Entrevista. Alberto Montero. " El River es un club muy humilde pero muy serio, con una afición maravillosa"

Alberto Montero Vega, Montero, nace en Barcelona un 28 de marzo de 1985. Ingresa como portero en las categorías inferiores del FC Barcelona, club en el que permanecerá hasta la temporada 2006-2007. El Badalona es el primer club que conoce tras su salida del club azulgrana, y el Roquetas, un año después, su primera experiencia fuera del fútbol catalán. En 2009 se produce su desembarco en Euskadi, concretamente en el Deportivo Alavés, equipo con el que disputó dos campañas. En 2011, y tras un paso momentáneo por la Tercera División de la mano del Cristo Atlético, regresa al fútbol catalán gracias a una oferta a mitad de temporada del Lleida. En 2012, y tras una fallida tentaiva el año anterior, se cierra su fichaje con el Sestao River, club en el que actualmente defiende la portería de forma ininterrumpida desde que comenzara la liga.

PREGUNTA. No sé si sabía -si nuestros datos no están equivocados - que es usted el primer jugador catalán en la historia del Sestao. Nadie le ha preguntado aquello de ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como éste?

RESPUESTA. No sabía ese dato y nadie me ha comentado nada al respecto. Lo considero algo anecdótico.

P. Formado en la Masía, al igual que José Carlos Terrón, recientemente entrevistado también por VAVEL. ¿Coincidió usted con su actual compañero de equipo en su etapa azulgrana?

R. Coincidimos en fechas pero no en el equipo, ya que nos llevamos unos cuantos años de diferencia.

P. En la Ciudad Condal pasó por las categorías inferiores del club azulgrana, el extinto Barcelona C (2003-2004) y finalmente un año en el Barcelona B. Muchos años para compartir vestuario con jugadores actualmente muy conocidos. Nos puede citar algunos de ellos, y si sigue manteniendo contacto con algunos?

R. El contacto se ha perdido con los años,pero sí te puedo decir que en La Masía coincidí con grandes jugadores como Messi, Iniesta, Pedrito, Bojan y muchos más que están en primera división.

P. Ya en el equipo filial, y aunque era el tercer portero, hemos sabido de al menos un entrenamiento con el primer equipo, en el que cinco jugadores (Puyol, Deco, Ronaldinho, Edmilson y Márquez) se dedicaron a “fusilarle”. ¿Cómo se lleva eso de entrenar con tus “ídolos”?

R. Un orgullo porque desde pequeño uno tiene el objetivo de llegar algún día a estar en el primer equipo y el poder entrenar con ellos era una ilusión. De todas formas te debo aclarar que no fue ésa la única vez que entrené con los cracks.

V. Con ese pasado “culé” a sus espaldas, ¿mentiría al decir que Víctor Valdés es su referente como guardameta? ¿Se considera, salvando las distancias, un portero de su mismo corte?

R. Víctor Valdés es mi referente y mi ídolo desde pequeño y, salvando muy mucho las distancias, hemos trabajado siempre la misma forma de jugar, aunque no es comparable.

P El año 2007 abandona la disciplina azulgrana y ficha por el Badalona de 2ªB. El hecho de estar cerca de casa sin duda influyó en esa decisión.

R. Pues aunque no lo parezca, te aseguro que el hecho de estar cerca de casa no influyó: el Badalona era un club con aspiraciones altas y acepté ir.

P. Sin embargo al año siguiente cambio de ciudad y de grupo. Se marcha al sur, a Roquetas. Su primer gran viaje.

R. El C.D. Roquetas me ofreció por aquel entonces una oferta económica que no pude rechazar y ante eso acepté irme fuera.

P. A pesar de no haber jugado mucho en sus dos primeras temporadas en la categoría de bronce – 11 partidos con el Badalona, 9 con el Roquetas – la temporada siguiente recibe una oferta del Alavés, todo un gallito del grupo segundo. Un momento importante en su carrera.

