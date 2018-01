Pellegrino: "Estamos trabajando duro para traer jugadores que puedan ayudarnos"

Google Plus

Mauricio Pellegrino. Foto: Southampton.

La situación de Southampton está lejos de ser buena, ya que los Saints se encuentran en la decimoséptima posición de la tabla a solo un punto de la zona de descenso. Es por ello que Mauricio Pellegrino, de cara al choque ante Tottenham, señaló que están en la búsqueda de jugadores que puedan mejorar el rendimiento, pero remarcó que no se apurará a fichar si no está convencido de que es la contratación correcta.

"Estamos trabajando muy duro para tratar de dar un paso adelante en diferentes aspectos, para traer jugadores que puedan ayudarnos. Estamos en esta situación ahora, y si no hay nadie nuevo aquí, es porque estamos tratando de traer buenos jugadores y los buenos jugadores son difíciles de traer. Pero tengo que ser optimista de que en los próximos días algo significativo sucederá", señaló el técnico argentino.

Southampton intentó hacerse con la contratación de Theo Walcott, pero a pesar de que el club "hizo todo" para tratar de ficharlo, el ex delantero del Saints optó por mudarse al Everton, en una transacción que rondó las 20 millones de libras. A pesar de ello, Pellegrino se mostró y afirmó que preferiría firmar a un jugador en lugar de tres, en el caso de que el club no estuviera seguro si ayudaría a impulsar al equipo.

Pellegrino busca mejorar su plantilla | Foto: Southampton.

"La gente de este club, la junta directiva y el personal, han estado trabajando conmigo desde el primer día para tratar de mejorar nuestra situación. Estoy trabajando con ellos, sigo las negociaciones y sé que están haciendo todo lo posible para tratar de hacer nuevas incorporaciones", dijo Pellegrino.

"Pero no se trata solo de nuestras decisiones, porque las negociaciones tienen dos lados. Si estamos esperando ahora, es porque no podemos estar demasiado ansiosos por tratar de llegar a acuerdos rápidos. Tenemos que estar tranquilos incluso en situaciones difíciles. Preferiría traer un jugador en lugar de tres de los que no estaríamos seguros si mejorarían al equipo", añadió el argentino.

Por otra parte, Pellegrino confirmó que su única duda por lesiones es sobre el defensor Maya Yoshida, quien se perdió el choque de los Saints contra Watford el fin de semana pasado, pero que ha progresado durante los entrenamientos previas al partido ante slos Spurs.



"Maya [Yoshida] fue parte de la sesión de entrenamiento, pero eso [incluirlo en el partido] se decidirá mañana. Si Maya es capaz de formar parte del equipo, entonces quizás Charlie [Austin] sea el único fuera por lesión. Así que estaremos completamente listos para este importante momento", expresó el entrenador de Southampton.