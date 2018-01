Al 'replay' entre bostezos

Google Plus

Como si los fixtures de todas las competencias inglesas no fueran lo suficientemente exigentes y estuvieran repletos de partidos, los conjuntos de Norwich City y Chelsea agregaron a su calendario otro encuentro más. En choque muy táctico por parte de los Canaries, sumado a una floja actuación de los Blues; los equipos no se sacaron ventajas y terminaron igualando sin goles, para así sentenciar la llave a un replay en Stamford Bridge, que se disputará durante la semana del 15 de enero.

Mucha velocidad, pocas emociones

El pitido inicial dio comienzo a una primera mitad en la que el conjunto de Daniel Farke mostró una intensa presión sobre la salida en los primeros segundos de juego. Sin embargo, luego retrasó sus lineas hasta la mitad del campo y, ya con un Chelsea dueño del balón y de la iniciativa, apostó a aprovechar la velocidad de sus jugadores, principalmente la de Pritchard y Murphy. La elección del técnico de los Canaries de jugar sin un nueve de área -Oliveira suele ser la referencia- dejaba sus intenciones bien claras: la velocidad ante todo.

A pesar de contar con la posesión del balón, el conjunto de Conte no logró generar situaciones de peligro sobre la portería de Gunn. Pedro y Willian no encontraron espacios para hacer daño, y Batshuayi no logró ingresar en el circuito de juego. La tenencia pasó gran parte por el tándem Bakayoko-Drinkwater y por la zona defensiva de Chelsea, que mostró a un David Luiz dudoso y timorato en lo que fue su vuelta a los campos tras más de un mes de ausencia -y entre rumores de una posible salida-.

David Luiz regresó a los campos y se mostró dubitativo | Foto: Chelsea.

La chance más clara llegó pasada la media hora de juego y fue para los locales. Norwich encontró adelantados a los jugadores Blues y apostó a un balón largo por la izquierda. Murphy, de gran primer tiempo, ganó en velocidad a Rüdiger y al ingresar al área sacó un remate cruzado que se perdió por el fondo del campo. Aquella oportunidad fue seguida solo por algunos pocos remates o centros al área de parte de ambos equipos -que poco peligro generaron- llevaron a que la primera mitad terminara sin emociones.

En el horizonte se asoma el 'replay'

La segunda etapa en Carrow Road trajo consigo todas las ocasiones que no habían aparecido en los primeros 45 minutos, al menos por el lado del Chelsea. Michy Batshuayi fue el primero en avisar, pero en ambas oportunidades no logró conectar de lleno el balón. Luego Bakayoko probó desde larga distancia, pero su disparo no tuvo destino de portería. Quien si hizo trabajar a Gunn fue Willian, que tras una buena acción individual logró hacerse de espacios y sacar un potente remate, sin embargo, el portero de los Canaries controló sin mayores problemas.

Los dirigidos por Farke no tardaron en igualar el juego y trasladar las aproximaciones hacia la portería defendida por Willy Caballero. Los encargados de generar peligro fueron las tres figuras de Norwich: los veloces Murphy y Pritchard, junto al pensante y elegante Maddison. Sin embargo, el destino de los remates no fue muy diferentes a los del conjunto visitante.

Maddison mostró calidad y fue de los más destacados en el local | Foto: Norwich.

Al ver que en el horizonte se asomaba el replay, ambos entrenadores movieron el banquillo. Antonio Conte mandó al campo a Álvaro Morata, Musonda y Dujun Sterling, en lugar de Batshuayi, Kenedy y Pedro. Mientras que Daniel Farke sorprendió y quitó del campo a Murphy y Pritchard, enviando al campo al delantero Nelson Oliveira y a Wildschut.

Sin embargo, ninguno logró cambiar el rumbo del partido y, tras un partido sin emociones, los Canaries y Blues se volverán a ver las caras en Stamford Bridge para definir quién será el equipo que avance a la cuarta ronda de FA Cup por la vía del replay.