R. Sí, fue un momento importante ya que el hecho de que un club histórico como el Alavés se fijase en mí siempre es de agradecer.

P. En el club vitoriano juega dos temporadas, con mucho mejores números que las anteriores ( 19 partidos la primera campaña; 30 la segunda). Sin embargo su puesto siempre estuvo en el punto de mira de la crítica. ¿A qué cree que fue debido?

R. La primera temporada fue muy buena a nivel personal - deportivamente hablando - y la segunda no fue mala, pero hubo momentos puntuales en que debido a la falta de confianza del entrenador creo que no se sacó mi máximo rendimiento.

P. Con experiencia ya en tres de los cuatro grupos de la categoría de bronce. ¿Qué semejanzas y diferencias ve a grandes rasgos en el fútbol que se practica en cada uno?

R. Semejanzas, en casi todo, y las diferencias yo las aprecio principalmente en los terrenos de juego: en el grupo catalán los campos son de hierba artificial la mayoría, y en los otros dos de hierba natural.

P. La temporada 2011-2012 es la más triste y extraña de su carrera profesional. De titular en el Alavés pasa a encontrarse sin equipo. Y por el camino, una prueba fantasma con el Sestao River, que por entonces entrenaba Barasoain. Con Magunazelaia y Alconero firmados, al final no hubo sitio para usted.

R. Rechacé alguna oferta porque no me interesaba ni deportiva ni económicamente. Así fue pasando el tiempo y las puertas se iban cerrando hasta la llamada de Barasoain, que me explicó la situación que existía en el Sestao. Acepté ir a probar con el River una semana, a expensas de si uno de los dos porteros rescindía su contrato, cosa que al final no sucedió.

P. Así las cosas, y para no perder la forma, pide permiso al Cristo Atlético-equipo palentino de la Tercera División - para entrenar con ellos en espera de una oferta en el mercado de invierno. Como ésta no llega, termina jugando con ellos, convirtiéndose en “el Messi del Otero”. Nos aclara un poco esta curiosa historia…

R. Me fui a vivir a Palencia con mis padres y conocí al secretario técnico del Cristo Atlético. Ellos me dejaron entrenar primero, y competir después, hasta recibir una oferta de 2ª B . Lo de Messi del Otero es porque el Cristo Atlético es un club de barrio y una persona que ha jugado en la cantera del Barcelona era como una gran estrella para ellos.

P. Ya que hablamos de “sobrenombres”, ¿por qué lo de “Grejo”. ¿Se puede contar el origen del singular apodo?

R. Porque mis amigos desde pequeño me llaman “Cangrejo" y de ahí viene lo de “Grejo” o “Cangre”.

P. Dicen que el que espera, desespera, pero al final su paciencia tuvo recompensa y recibe la llamada del Lleida allá por el mes del marzo. Supongo que con ilusiones renovadas se reencuentra de nuevo con el grupo catalán ¿Qué tal le fue por la Terra Ferma?

R. Llegué los últimos 10 partidos a sabiendas de que era complicado jugar, y sólo tengo palabras de agradecimiento hacia los compañeros. Desde el primer día me sentí como si llevara toda la temporada con ellos y volví a sentirme futbolista después de mucho tiempo.

P. Acaba su contrato con el equipo leridano y en el verano de 2012 firma con el Sestao River. A la segunda fue la vencida, ¿no?

R. Pues sí. Cuando me llamó Edu Abad, el gerente del River, ni me lo pensé, Tenía esa espinita clavada. Además tenía ganas de volver al norte.

P. No sabemos lo que conocía usted de su nuevo club, pero, ¿ puede decirnos qué es lo que más le ha llamado la atención en lo que lleva de estancia en el Sestao River?

R. Conocía algo del año anterior, además de lo que me habían hablado compañeros que conocía de Vitoria como Ibon Gutiérrez e Igor Cuesta. Sobre el River, pues puedo decir que es un club muy humilde pero muy serio, con una afición maravillosa: pocos pero fieles.

