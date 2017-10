Previa Barça Lassa – ElPozo Murcia: primera gran prueba dela temporada

Partido entre Barça Lassa y ElPozo Murcia de la temporada pasada. Foto: Ernesto Aradilla

El Barça Lassa y ElPozo Murcia se verán las caras el próximo domingo a partir de las 12:30 en la primera gran prueba para ambos conjuntos en este primer tramo de competición. Catalanes y murcianos protagonizarán, un año más, uno de los partidazos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que se disputará en el Palau Blaugrana.

Dinámicas contrapuestas

La situación de los dos equipos es muy distinta. Los de Andreu Plaza han logrado un inicio de temporada pletórico, con cinco victorias de cinco posibles en liga, y con la clasificación para la Elite Round de la UEFA Futsal Cup. Además, las sensaciones que deja el equipo son muy buenas, ya que el juego de los azulgranas ha mejorado mucho respecto al del año pasado.

En liga, de momento, no ha jugado contra los “a priori” grandes de la categoría, pero ha salido victorioso de las visitas al campo de Ribera Navarra (0-5), Catgas Santa Coloma (2-3) y el recién ascendido O’Parrulo (1-6). Por otra parte, ha ganado en su pabellón al Palma Futsal (6-3) y vapuleó al Naturpellet Segovia en su último partido antes de viajar a Italia (8-1).

En la UEFA Futsal Cup, la máxima competición continental de fútbol sala, se consiguió clasificar como primero de grupo para la Elite Round, derrotando por 7-0 y 0-2 al Gyori y al Churdim respectivamente, y empatando a tres ante el Luaparense.

ElPozo Murcia, en cambio, no ha empezado de la mejor manera. Pese a que no ha sido un inicio desastroso, con cuatro victorias, un empate y otra derrota, las sensaciones que dejan los murcianos no son nada buenas. Los de Duda, que no han fichado en este mercado de fichajes veraniego, tienen más cerca el quedar fuera de los ocho primeros puestos que ser líderes.

Aún así, vienen de ganar en su pabellón por 3-2 al siempre complicado Jaén Paraíso Interior, así que tienen la moral alta y quieren volver a asaltar el Palau Blaugrana.

Bajas importantes para ambos equipos

Barça y ElPozo no podrán contar con uno de sus mejores jugadores para el gran partido del próximo domingo. Por parte de los azulgranas, su jugador ofensivo de referencia, Ferrao, estará de tres a cuatro semanas de baja a causa de una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha. Esta baja se suma a la de Sergio Lozano, que no podrá aparecer en las pistas hasta el próximo mes de diciembre. Por parte de los murcianos, Miguelín, toda una institución del club, tampoco podrá visitar el Palau Blaugrana, pabellón que no se le da nada mal.

Antecedentes

Que Barça Lassa y ElPozo Murcia se vean las caras no es algo que se vea con poca frecuencia. De hecho, en los últimos tres años, ambos equipos han medido sus fuerzas hasta en doce ocasiones. Y en estos enfrentamientos hay mucha igualdad, pues se han saldado con cinco victorias azulgranas, cinco para los murcianos y dos empates (aunque uno de ellos terminó con victoria del Barça en la tanda de penaltis).

El enfrentamiento más reciente fue en las semifinales de los Playoffs para el título de liga, donde el Barça consiguió eliminar a los de Duda en una fatídica tanda de penaltis después de empatar a dos en el tiempo reglamentario. En el último duelo de competición regular en el Palau Blaugrana, los visitanes se llevaron los tres puntos después de ganar por 1-2.

La primera gran prueba ha llegado. Para el Barça, la oportunidad de volver a ser líder en solitario y seguir con su pleno de victorias. Para ElPozo, reenchancharse a la parte de arriba y luchar por lo que debe: el título de liga. El Palau decidirá.