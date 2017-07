El futuro de Ross Barkley en Goodison Park es una incógnita

Google Plus

El futuro de Ross Barkley en Goodison Park se ha tornado un misterio, luego de que el entrenador de Everton, Ronald Koeman, advirtiera repetidamente al jugador de 23 años que si no firmaba un nuevo contrato este verano tendría que ser vendido dado que su contrato actual expira el próximo año.

Koeman: "Por el momento no es una situación clara"

Una lesión de la ingle impidió que Barkley viajara con el equipo a Tanzania para un amistoso, y Koeman no pudo proporcionar ninguna claridad con respecto al jugador cuando se le preguntó por este en África.

"Por el momento no es una situación clara. No está en forma, esa es la razón por la que no viajó con el equipo. Vamos a ver cuando está en forma y de vuelta, pero todo el mundo sabe su situación, y vamos a ver qué va a pasar", dijo el holandés en declaraciones al Liverpool Echo.

La incertidumbre que rodea a Barkley no ha impedido que los Toffees se movieran durante este mercado de transferencias veraniego, cerrando las llegadas de Wayne Rooney, Michael Keane, Jordan Pickford, Sandro Ramírez y Davy Klaassen.

Koeman, que también perdió al delantero Romelu Lukaku a manos de Manchester United, admite que todavía está recorriendo el mercado para sumar más jugadores, con Gylfi Sigurdsson como principal candidato a sumarse a Everton: "Estamos cerca de tener el equipo adecuado", agregó Koeman. "Realmente hicimos un buen negocio, trajimos a jugadores realmente buenos que harán que el equipo sea más fuerte".

"Esperamos que lleguen uno o dos jugadores más. Es muy importante tener ya a los jugadores [cuando empieza la temporada] porque necesitan la adaptación, para aprender cómo nos gusta jugar. Y por supuesto sabemos que tenemos que estar listos en dos semanas para el inicio de la clasificación de la Europa League", añadió el entrenador holandés.

"Es bueno que la mayoría de las nuevas contrataciones estén jugando ahora para el Everton, y es un mérito para el directorio de Everton que hicieron un buen negocio, que es lo que el equipo necesita", concluyó.