"Creo que quedo yo sólo como el único jugador del grupo con todos los minutos desputados."

V. No sé si imaginaba al comenzar la temporada que a estas alturas iba a ser junto con Pau Torres, portero del Lleida, el único jugador del grupo que ha disputado todos los minutos en juego de la liga. Un motivo de satisfacción, supongo.

R. Pues sí, aunque debo corregirte un dato. Creo que Pau fue sustituido la primera jornada de liga, así que creo que quedo yo sólo como el único jugador del grupo con todos los minutos desputados.

P. “Montero” rima con “portería a cero”. ¿Cree que el escaso número de partidos en que usted ha conseguido dejar su meta indemne ha sido una de las claves que explican los actuales apuros clasificatorios del Sestao?

R. Evidentemente dejar la portería a cero es muy importante, pero no creo que sea una de las claves más importantes de que el equipo esté ahí abajo porque somos el noveno equipo menos goleado. El hecho de que estemos en la situación actual es un cúmulo de muchas más cosas.

P. Los medios y aficionados que siguen habitualmente la actualidad verdinegra coinciden en señalarle como uno de los responsables de que el Sestao haya conseguido sacar adelante alguno de sus partidos más comprometidos. Aunque aún no haya acabado la temporada, no es mal momento para pedirle una valoración de su año a nivel personal.

R. No me gusta valorarme a título individual. A lo largo de la temporada se tienen mejores y peores momentos, pero lo importante es mantener una regularidad y eso lo deben valorar otros, no yo.

P. Precisamente, y por hablar de los malos momentos, seguro que los que más le costará olvidar son los partidos de Ipurúa y de Tajonar, precisamente ante su inminente rival del domingo.

R. El de Ipurúa sí, por el minuto en que llegó el gol, por cómo fue, y porque supuso la derrota. En Tajonar fue un partido desastroso en conjunto y no me afectó tanto porque fueron superiores a nosotros.

P. Caprichoso el calendario, que ha querido que se tengan que jugar media permanencia contra el equipo que les infligió la mayor derrota de la temporada, en el que fue uno de los momentos críticos de la temporada. Algunos aficionados verdinegros calificaron de ridículo y vergonzoso el partido ante el filial rojillo. Supongo que hay ganas de vendetta deportiva en el vestuario.

"El equipo es consciente de que el domingo es una final y lo importante es la victoria"

R. Bueno, tanto como vendetta no. El equipo es consciente de que el domingo es una final y lo importante es la victoria: ganando daríamos un paso muy grande hacía la salvación.

P. Para la “final” de este domingo contra Osasuna Promesas, al River sólo le vale ganar, ¿Se ve subiendo a rematar un córner en el descuento si es preciso?

R. No me veo porque nunca lo he hecho, ni creo que lo haga, ya que a mi modo de ver no tiene sentido que suba el portero a rematar. Prefiero que estén todos los jugadores dentro del área y yo esperando entre el centro del campo y su portería.

P. Estamos hablando del presente pero el fin de la temporada está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es su situación contractual? ¿Pinta el futuro de verdinegro?

R, Acabo el contrato el 30 de junio y de momento sólo pienso en el partido del domingo y lo demás ya se irá viendo. Ahora mismo no me planteo nada sobre mi futuro, sólo estoy centrado en el partido del Sestao contra Osasuna Promesas.

P. Finalmente, y tras agradecerle las molestias tomadas con este entrevistador, nos gustaría conocer qué le ha parecido esta entrevista y, en general, el tratamiento que diferentes medios de comunicación hacen de la actualidad de la categoría de bronce de nuestro fútbol?

R. La entrevista me ha parecido muy completa, y es de agradecer que un medio como VAVEL se interese por el fútbol abarcando todas las categorías profesionales o semiprofesionales, porque la mayoría se dedica a los de Primera División.