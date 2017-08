Emiliano Martínez saldrá cedido al Getafe

Emiliano Martínez en la pretemporada con el Arsenal | Fotografía: Arsenal

Tras la salida de Szczesny al Juventus de Turín el pasado mes, la portería del Arsenal quedó algo menos concurrida. Aun así, todavía eran tres los candidatos a un puesto que difícilmente tiene rotación más allá del reparto de competiciones. Con Petr Cech como titular indiscutible por lo que aporta tanto dentro como fuera del terreno de juego, eran David Ospina y Emiliano Martínez los que se iban a disputar el dudoso honor de ser el segundo guardameta Gunner. Muchos han sido los rumores que se han barajado en torno al colombiano algunos, incluso, apuntando a su salida de un equipo en el que nunca ha terminado de ser protagonista. En cuanto al argentino, llegado de Independiente en 2010, llamaba la atención que siguiera esperando su turno a pesar de tener ya 24 años. Bien es sabido que la carrera de portero es mucho más larga que la de un jugador de campo, pero todas las oportunidades que estaba desaprovechando Martínez bien podían valer su peso en oro.

Martínez también ha estado cedido en Wolverhampton, Rotherdam United, Sheffield Wednesday y Oxford United

Llegado agosto y tras una pretemporada en la que se han repartido los minutos, el Arsenal ha hecho oficial la cesión del argentino al Getafe, equipo que recientemente ha ascendido a Primera División tras un periplo de un año por la División de Plata del fútbol español. Tal y como hiciera en sus cesiones a Wolverhampton, Rotherdam United, Sheffield Wednesday y Oxford United, Martínez intentará ganar minutos y experiencia al máximo nivel para terminar de convencer a Wenger, aunque sea a distancia. En unas palabras a Arsenal Player, el medio de comunicación del equipo londinense, el arquero ha dejado claro su deseo de “mejorar”. “Siempre he querido mejorar. Nunca es suficiente para mí. Mis golpeos son buenos, pero quiero tener la perfección como portero, incluso en los cruces. Sé que soy bueno, pero hago más de cincuenta intervenciones por entrenamiento”.

Asegurando que está en su sangre “entrenar duro”, siempre se mantiene motivado pensando que su oportunidad llegará algún día con el conjunto Gunner: “Cuando no estás en el equipo y tienes que entrenar al día siguiente, a veces es difícil, porque quieres estar y quieres jugar. Siempre me digo a mí mismo que la oportunidad vendrá y que no la dejaré pasar. Eso es lo que me mantiene motivado”. Finalmente, aprovecha para valorar el hecho de pertenecer a un equipo como el Arsenal: “Vengo de la nada y estoy en el Arsenal, uno de los equipos más grandes del mundo. No obstante, nunca estoy satisfecho. Estaba en la tercera opción, luchando por el segundo puesto, así que tal vez la temporada siguiente pueda luchar por el primero”. Explicando los motivos por los que ha tomado esa decisión, Emiliano Martínez pone rumbo a un Getafe que, en principio, luchará por la permanencia en la élite del fútbol nacional.