Mertesacker: "Estoy enfocado hacia ese nuevo papel"

Mertesacker, junto a Koscielny, en la rueda de prensa | Fotografía: Arsenal

La decisión de Per Mertesacker ha sido, posiblemente, una de las noticias menos esperadas de este inicio de curso en el Arsenal. Aunque el central alemán es cierto que ha venido perdiendo algo de importancia en los últimos tiempos, sobre todo tras una temporada en la que apenas jugó unos minutos del último partido liguero y la final de la FA Cup, nadie barajaba la posibilidad de que la retirada estuviera entre sus opciones. Sin embargo, el bávaro ha decidido dar un paso más en su carrera futbolística poniendo fin a la etapa como jugador a la vez que abre la de preparador encargándose de la academia del conjunto Gunner. De esta forma, un jugador con un peso importante en el club seguirá vinculado a los que son sus compañeros.

"Parar al más alto nivel es bueno para mí y por eso he decidido dejarlo el próximo año"

Aprovechando la rueda de prensa prevista a la llegada del equipo a Australia, donde comenzarán la pretemporada, Mertesacker ha querido argumentar el porqué de su decisión: “La decisión fue difícil. He tenido la suerte de jugar más de quince años en el fútbol profesional y de poder tomar la decisión de parar cuando yo quisiera. Cuando el Arsenal llegó con la idea, estaba preparado para ello. Parar al más alto nivel es bueno para mí y por eso he decidido dejarlo el próximo año”. Está convencido, además, de que descartar otras opciones, como volver a Alemania, es lo correcto: “Estoy enfocado hacia ese nuevo papel, a permanecer en el fútbol. Eso es lo que me convenció principalmente. Mi familia es feliz en Inglaterra y en Londres”.

Orgulloso de que el club Gunner haya confiado en él para asumir ese complejo papel, quiere “disfrutar tanto como pueda” de la que será su última pretemporada como jugador: “Estoy muy orgulloso. Todo esto demuestra que el club cree en mí no solo como jugador. Hay muchos jugadores jóvenes que llegan y por eso estoy feliz y me siento privilegiado de tomar ese relevo la próxima temporada”. Finalmente, habla de sus capacidades como entrenador y de cómo se dio cuenta de que esa podía ser su siguiente etapa: “Me gusta estar cerca de los jugadores jóvenes durante el entrenamiento, pero nunca me he visto como entrenador. Creo que será clave ganar experiencia. El Arsenal tuvo la idea de que fuera practicando y poco a poco me di cuenta y lo tomé como un propósito para después de la retirada”. Queda por ver cómo fluye este último año en la élite de un futbolista que sigue contando para Arsène Wenger como un defensor más.