Villarreal - Almería: batalla final de infarto por el ascenso

Ha llegado el día. Es la fecha marcada en rojo desde hace un año, desde que una fatídica noche el Villarreal se hundió en Segunda División. Más de 365 días después, el submarino amarillo puede salir a flote y volver al cielo del que, según dicen algunos, nunca debió marchar. Pero enfrente estará otro de esos que “nunca debieron marchar” de Primera, el Almería. El conjunto rojiblanco, con una gran temporada a sus espaldas, también sueña con regresar a la liga de las estrellas y lleva aún más tiempo esperando.

Después de 41 jornadas, castellonenses y almerienses están empatados a puntos. Los rojiblancos viajan con intención de subir en El Madrigal, que estará lleno hasta la bandera como en la grandes citas. Y es que es una gran cita: quien gane, ascenderá. No hay trucos, es una auténtica final disfrazada de última jornada de liga. De infarto.



La situación es particular, no se depende de otros partidos, de qué pueda pasar en otros campos. Todo lo decidirá un Madrigal que será el centro de absolutamente todas las miradas. Gran parte del país estará mirando lo que suceda en el coliseo amarillo. Si gana o empata el Villarreal, los amarillos serán de Primera. Si gana el Almería, la gloria será para los de Javi Gracia. Marcelino García Toral, que verá el encuentro desde la grada por sanción, no quiere relajaciones. En Almería tienen ganas de amargar la fiesta grogueta. Los dos son grandes equipos, los dos llegan en su mejor momento de la temporada, los dos merecen subir pero solo uno lo podrá hacer directamente. ¿Qué más puede pedir un espectador de un partido de fútbol? Este sábado a las 19:00, en Vila-real habrá dos horas no aptas para cardiacos.



Marcelino saldrá a ganar aunque valga el empate



El Villarreal llega al encuentro con la ilusión desatada. Se respira en la ciudad de la Plana Baixa un aroma que hace un tiempo desapareció. Es el perfume de la Primera División, que tiene sus puertas entreabiertas a la espera de que uno de los contendientes de la lucha del sábado. Tras el histórico desplazamiento masivo de la pasada semana a Barcelona, que se saldó con final feliz, la fiebre amarilla ha continuado. Las entradas para el decisivo choque ante el Almería se agotaron a las seis horas de ponerse a la venta. 9.000 localidades que la parroquia amarilla, más que nunca con su equipo, devoró. Todo por subir.

Al Villarreal le vale el empate



Queda muy poco pero Marcelino sabe que será muy difícil. “Jugamos contra un buen equipo, con experiencia, que aprovecha mucho los errores del rival y que sabe manejar muy bien lo partidos”, aseguraba el preparador asturiano del Villarreal. El entrenador ha advertido de que no cambiará su propuesta de juego pese a que el empate le sirva. Jugar a empatar puede ser mortal, el Submarino bien lo sabe. Por ello, el submarino saldrá a por una victoria que le coloque en Primera sin complicaciones. Claro que eso será extremadamente difícil. Marcelino apostará por un once muy similar al del Mini Estadi y sabe que la verticalidad será clave. El Villarreal deberá aprovechar las ocasiones que tenga en el día en que más importante es aprovecharlas.



Ike Uche, gran duda amarilla



La única duda del conjunto amarillo es Ike Uche, que acusa dolencias musculares aunque se ha recuperado en tiempo récord. En caso de que finalmente el nigeriano se quede fuera, Marcelino podría solventar la papeleta metiendo a Trigueros en banda derecha, Jonathan Pereira arriba y a Canteros en el doble pivote. Si Uche jugara, el esquema sería idéntico al del día del Barça B.



El resto de bajas son los lesionados (Farinós, Dorado y Hernán Pérez) y los internacionales amarillos. Javier Aquino está con México, Moi Gómez y Pablo Iñíguez con la selección española sub-19 y Diego Mariño con la sub-21. El lugar en la convocatoria de este último lo ocupará el joven Aitor Fernández. El técnico amarillo ha convocado a todos los jugadores disponibles para la gran final, incluyendo a los menos habituales.



El Almería también cree en el ascenso



El Almería de Javi Gracia, ex jugador del Villarreal, llega con fe en sus opciones. No en vano son el mejor visitante de la categoría y llegan tras ganar cuatro importantes partidos consecutivos. El técnico también ha convocado a todos sus jugadores, incluida una baja como Marcelo Silva, además de a dos jugadores del filial, Raúl García y Chumbi. Charles, artillero estrella del conjunto almeriense, llega en plena forma y dispuesto a dejar a la defensa amarilla con pesadillas. Otros jugadores de gran calidad en el Almería son Soriano o Corona, que ya saben lo que es jugar con el Almería en Primera y no ven la hora de volver.

El Almería debe ganar o ganar



También sueñan con el ascenso los 2.300 aficionados rojiblancos que abarrotarán la grada visitante de El Madrigal. La marea andaluza cree en los suyos y tiene ante sí una cita histórica, como el ascenso de 2007. Para conseguir el ascenso, Javi Gracia ha destacado que su equipo debe “tener paciencia y no perder la cabeza en ningún momento”. “Al Villarreal le valen dos de los tres resultados posibles, pero nosotros tenemos nuestras opciones”, concluyó Gracia, que ha completado una gran campaña con el Almería, pase lo que pase este sábado.



Queda claro que gane quien gane será un choque de raza, de lucha veraz desde el primer minuto por un objetivo común y anhelado por ambos. Villarreal y Almería tienen ante sí el postrero y crucial duelo de esta temporada. Un día que determinará lo que han hecho esta campaña y también lo que harán la próxima. A los dos les quedaría el playoff, pero nadie quiere pensar en eso. El ascenso directo se juega en una final, por todo lo alto y con un ambiente de Primera. Al finalizar el encuentro, un bando estará en la gloria. La bella guerra del fútbol de Segunda llega a su batalla final.