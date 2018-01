Walcott deja de ser ‘Gunner’

Está siendo más agitado el mercado invernal que el veraniego en el Arsenal. Tras la contratación de Mavropanos y la venta de Coquelin, los de Wenger han traspasado a Theo Walcott mientras cierran la salida de Alexis Sánchez. El jugador inglés de 28 años pone fin a trece temporadas en las filas del conjunto londinense, al que llegó, también un mes de enero, procedente del Southampton. Lo cierto es que el Arsenal puede sentirse satisfecho de la operación, pues se hicieron con los servicios del delantero tras pagar unos diez millones y medio de euros a los Saints y ahora han conseguido de los Toffees en torno a 22,5 millones. Firma por las cuatro próximas temporadas y media y espera tener más minutos en Goodison Park de los que ha disfrutado en el Emirates Stadium.

Y es que, lo cierto es que Walcott ha ido de más a menos en las filas del Arsenal. Empezó siendo una figura importante que poco a poco se ha ido quedando como un actor secundario que apenas ha disputado dieciséis partidos esta temporada, anotando, eso sí, cuatro tantos. Lejos quedan ya los años en los que Walcott era un referente en la punta de ataque de un Arsène Wenger que ha ido virando su gusto hacia delanteros diferentes, como puede ser Olivier Giroud. En sus trece años como Gunner, Walcott ha disputado 399 encuentros, anotando 108 goles y dando 78 asistencias. Destaca su idilio con la FA Cup, competición que ha ganado en tres ocasiones y en la que ha anotado doce goles en 33 partidos, dejando un ratio de 0,36 tantos por encuentro.

Con este traspaso ya cerrado, quedan por ver varios movimientos. El primero, y el que está más relacionado con el jugador, es el que lleva directamente a la importancia en el vestuario de los Toffes. Walcott es un delantero móvil, caracterizado por su explosiva arrancada y su velocidad, además de por sus desmarques a la espalda de la defensa rival. Aunque es cierto que los de Liverpool se hicieron con los servicios de Wayne Rooney el pasado verano, el inglés ya está actuando más como un centrocampista que como un delantero, por lo que el puesto de referencia está sin dueño en el equipo que dirige Sam Allardyce.

Por otro lado, está por ver qué hace el Arsenal, equipo que, además de perder a Walcott, tiene prácticamente imposible retener a Alexis Sánchez, otro de la punta de ataque. Poco a poco, se despeja la zona ofensiva para un Wenger que tampoco puede presumir de pegada en estos meses de competición, pues el conjunto Gunner, además de tener serios problemas defensivos, también está adoleciendo de falta de pegada para abrir el marcador en partidos importantes. Mucho se está hablando de Aubameyang, la gran estrella del Borussia Dortmund que podría llegar para reforzar el ataque de los londinenses. A la espera de confirmaciones oficiales, si bien es cierto que la marcha de Walcott no supone ningún imprevisto para el Arsenal, sí es cierto que el conjunto Gunner está perdiendo recambios para Lacazette, hombre con más peso en las tareas de gol.

