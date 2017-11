Previa Leicester - Manchester City: la primera gran prueba de Puel

David SIlva pelea por un balón. Foto: Web oficial del Manchester City

El Leicester City recibe a uno de los equipos más en forma del panorama europeo, el Manchester City llega a este choque como líder de la Premier League, además el conjunto de Pep Guardiola ya ha sellado su pase a los octavos de final de la Champions League (con pleno de victorias) tras ganar al Napoli en su último partido en la máxima competición continental.

La última jornada ha quedado atrás por el parón de selecciones que ha habido esta última semana, ambos equipos llegan en buenas condiciones al encuentro. El Leicester no pierde un partido desde el 23 de septiembre (2-3 ante el Liverpool), desde que Claude Puel tomó el control del banquillo de los foxes el equipo no ha caído en ningún encuentro, consiguiendo una victoria ante el Everton y un empate fuera de casa ante el Stoke City. El Manchester City no conoce la derrota esta temporada y lleva 15 partidos consecutivos ganando, contando todas las competiciones, Guardiola está en su mejor momento desde que llegó a las islas el verano pasado.

Danny Simpson confía en su equipo

El lateral derecho del Leicester City tiene confianza en las posibilidades de su equipo en el encuentro ante el Manchester City aunque se muestra cauto. "Por la forma en que están jugando en este momento, diría que sí", dijo Simpson cuando se le preguntó si el enfrentamiento con los hombres de Pep Guardiola es el mayor desafío de la temporada hasta el momento. También habló sobre el equipo de Guardiola en conjunto "Oyes todos los días que nadie puede ganarles. No están concediendo muchos goles y marcan muchos y eso no es solo por un jugador. Hay una cantidad de jugadores que están jugando muy bien”.

Simpson tuvo un mensaje esperanzador para su equipo y su afición. "Siempre he sentido que hemos hecho bien contra Manchester City en los últimos años, especialmente en casa. No tenemos nada que perder. Con nuestra forma actual y los precedentes que tenemos uno contra el otro, no hay ninguna razón por la cual no podamos sacar algo positivo del partido”.

Danny Simpson en el entrenamiento del Leicester. Foto: Web del Leicester

También recordó lo que sucedió la pasada campaña. “La pasada campaña ganamos al equipo de Guardiola en el King Power Stadium, Jamie Vardy marcó un excelente hat-trick y ganamos 4-2”. Simpson cree que este precedente es un aliciente para el equipo blanquiazul. “No va a ser un partido de trámite, la gente espera que el Manchester City gane pero no es así, cualquiera puede ganar”.



El parón de selecciones ha afectado negativamente al Leicester, Simpson habló sobre ello. "Normalmente tenemos la semana entera para entrenar pero hemos tenido compromisos internacionales, así que haremos lo que podamos y nos aseguraremos de que todos estemos listos para el partido".

Kevin de Bruyne está mejor que nunca

Kevin de Bruyne se ha adaptado de maravilla a la posición de interior derecho en el 4-3-3 de Pep Guardiola, esta temporada ha marcado 3 goles (2 en Premier League y 1 en Champions), además ha repartido un total de 9 asistencias (6 en Premier League y 3 en Champions). Al jugar algo más alejado del área entra bastante más en juego, combina mucho y muy bien con Fernandinho y, sobretodo, con el interior izquierda del equipo, David Silva. De Bruyne lleva la batuta de este equipo, el equipo juega por y para él y pese a no actuar en la posición de mediapunta sus números no se han reducido.

Kevin de Bruyne dispara en el partido ante el Arsenal. Foto: Web del Manchester City

Incluso con el 3-5-2 que a veces usa el Manchester City la figura de De Bruyne es vital para el equipo, con este esquema el belga pisa más área y participa más en los metros finales, cuando lo hace de interior se le ve muy bien en dos fases del juego en la que nunca había destacado demasiado, el posicionamiento defensivo y el trabajo, el exjugador del Wolfsburgo es ahora mucho más completo, parece un jugador diferente al que entrenó Manuel Pellegrini en su última campaña en el Etihad Stadium, actualmente se podría decir sin miedo a equivocarse que De Bruyne está entre los mejores jugadores de la Premier League.

Posibles alineaciones

Parece que el Leicester City jugará con su clásico 4-4-1-1 que tan buenos resultados les dio hace dos campañas, cuando ganaron la Premier League con Ranieri. El equipo jugó con las líneas muy juntas en el último encuentro ante el Stoke City. Después del rendimiento de Iheanacho en el mismo parece que partirá como titular en la posición de Okazaki, actuando de segundo punta.

Parece que el Manchester City continuará con su clásico 4-3-3, con Fernandinho, Silva y De Bruyne en la sala de máquinas, una de las variantes que da esta posible alineación es la posición de Delph, en fase ofensiva actúa como un centrocampista más y en defensa se posiciona como lateral izquierdo. Parece que Gabriel Jesús podría ser titular después de los problemas de Agüero que tuvo que pasar por el hospital después de jugar con su selección.