Anuario VAVEL West Ham 2017: segundo año a la deriva en el London Stadium

Que un equipo de la talla del West Ham United Football Club juegue con el fuego del descenso de manera tan continua desde el cambio de Upton Park al London Stadium es sin duda digno de análisis, y por ello, a través de las siguientes líneas, trataremos de buscar una solución que aún no han encontrado en la capital inglesa.

Continuo cara y cruz

Los altibajos Hammers se han convertido en el pan nuestro de cada día, puesto que no sorprende que una semana se pueda ver a un equipo que apunta a luchar incluso por clasificarse para competiciones europeas y la siguiente parezca que cualquier equipo del Championship sea capaz de meterles una paliza en su propia casa. Se pudo ver desde los primeros dos partidos del 2017 que esa sería la tónica, cuando Manchester United y Manchester City endosaron a los londinenses unos correctivos 0-2 y 0-5 respectivamente, hundiendo la moral bien pronto y quedando eliminados a las primeras de cambio de un ansiado cuarto título de FA Cup que apunta a tardar bastantes años si la situación no da un vuelco radical cuanto antes.

Intentó reponerse con la mayor brevedad posible un conjunto organizado en 3-4-2-1 debido a la dirección sobresaliente del croata Slaven Bilic, quien intentó sacar el máximo rendimiento posible de Michail Antonio, Manuel Lanzini y Andrew Carroll, las tres piezas angulares del West Ham al combinar 27 de los 47 goles totales anotados en un campeonato de Premier League que acabó en la undécima posición con 45 puntos totales, lejos de los 61 necesarios para entrar en Europa League y no tanto de los 34 que condenaban a un descenso que no quiere pensarse de ninguna de las maneras.

Lugar no demasiado correspondido en la tabla británica a diferencia de unos sorprendentes West Brom y Southampton, que adelantaron a los de la capital con creces. Y es que la irregularidad y los malos resultados cosechados en febrero, marzo y abril, con tan solo dos victorias de trece posibles, no pudieron remediarse en una recta final en la cual los hammers lograron derrotar a Swansea, Tottenham y Burnley para alejarse de los puestos de farolillo rojo que tanto se temían. Final feliz de campaña dentro de lo que cabe y teniendo en cuenta el desastre que podría haber ocurrido.

Verano muy movido

Dieciséis cambios de jugadores entre altas y bajas fue el balance final del equipo londinense con el objetivo de alejar todos los fantasmas de la temporada y comenzar de cero. Se marcharon multitud de hombres, destacando Darren Randolph, Havard Nordtveit, Robert Snodgrass, Enner Valencia y Ashley Fletcher, quienes dejaron un total de 28 millones de libras en las arcas para reforzar infinidad de áreas necesarias y poder poner así rumbo a una nueva campaña cargada de ilusión y caras nuevas.

Por contrapartida, Joe Hart, José Fonte -este llegó en enero- y Pablo Zabaleta reforzaron las posiciones defensivas, el último procedente del Manchester City por un total de 5 millones de libras, aunque no fueron jugadores suficientes ante la gran falta de efectivos, lo cual está condicionando en el presente. De igual modo, Marko Arnautovic, Javier Chicharito Hernández y Sead Haksabanovic se cuadraron como las opciones finales de compra para el West Ham, realizando un desembolso total de 40 millones de libras, una auténtica barbaridad para combinar con los recursos ya existentes y emprender camino hacia la ilusionante Europa League.

Por desgracia, más de lo mismo

Poco cambió de una temporada a otra, ya que el West Ham se encuentra en decimoséptimo lugar tras completarse una primera vuelta que lo deja a un solo punto del descenso. Los motivos del caos son fáciles de explicar, pues Slaven Bilic solo duró ocho partidos de Premier League al dejar al equipo en penúltimo lugar, sufriendo por ganar a cualquier equipo que se pusiese delante. Las únicas victorias ante Huddersfield y Swansea no fueron suficientes para continuar en el cargo, ya que desde la directiva se pensó que el entrenador báltico no estaba aprovechando lo necesario los nuevos fichajes obtenidos.

Parecía que podía ser la mejor decisión posible, pues en enero, el mejor jugador del West Ham hasta la fecha de tiempo reciente, Dimitri Payet, abandonó la disciplina londinense partiendo hacia Marsella a través de un fichaje que rondó los 30 millones de euros y los siguientes motivos: "El sistema defensivo de Slaven Bilic no me daba ninguna alegría. Era muy complicado para mí expresarme en el campo. Trabajaba duro cada día sin llevarme ninguna recompensa. Se podría decir que estaba enfadado y me aburría muchísimo".

Entró en escena David Moyes, el legendario técnico escocés con la única meta de sacar a los hammers del descenso y devolver la alegría a una afición desterrada a Wembley. Apostó con un renovado 4-3-3 en su primer partido en Watford del que se trajo su primera derrota. Pocos partidos después cambió a un sistema bastante parecido al del anterior director croata, un 3-4-3, dando más libertad a André Ayew, Marko Arnautovic y Michail Antonio, aunque tampoco con demasiado éxito. 8 de 27 puntos posibles registra el natural de Bearsden, muy pocos teniendo en cuenta las expectativas pero con una victoria importantísima ante Chelsea. Ha sacado al West Ham del descenso, sí, pero con más demérito de Swansea, West Brom y Bournemouth que mérito propio. Queda mucho trabajo por tanto, demasiada reconstrucción, y lo mejor para los intereses personales de entrenador y club es empezar cuanto antes.