.