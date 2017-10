Victoria histórica y golpe a la ilusión

Siempre una derrota es una consecuencia más que negativa para un equipo, mucho más si es ante un rival con el que no se caía desde hace casi 60 años. El Manchester United sufrió un traspié histórico y bochornoso ante un rival que fue claramente inferior y sólo logró vencer por la tibieza de los Red Devils. Es cierto que las lesiones han hecho lo suyo con esta plantilla, además de que la seguidilla de partidos obliga a la rotación y que jugadores que no son titulares tengan su oportunidad, pero muchas veces esos futbolistas no están a la altura de poder reemplazar a los de mayor jerarquía.

Hoy se demostró lo que los fanáticos del Manchester United advertían en el principio de la temporada, cuando el equipo arrasaba. Romelu Lukaku estaba en un nivel infernal, pero no es Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, no puede él sólo contra todos. Paul Pogba y Nemanja Matic formaron un gran dúo en el mediocampo, pero el francés se lesionó y ninguno de los jugadores que intentaron reemplazarlo lograron estar a la altura de lo que el ex Juventus le aporta al equipo. Henrikh Mkhitaryan bajó mucho su rendimiento y la defensa es el sector más flojo, con múltiples rotaciones que no aportan estabilidad a una defensiva que cada vez es más tambaleante.

Phil Jones, uno de los habituales titulares, se retiró lesionado en el comienzo del encuentro y lo tuvo que reemplazar Víctor Lindelof. José Mourinho ya había señalado que el ex Benfica no estaba para ser titular en la Premier League, pero nadie creyó que el entrenador portugués iba a estar tan acertado en su valoración del defensa. Error de concepto en el primer tanto rival, al no salir a cortar la jugada en vez de esperar que dos hombres le ganaran la posición, y su pifia en el segundo, mostraron que Lindelof tendrá que recorrer mucho camino si quiere volver a tener una oportunidad en el Manchester United.

El partido había comenzado a pedir de la visita, con algunas aproximaciones tentadoras, pero ninguna que llevara gran peligro. Luego llegó la seguidilla de errores por parte de Víctor Lindelof que terminaron sepultando el primer tiempo en un 2-0 a favor del local que, sin duda alguna, era demasiado premio para un equipo que había salido al campo de juego con la cabeza más en mantener su portería en cero que en vencer.

Mooy abrió la cuenta para el Huddersfield | Foto: Premier League

Ya para la segunda mitad, Mourinho mandó al campo de juego a Henrikh Mkhitaryan, con la esperanza de que el armenio pudiera cambiar la poca inteligencia del Manchester United en ataque. A él se sumó Marcus Rashford, quien venía de anotar un gol, con un poco de fortuna, ante el Benfica, y ha demostrado ser un jugador más que confiable en los momentos que más se lo requiere.

Fue el propio Marcus Rashford quien cabeceó a gol un centro de Romelu Lukaku, con el Manchester United ya volcado completamente al ataque. Con mucho tiempo aún, los Red Devils no supieron cómo romper la muralla defensiva del Huddersfield en la que todos sus hombres se colocaron cerca del área propia, para así impedir que los rivales quedaran mano a mano con el guardameta.

Marcus Rashford le dio el descuento al Manchester United | Foto: Premier League

Así los minutos fueron pasando, el segundo tiempo se extinguió y la primera derrota del Manchester United en la Premier League quedó consumada, con muy pocas cosas para rescatar. Por parte del Huddersfield, poco importará si la victoria fue o no merecida, si se quedaron con más premio del que esperaban y diversos interrogantes que puedan surgir. Lo cierto es que la escuadra de José Mourinho tendrá que preguntarse si este es el camino a seguir para conseguir títulos a final de temporada, además de comenzar a pensar en el mercado de fichajes, aunque el portugués no quiera, porque si los titulares no rinden o no se encuentran disponibles, los suplentes están muchos escalones por debajo de ellos y pocos de ellos son una garantía a la cual recurrir.