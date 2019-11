Julio de Dios: "Hay que conseguir el ascenso y dejar al equipo donde se merece"

Julio de Dios, mediapunta del CD Alcoyano, atiende a VAVEL tras la clasificación del equipo para los playoffs de ascenso a la Liga Adelante. El jienense, que ha conseguido un total de cuatro goles en la temporada regular, acumula 2312 minutos disputados (el 7º jugador de la plantilla en este aspecto) y ha visto un total de 14 cartulinas amarillas. Repasamos la temporada y sus aspiraciones.

Pregunta: Antes de nada enhorabuena por tu gol el domingo ante el Nàstic. ¿Se puede considerar uno de los más importantes de tú carrera por lo que suponía?

Respuesta: No sé si será uno de los más importantes. En ese momento estábamos clasificados. Nos dio más tranquilidad y así evitar posibles sorpresas y poder superar al Olímpic.

''Cuando nos comunicaron el empate del Olímpic fue un momento de mucha alegría''

P: ¿Cómo fue ese momento en el que al acabar el partido el domingo os quedasteis en el césped esperando a que terminara el Hospitalet - Olímpic?

R: Fue de incertidumbre. Todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba. Unos decían que había terminado, otros que no... Se vivió con muchos nervios pero cuando nos dijeron que el Olímpic había empatado fue un momento de mucha alegría. Todo el mundo estaba muy contento y celebrándolo. Yo personalmente no me había metido en unos playoffs y me dio mucha alegría porque en el mundo del fútbol, desgraciadamente, muchas no se tienen.

Tensión hasta que finalizó el Hospitalet-Olímpic... Y explosión de alegría | Vídeo: seserino.es

P: Sí, porque tú estuviste a punto de conseguir acceder a la promoción con el San Roque de Lepe hace dos temporadas...

R: Así es. Casi hacemos unos playoffs. Nos quedamos quintos y ahí nos llevamos una desilusión muy grande. Este año por suerte lo hemos podido conseguir. Todo el mundo está muy contento porque se ha conseguido el objetivo y ahora vamos a ver qué pasa en el playoffs porque es un poco como una lotería y puede ganar cualquiera.

P: Y ahora el siguiente paso para el ascenso es el Eibar, vuestro primer rival en playoffs. ¿Qué te parece el equipo vasco?

R: El Eibar es favorito ante nosotros por presupuesto, jugadores, campo, ciudad... Pero los partidos se tienen que jugar. Sabemos que es un equipo muy difícil, aguerrido y que siempre va a intentar jugar en largo. Como son los equipos vascos: muy difíciles, muy correosos y para pasar la eliminatoria vamos a tener que sudar sangre.

P: En los playoffs no cuenta mucho si un equipo es más flojo que otro, pero, ¿hubiérais preferido otro rival?

R: En unos playoffs todos los equipos son complicados. Si se han metido es por algo, alguna cosa tienen que tener buena. Leganés y Cartagena son grandes equipos y eran complicados. Nosotros vamos a jugar nuestro partido. El domingo, que es en casa, hay que sacar la mayor renta posible y en Eibar a pasar la eliminatoria y a darlo todo ahí.

''Nos costó asimilar la idea de Garitano y con David Porras el equipo ha tenido un aire nuevo''

P: Al principio de temporada no era el Alcoyano que se esperaba, ¿ha notado el equipo alguna presión para clasificarse a lo largo de la temporada por ser el Alcoyano?

R: Al principio el equipo no empezó muy bien, era un equipo completamente nuevo y una idea de fútbol totalmente diferente a la que había. Nos costó asimilar el planteamiento de Garitano. Nos pusimos arriba pero hubo un bache, no sé a qué se debió. Con la llegada de David Porras el equipo ha tenido un aire nuevo y se le ha notado. Una idea diferente, un juego más directo y más vertical. Por suerte, de momento la fórmula está saliendo bien y vamos a aprovechar esta inercia que tenemos desde su llegada.

P: Ya en el tema más personal. Has marcado cuatro goles esta temporada, ¿te esperabas más?

R: La verdad es que en mis anteriores temporadas he estado por ahí. Me hubiera gustado marcar alguno más pero son cuatro los que llevo y hay que quedarse con lo positivo y que los goles que he marcado han servido al equipo a conseguir puntos.

P: En el partido frente al Villarreal B en casa, fuiste expulsado con doble amarilla sin ver la primera, ¿te había pasado algo así en un partido?

R: Ya me ha ocurrido varias veces. No sé qué tienen los árbitros contra mí. Siempre me pasan a mí las cosas raras. En ese partido la primera amarilla fue para el 8 del Villarreal pero me la apuntó a mí, me expulsó a mí. Luego otro partido en casa no pitó un penalti que fue clarísimo. Llevo catorce tarjetas amarillas cuando no soy un jugador especialmente agresivo o marrullero y no sé por qué. Cuando te sacan una tarjeta algo verán los árbitros para sacártela. Hay que apoyarles y no hay que meterles mucha caña.

P: Además, teniendo el vídeo de la jugada, en el primer recurso no te la quitaron...

R: Así es, no me la quitaron. Por eso digo, que no sé qué hay ahí dentro en la Federación o qué hay en contra mía pero esa jugada fue clarísima y no la quitaron. No lo entiendo.

P: En otros equipos jugabas más en el doble pivote, ¿te encuentras más cómodo de media punta?

R: Desde que empecé a jugar al fútbol a nivel profesional, mi posición ha sido más de doble pivote o pivote por delante de la defensa. Este año Asier me puso ahí, está saliendo bien y me encuentro muy a gusto. Me gusta llegar al área, coger portería y cuando juego un poquito más adelante tengo posibilidad de marcar goles. Estoy muy contento en esta nueva posición.

P: Hasta este momento, ¿qué balance harías de la temporada?

R: Para mí, de notable. Hemos entrado en playoffs que era el objetivo. Nos ha quedado un poco esa espina de quedar primeros que también era un objetivo que ser marcó a principio de temporada, pero por circunstancias no se ha podido conseguir. Pero hay que dar por bueno entrar en promoción de ascenso, subir a segunda y dejar al equipo donde se merece.

"La afición con su ánimo nos ayuda mucho. Juntos podemos llegar lejos"

P: Para terminar, ¿qué le pides a la afición de cara a estos playoffs?

R: Lo mismo que han estado haciendo toda la temporada que ha sido apoyarnos en los buenos y malos momentos. Hay que pedirles un plus porque a nosotros nos hace falta. Con su ánimo nos ayudan mucho. Pedirles un último esfuerzo para que equipo y afición podamos llegar lejos y conseguir el objetivo de ascender a Segunda División.