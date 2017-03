Pena máxima

Google Plus

Los chicos de Joao Brandao se quedan fuera de la Final Four de la UEFA Youth League tras caer ante el Barcelona de una forma cruel y dura. Los portugueses lo dejaron todo sobre el campo, pero un Barça que fue superior terminó llevandose el encuentro tras remontar el 0-1 anotado por Bruno Costa.

La iniciativa la llevó en todo momento el conjunto catalán, pero no estuvieron acertados de cara a puerta y terminó siendo el Porto quién se adelantase en el marcador tras un buen remate de cabeza. A quince minutos para el final llegó el empate, Abel Ruiz remataba un gran pase de Alex Collado e igualaba el partido. A pocos minutos para el final se señalaba penalti a favor de los azulgranas tras una caída de Guillemenot en el área. Jordi Mboula no iba a perdonar y anotaba el 2-1 que terminaría siendo definitivo.

Dominio azulgrana que no se materializaba

Comenzaba el juvenil culé intentando imponer su estilo de juego y su calidad en todo momento. En el minuto nueve iba a marcar el Barcelona, pero la jugada era anulada por un fuera de juego cometido por Jordi Mboula antes de asistir para el gol.

Iban pasando los minutos y el equipo local acrecentaba su dominio, pero los goles no llegaban y el Porto estaba aguantando los intentos de aproximación de su rival.

Llegaba el descanso con un Barcelona que dominaba la posesión, pero que no tenía facilidades para llegar a la portería de Diogo Costa.

Llegan los goles y llega la polémica

Comenzaba el segundo tiempo y el guión era similar, un Barça que dominaba la posesión y un Porto que estaba esperando su oportunidad. Esa oportunidad iba a terminar llegando pocos minutos después.

Moreto Cassama mandaba un balón al área que era rematado por Bruno Costa y que hizo imposible cualquier esfuerzo del meta local por intentar atajar el balón. Subía el 0-1 al marcador, llegaba la tensión al conjunto catalán y no iba a bajar los brazos en su empeño de alcanzar la fase final de Nyon.

A falta de un cuarto de hora para el final de la contienda iba a llegar el empate de los azulgranas. Alex Collado ponía un balón en la frontal y Abel Ruiz, de forma magistral, se hacía con el control de la pelota y anotaba el 1-1. Faltaban quince minutos y el partido parecía irse a la prórroga.

Final tenso y con polémica

Pasaban los minutos, el partido parecía irse a la prórroga y, en ese momento, cambió todo. Rui Pires se llevaba al suizo Guillemenot por delante y el árbitro señalaba el punto de penalti, a falta de tres minutos para llegar al final del tiempo reglamentario el Barcelona podía dejar medio sentenciado el partido. No iba a perdonar Jordi Mboula y, pese a que Diogo Costa casi para el disparo, anotaba el 2-1.

No bajó los brazos el Porto, no podía. Joao Brandao ordenó a todos sus hombres que subieran al ataque para intentar mandar el partido a la tanda de penaltis. En uno de los intentos llegó la jugada más polémica del partido, Yan era derribado dentro del área y el colegiado, para enfado de los portugueses, no señaló nada. Pese a las protestas de los jugadores y el banquillo -el técnico del Porto se fue a la grada- el colegiado señalaba córner.

Finalizaba el partido y los jugadores azulgranas se iban a celebrar el pase a la fase final, los del Porto iban a intentar hablar con el árbitro para reclamar la acción del penalti. Finalmente se iban a retirar ambos equipos a los vestuarios.

Era la segunda ocasión en la que los portistas alcanzaban la ronda de cuartos de final, pero, al igual que hace dos temporadas, se han vuelto a quedar fuera de la fase final. La derrota ha sido dura, pero aún queda un representante portugués en la UEFA Youth League, el Benfica.