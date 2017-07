Ross Barkley abandonará Goodison Park

Google Plus

Foto: Premier League.

Después de tantos ideas y vueltas, se confirmó lo que ya era un secreto a voces: el futuro de Ross Barkley en el Everton ha terminado. Así lo dejó saber el entrenador de los Toffees, Ronald Koeman, tras revelar que el centrocampista inglés será vendido durante este mercado veraniego.

Koeman sobre Barkley: "Ya no está en el futuro de Everton. Es su decisión"

El jugador de 23 años se está recuperando de la cirugía en la ingle y estará al margen durante las próximas tres semanas. Pero Koeman ha dejado claro que Barkley no formará parte de los planes de Everton, algo que ya había dejado entrever el propio jugador al no firmar otro contrato con los Toffees.

"Tuvo su cirugía en la ingle la semana pasada y tomará tres o cuatro semanas estar de vuelta", dijo Koeman. "Su situación personal no es tan difícil. Hicimos una oferta realmente buena para él para que firmara un nuevo contrato, él rechazó ese contrato y me dijo que está buscando un nuevo desafío".

Barkley podría fichar por Tottenham | Foto: Getty.

"Ya no está en el futuro de Everton. Es su decisión. Tengo que respetar eso y ver qué pasa. Lo que he oído de la junta directiva en este momento es que no hay ninguna oferta sobre la mesa para Ross [Barkley]", agregó el entrenador holandés.

Cuando se le preguntó si el jugador definitivamente sería vendido, Koeman respondió con un contundente "Sí" y añadió: "Sabía esto ya desde el final de la temporada pasada [que Barkley quería irse]".

Tottenham es el equipo que lidera la persecución por Barkley, a quien se le habría ofrecido un valor de más de £ 100.000 por semana para quedarse en el Everton, pero otros clubes, como el Arsenal y el Manchester United, también estarían interesados en el jugador.

Everton ha valorado a Barkley en una suma cercana a los 50 millones de libras, pero por el momento no ha recibido ninguna oferta hasta y parece probable que su futuro no se definirá hacia finales de agosto. Sin embargo, los Toffees ya están en búsqueda de un reemplazante y el apuntado sería Gylfi Sigurdsson de Swansea City.