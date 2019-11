Novedades y declaraciones del España-Portugal

La primera novedad y más importante es la de Raúl Albiol. El valenciano se lesionó en el último entrenamiento de la selección española y será baja segura para el partido de octavos de final contra Portugal. Albiol se lesionó en la parte final de la sesión durante un partidillo en una jugada en la que pugnaba con Llorente y se enganchó la pierna derecha.

La primera radiografía a la que fue sometido descartó cualquier problema óseo en el peroné y el tobillo. Esta mañana fue sometido a una resonancia magnética, que confirmó "la sospecha de estiramiento de los peroneos, con ligera afectación del ligamento lateral externo del tobillo derecho".

Será baja para el martes y queda pendiente de su evolución, pero Del Bosque aseguró que es optimista tras el susto inicial y que espera que si España supera los octavos pueda volver a estar para los siguientes encuentros.

Otro de los tocados, Xabi Alonso es duda para el martes, pero los médicos y el donostiarra son optimistas y no descartan que esté en condiciones de jugar el próximo martes. Su esguince no reviste gravedad y Alonso arriesgará porque no quiere perderse el partido decisivo ante Portugal.

El que sería su sustituto si finalmente no estuviera al 100%, Javi Martínez, ha dicho "espero que Xabi se recupere y pueda jugar, pero en el caso de que no pudiese y me tocase, estoy totalmente preparado, lo llevo esperando toda la vida, así que lo intentaré hacer lo mejor posible", indicó el otro vasco de la selección.

También indicó que la Roja es una auténtica piña. "Todos somos un bloque, no hay un líder ni estrella, y si no estamos todos unidos no vamos a conseguir nada, hasta ahora nos ha ido bien así todos como un equipo y tenemos que seguir así" .

Portugal también tiene bajas por problemas físicos. Duda, jugador malaguista, que sufre una lesión en la región púbica no jugará contra España. Y con él, Queiroz ya suma tres bajas. Rúben Amorim, que se lesionó antes del encuentro ante Corea del Norte, y Danny, que sufrió un golpe en el partido ante Brasil.

El jugador che Juan Mata también ha comparecido en prensa y lo primero que ha dicho ha sido "a partir de ahora comienza el mundial, nos jugamos las eliminatorias a partido único, y te puedes quedar fuera si no tienes un buen día. Portugal tiene un nivel mundial con grandes individualidades, y para ganar tendremos que estar muy bien".

También valoró la plantilla de Portugal al completo. "A parte de Cristiano Ronaldo, Portugal es un bloque muy compacto y son muy fuertes, además tienen laterales y un centro del campo con mucha llegada, jugadores como Tiago y Meirelles tienen mucha calidad, a parte de Cristiano Ronaldo".

Asimismo habló de la condición física de España. "Físicamente estamos bien, el mundial llega a final de temporada con muchos minutos para todos, no estamos igual de bien que a principio de temporada. Contra Honduras el equipo se rompió en la segunda mitad, pero el equipo físicamente está bien" acabó el extremo. También habló de rumores de fichajes, pero lo que importa es el partido contra Portugal.

Fernando Torres, en declaraciones a Radio Marca dijo que "David es el goleador y lo ha sido siempre. Los demás delanteros tenemos que hacer lo nuestro". Respecto al Mundial dijo que "debemos ir poco a poco", que el martes "tenemos que demostrar que somos capaces", y durante el Mundial "v amos a vivir momentos difíciles ", aunque aseguró que "estamos preparados".

Del partido del martes añadió que "Contra Portugal tenemos que ser superiores sobre el césped y luego esperar, pero no será nada fácil", afirmó.

Además, preguntado por su condición física en este momento, el madrileño dijo que "aún me falta. Noto que no he dado todo, pero no es fácil volver de una operación. Creo que aún me queda un poquito para estar al ciento por ciento, aunque estoy cerca".

El seleccionador respondió lo siguiente cuando le preguntaron por las declaraciones de Torres diciendo que Villa era el goleador: "Lo importante es que ha jugado en los tres partidos y que ha ido avanzando en la preparación. Es un jugador que aunque no ha dado goles nos beneficia como hombre que sujeta a la defensa rival y que siempre es una amenaza para el equipo contrario. Es un jugador muy peligroso".

Respecto a la fase clasificatoria dijo que "Ha sido curiosa, parece que nuestro mejor partido fue el primero, cuando perdimos, y después hemos tenido más dudas". Asimismo lamenta no haber podido repartir minutos entre todos los jugadores como había planeado. "Ojalá hubiésemos podido jugar el tercer partido como nos hubiera gustado pero no ha sido posible. De todas maneras si cualquier jugador tiene que jugar en octavos de final lo podrían hacer sin problema. Todos están muy metidos"