Chelsea y Real Madrid llegan a un acuerdo por el pase de Morata

Lo que sólo eran fuertes rumores de la prensa inglésa y española se terminó de confirmar por completo. Chelsea y Real Madrid llegaron a un acuerdo por el traspaso del delantero Álvaro Morata, así lo hicieron saber ambos clubes mediante comunicados oficiales en sus sitios web.

"Chelsea Football Club y el Real Madrid han acordado los términos para la transferencia de Alvaro Morata a Stamford Bridge. La transferencia ahora está sujeta a que él [Álvaro Morata] acuerde los términos personales y realice el chequeo médico. Morata, de 24 años, es un delantero internacional español, y ayudó a Real a levantar una segunda Champions League consecutiva la temporada pasada", informó el club londinense en su pagina oficial.

El delantero internacional con la selección de España llegará a Londres el jueves por la mañana y se espera que firme un contrato de cinco años una vez que pase el examen médico. Morata llegaría a Chelsea a cambio de una cifra que rondaría los 80 millones de euros, transformándose en el jugador español más caro de la historia.

