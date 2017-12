Liverpool oficializó el fichaje de Virgil van Dijk

Virgil van Dijk cerró su llegada a Anfield. Foto: Liverpool.

Tras varios idas y vueltas, una de las novelas más extensas que ha vivido en mercado de transferencias en la Premier Leaguel a llegado a su fin. A pocos días de año nuevo, el conjunto de Liverpool hizo oficial el fichaje de Virgil van Dijk procedente de Southampton, a cambio de un monto récord de 75 millones de libras, que lo transformó en el defensor más caro de la historia.

La llegada del zaguero holandés al equipo de Jürgen Klopp pasó por varias etapas antes de poder concretarse. Los rumores de una posible salida de el St. Mary's Stadium comenzaron a principios de años, colocando a Manchester City y Liverpool entre los dos principales candidatos a hacerse con los servicios del jugador. Sin embargo, en aquel entonces el presidente de los Saints, Ralph Kruege, negó rotundamente la marcha del jugador.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU — Liverpool FC (@LFC) 27 de diciembre de 2017

La novela por van Dijk continuó a lo largo de toda la primera mitad del año, durante el cual el culebrón llevó a que el propio jugador pidiera el transfer request para salir del Southampton. Incluso Liverpool tuvo que ser precavido y, en el intento de no recibir una posible sanción por parte de FIFA, lanzó un comunicado haciendo conocer que se retiraba de la persecución por el defensor.

Pero tras meses de espera, en los que el zaguero holandés sólo disputó 12 encuentros para los Saints y en medio de un cambio de dueños en el conjunto de la costa sur de Inglaterra, ambos clubes llegaron a un acuerdo récord para un defensor, superando los montos de 50 millones de libras pagados por PSG a Chelsea por el pase de David Luiz y las transferencias de John Stones y Kyle Walker a Manchester City, procedentes de Everton y Tottenham, respectivamente.

Un mensaje para todo Anfield y el St. Mary's

Van Dijk, quien usará el dorsal 4 en Liverpool, señaló que estaba encantado de unirse a "uno de los clubes más grandes del fútbol mundial" mediante un posteo en su cuenta oficial de Instagram.

"No puedo esperar para ponerme la famosa camisa roja por primera vez frente The Kop y daré todo lo que tengo para intentar ayudar a este gran club a lograr algo especial en los años venideros. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a Les Reed, a la junta directiva, a los jugadores, a los fanáticos y a todos en Southampton. Siempre estaré en deuda con el club por darme la oportunidad de jugar en la Premier League y, a pesar de los difíciles últimos meses, he disfrutado muchísimo de mi tiempo en los Saints y he hecho amigos de por vida en el club", expresó el defensor.