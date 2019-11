Duelo valenciano por todo lo alto... ¿y por el tercer puesto?

En el derbi de la Comunidad Valenciana del Madrigal no sólo se jugará un partido; además de jugarse los tres puntos, se juega el honor de ser ahora mismo el equipo valenciano que en mejor forma se encuentra. Ambos equipos pueden igualarse o distanciarse en la tercera plaza de la competición liguera.

Las estadísticas dan como favorito al equipo local, que jugando en el Madrigal ha ganado 7 encuentros, el Valencia 2 y los otros 2 quedaron en tablas en el marcador.

El partido de esta tarde estará marcado porque, a parte de que será el reencuentro del ex capitán ché Carlos Marchena, será la previa del partido de ida de octavos de la Copa del 22 de diciembre en la que se volverán a enfrentar valencianos y castellanos

El Villarreal viene de caer por 3-1 en el estadio del FC Barcelona tras un buen partido groguet. El equipo de Castellón está realizando una grandísima temporada. Borja Valero se ha adaptado de maravilla, y junto a Bruno, Senna, Cani y Cazorla están formando un gran centro del campo. Además de los dos atacantes, Nilmar y Rossi, que con siete goles cada uno están sublimes.

Juan Carlos Garrido tiene a todos sus activos disponibles exceptuando la baja del joven Jefferson Montero, que llegó tarde de la concentración con la selección ecuatoriana y no pudo ejercitarse. Probablemente Garrido cuente con los mismos once jugadores que llevan jugando juntos varias jornadas. Siete de los seis de antes, probablemente el sacrificado sea Cani dejando el puesto a Senna que se va a convertir en el jugador groguet con más partidos en su historia en 1ª división igualando a Arruabarrena. En defensa estarán Ángel, Marchena, que jugará por primera vez un derbi con una camiseta distinta a la del equipo que ha defendido en 9 temporadas; el joven argentino Mussachio, que se ha afianzado en el centro de la zaga junto al ex valencianista. Por el flanco izquierdo quedará el lateral de la ‘Roja’ Joan Capdevila.

Desde el centro de la Comunidad Valenciana el club ché llega al derbi autonómico por excelencia con mucha incertidumbre. Volvió a conseguir una victoria en Liga la jornada pasada contra el Getafe tras una racha de 4 partidos ligueros sin sumar los tres puntos.

El Valencia está tres puntos por debajo de su rival de esta tarde y por detrás queda al Sevilla con los mismos puntos, por lo tanto, este encuentro puede ser decisivo por la lucha por conseguir el objetivo fijado a principio de temporada, quedar terceros en Liga.

En la convocatoria de Unai Emery para el encuentro en el Madrigal repite Isco y vuelven el Chori y Fegohuli ya recuperados de sus lesiones. Sin embargo, el técnico tiene hasta 7 bajas entre lesionados y sanciones: César (microrrotura), Topal, Mata (edema rodilla derecha), Mathieu, Manuel Fernandes (contusión en la cadera), Jordi Alba, con amigdalitis y David Albelda por sanción.

Moyà volverá a ser el cancerbero titular ché. La defensa será la misma en las tres primeras posiciones, repartidas entre Miguel en el lateral derecho y Ricardo Costa y Navarro en el centro de la zaga. La cuarta plaza, al no poder jugar Mathieu ni Jordi Alba será ocupada por Bruno Saltor, que jugará a pierna cambiada.

La medular Emery aún no tiene claro si alinear 2 o 3 mediocentros por las bajas de Topal, Fernandes y Albelda. El único que parece que tiene asegurado el puesto es Ever Banega tras el conflicto de hace unas semanas. El argentino cogió físico jugando los 90 minutos del Argentina-Brasil en Qatar. Banega no había participado en los últimos tres partidos del Valencia, en dos de ellos no fue ni convocado (Sevilla y UD Logroñés) y en contra el Getafe, estuvo convocado pero no jugó.

En el caso de que Emery opte por acompañar a Banega con dos medios más, jugarán Tino Costa y Maduro; y si prefiere seguir jugando con dos mediocentros, tendrá que elegir entre uno de los dos. Si juega Tino, Banega retrasaría unos metros su posición y Tino estaría más avanzado. Si juega Maduro, la posición de Banega sería la suya habitual.

Si finalmente Unai opta por 2 mediocentros, cabe la posibilidad de que juegue con un 4-2-3-1 con el joven Isco de mediapunta sacrificando a Soldado o Aduriz. Por la banda derecha estaría Joaquín y por la izquierda jugaría Pablo Hernández a pierna cambiada como ya lo ha hecho en otras ocasiones o en su defecto, Vicente.

Las de posiciones de arriba se tendrán que pelear entre Soldado, Aduriz e Isco.

Con todo esto, el Valencia desea sacar los tres puntos del Madrigal para que su vecino de la Comunidad Valenciana se le aleje y la tercera posición de la tabla clasificatoria de la liga BBVA corra peligro. Y el Villarreal, los quiere para todo lo contrario, para alejarse más aún del Valencia en la clasificatoria y decir que ahora mismo es el equipo valenciano más en forma de la Liga BBVA.

Probables alineaciones:

Árbitro: Estrada Fernández (Colegio Catalán)

Estadio: El Madrigal

Hora: 18:00 h.

TVs: Gol Televisión / Canal+ Liga

Curiosidades: El capitán groguet Marcos Senna igualara a una leyenda del Villarreal Rodolfo Arruabarrena como el jugador que más ocasiones ha defendido la camiseta del Submarino Amarillo en Primera División con 219 encuentros. || Marchena se reencontrará con el equipo en el que ha jugado nueve temporadas