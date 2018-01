Alex Pritchard deja Carrow Road y ficha por Huddersfield

Huddersfield Town hizo oficial la contratación del centrocampista ofensivo Alex Pritchard procedente de Norwich City. El volante inglés llega a los Terriers por una suma no pública -la operación rondaría las 12 millones de libras- en un contrato de tres años y medio, con la opción a un año más.

El jugador de 24 años, producto de la academia de Tottenham, ha sido una de las figuras de los Canaries en la primera parte de la temporada -se destacó en el encuentro ante Chelsea por la FA Cup- y podría hacer su debut en el John Smith's Stadium a pocas horas de su fichaje, cuando los Terriers reciban a West Ham este día sábado.

"Me complace sobrepasar el límite y unirme a Huddersfield Town. Ha pasado un tiempo desde que quería jugar en la Premier League y ahora ha llegado mi oportunidad. Creo que Huddersfield es el club correcto. He hablado con el entrenador un par de veces, la forma en que juegan al fútbol y con la unidad del equipo, creo que es la opción perfecta para mí", señaló Pritchard en Huddersfield Town TV tras sellar su llegada al club.

Bet we had you guessing! We’re delighted to announce that @pritch_93 joins #htafc from @NorwichCityFC for an undisclosed fee, signing a three and a half year deal https://t.co/bRkfG5Jwkx (AT) pic.twitter.com/SQ30ClNv4U