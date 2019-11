Real Club Deportivo Mallorca 2012/13

La pasada campaña liguera fue bastante irregular para el RCD Mallorca. El entrenador danés, Michael Laudrup, comenzaba su segunda temporada al frente del conjunto balear. Su apuesta, finalmente inalcanzada, se basaba en jugar un fútbol alegre, de toque; en definitiva, un fútbol ágil que pudiera alegrar a sus aficionados cada jornada. El hecho de no conseguir el modelo de juego pensado en un inicio, unido a los malos resultados obtenidos al comienzo de la campaña, ayudó a que en la 7ª jornada de liga la directiva tomara la decisión de cambiar de entrenador: Michael Laudrup dejaba su sitio a Joaquín Caparrós.

El inicio del técnico sevillano en el banquillo del Mallorca no fue muy prometedor, consiguiendo 5 puntos de 21 posibles, pero pronto se pudo apreciar que el cambio de entrenador fue acertado, y es que, después de ese infructuoso arranque, la progresión del equipo bajo las órdenes de Caparrós fue bastante continua hasta el final. De hecho, se pasó de asociar al Mallorca con los puestos más bajos de la tabla clasificatoria a soñar con que se podía obtener un puesto final en la Liga BBVA que permitiera al conjunto balear disputar una competición europea la próxima campaña. Finalmente, el objetivo europeo no se pudo conseguir –el Mallorca acabó 8º, con 52 puntos; a tan sólo 2 puntos del último puesto que otorgaba plaza europea-, pero el Mallorca de Caparrós dejó la sensación de que, a base de trabajo duro, esfuerzo y constancia, todo se puede conseguir.

PLANTILLA

PORTEROS: 1| Juan Jesús Calatayud; 13| Dudu Aouate, 25| Rubén Miño, 26| Yeray Gómez.

DEFENSAS: 4| Anderson Conceiçao; 6| Antonio López; 14| Pedro Geromel; 16| José Nunes, 17| Pedro Bigas; 23| Kevin García; 27| “Ximo” Navarro.

CENTROCAMPISTAS: 3| Joao Víctor; 5| Tomás Pina; 7| Michael Pereira; 8| Emilio Nsue, 11| Javier Márquez; 19| Pep Lluís Martí; 21| Alejandro Alfaro; 9. Giovani Dos Santos.

DELANTEROS: 10| Tomer Hemed; 18| Víctor Casadesús; 22| Javier Arizmendi; 30| Álvaro Giménez.

Altas 2012-2013: Antonio López; (Atlético de Madrid); Javier Arizmendi (Getafe); “Ximo” Navarro * (Córdoba); Sergi Enrich * (Recreativo de Huelva); Javier Márquez (RCD Espanyol); Anderson Conceiçao (Figueirense); Rubén Miño (Barcelona B); Pedro Geromel (Colonia); Giovani Dos Santos (Tottenham Hotspur).

Bajas 2012-2013: Martí Crespí (FC Chernomorets Odessa); Pablo Cáceres (Torino FC); Pau Cendrós (KAA Gent); “Chico” Flores (Genoa CFC); Fernando Tissone (Sampdoria); Marvin Ogunjimi (Standard de Lieja); Gonzalo “Chori” Castro (Real Sociedad); Sergio Tejera (RCD Espanyol); Giani Zuiverloon (SC Herenveen); Iván Ramis (Wigan Athletic); Aki Ienaga (Ulsan Hyundai FC); Sergi Enrich (Alcorcón).

* Regresan tras cesión

CUERPO TÉCNICO

Entrenador: Joaquín Caparrós (Utrera, 15 octubre 1955)

En su segundo año al frente del RCD Mallorca, Joaquín Caparros afronta la temporada con la misma ilusión de siempre pero sabedor de la dificultad de la liga española. Metódico como pocos, con un gran carácter ganador y especialista en sacar el mayor rendimiento a sus jugadores, el técnico andaluz luchará por meter al equipo bermellón en un puesto que otorgue pasaporte a Europa.

Segundo entrenador: Luciano Martín

Delegado del equipo: Damián Amer

Preparadores físicos: Aurelio Ruiz y Pep Alomar Serra

CLUB

Fecha de fundación: 27 de febrero de 1916

Presidente: Jaume Cladera

Est adio: Ib erostar Estadio, con capacidad para 23.142 espectadores

Palmarés: 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España

SISTEMA DE JUEGO

En portería, Aouate será titular todo el curso salvo lesión y actuaciones catastróficas, así que, tanto el recién fichado Miño como Calatayud deberán esperar para defender la portería bermellona.

En cuanto a la línea defensiva, sí que podría darse algún cambio significativo. Antonio López se ha asentado en lateral izquierdo, y el hecho de no tener recambio lateral le augura muchos partidos en el once inicial. Nunes parece fijo en la pareja de centrales, aunque el que podría salir en poco tiempo es Bigas. La utilización del joven jugador se ha dado a la urgencia provocada por las salidas de Ramis y Chico. Los fichajes de Geromel y Conceiçao podrían sacar a Pedro Bigas del once. En el lateral derecho, Ximo también se ha asentado y de qué manera. Sus buenas actuaciones han hecho que Nsue juegue en una posición más adelantada, donde él de verdad se siente a gusto.

En el centro del campo, el doble pivote formado por Pina y Javi Márquez se antoja como una de las parejas más prometedoras de la Liga, aportando destrucción y construcción. Sin embargo, no es descartable que Caparrós utilice la experiencia de Martí en más de un partido. En las alas, Pereira y Nsue no parecían tener rivales hasta la llegada del mexicano Giovani Dos Santos, que puede hacerse con un hueco en el once titular, por cualquier banda, conforme vaya adaptándose al equipo. Además, si fuera necesario, Alejandro Alfaro podría jugar tanto en la derecha como en la izquierda.

Por último nos centramos en la delantera, donde la dupla formada por el goleador israelí Hemed y Víctor Casadesús será la más utilizada por el técnico sevillano. Aún así, el sistema del Mallorca podría variar del 4-4-2 habitual al 4-5-1, sentando a uno de los dos delanteros e incorporando al once un centrocampista más, un mediapunta, generalmente Giovani Dos Santos. Esto sería sobre todo una maniobra para los partidos fuera de casa. También hay que esperar a ver cómo evolucionan de sus lesiones tanto Arizmendi como Álvaro. El primero es un jugador muy del agrado de Caparrós, y el joven Álvaro ya dejó destellos de calidad en la segunda vuelta de la temporada pasada.

Con todo lo dicho, el Mallorca tiene una plantilla más que equilibrada, y lo que es más importante, un técnico capacitado para sacarle todo el jugo posible. Con los pies en el suelo, el objetivo del Mallorca debe ser la permanencia, o mejor dicho, no sufrir en las últimas jornadas, repitiendo lo conseguido la temporada pasada.

No obstante, es comprensible que a un aficionado no se le pueda pedir que tenga los pies en el suelo. Joaquín Caparrós hizo maravillas con la temporada ya comenzada, por lo que este año sus números aún podrían mejorar. Con una plantilla más equilibrada y con un optimismo rebosante, ¿por qué no soñar con Europa?

ONCES TIPO