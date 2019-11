Entrevista. Isaac Manjón: "No considero lo de Kike Sola una traición"

“Qué ganas de ver mañana la nueva camiseta de Osasuna, y pensar que el año que viene podré vestirla y defenderla…” Palabras como estás han hecho que nuestro protagonista se haya ganado, en poco tiempo, el corazón de la parroquia rojilla. Sereno y amable, encara todas las preguntas sin miedo. Cursando INEF y con el título de entrenador en el bolsillo, ve el fútbol desde otra perspectiva, algo que le ha servido para ganarse una oportunidad en Osasuna Promesas.

Pregunta: Para los que no conocen a Isaac Manjón, ¿Cómo se definiría como futbolista?

Respuesta: Me considero un jugador fuerte, rápido y muy trabajador.

P: ¿Y como persona?

R: Intento ser buena persona, disfruto de mi familia y tengo gran suerte de tener las amistades que tengo, soy un afortunado.

P: A parte de futbolista, está estudiando INEF y posee el nivel uno de entrenador. ¿En qué medida le ayudan sus estudios cuando está sobre el terreno de juego?

R: Estudio lo que me gusta y eso es lo más importante. Los conocimientos que tengo me sirven a la hora de tener conciencia en lo que hago en cada momento, en que estoy trabajando, y si me estoy entrenando bien o no. Me quedan muchos años para disfrutar de mi pasión, el fútbol, pero tengo claro que cuando cuelgue las botas, seré entrenador, de ahí mi interés por el curso de entrenadores, toda formación es buena y enriquecedora.

P: En esta pasada temporada ha sido el máximo goleador de su equipo, ¿aspira a conseguir lo mismo en Osasuna Promesas?

R: No es algo que me preocupe, lo que tengo claro es que tengo que trabajar muchísimo. Ser constante y tener las cosas claras, lo demás todo llega.

P: Ya que estamos en verano y empieza a hace calor, mójese y díganos una cantidad de goles para esta temporada.

R: No suelo ponerme cifras, solo quiero superarme a mí mismo, y hacerlo lo mejor posible.

P: A un delantero fuerte y rápido como usted, ¿qué estilo de juego le beneficia más?

R: Creo que mi juego se adapta bien a los diferentes estilos, ahora toca trabajar para mi nuevo equipo.

P: Su fichaje con Osasuna se fraguó después de disputar varios partidos con la ya famosa selección de jugadores de Tercera, implantada por Martín Monreal. Cuéntenos cómo sucedió todo.

R: Tenía mucha ilusión por ser seleccionado y poder disfrutar de estos encuentros. Tuve la suerte de disputar dos de ellos en los que intenté hacerlo lo mejor posible. Por suerte marqué un gol en cada partido y disfrute como un enano.

P: En el Valle de Egües coincidió con Álvaro Castiella, hasta esta temporada jugador del Promesas, ¿comentó con él algo del equipo?

R: No comentamos nada sobre el equipo simplemente me dijo que las cosas en el Promesas no estaban saliendo bien, y que no contaba para el entrenador.

P: Todos los jugadores que hasta la fecha han fichado por Osasuna Promesas están muy ilusionados, pero lo suyo parece que incluso va más allá.

R: Por suerte estuve 5 años jugando en Osasuna cuando era más joven, y el salir de allí fue un duro golpe para mí. Ser jugador de Osasuna es increíble, te tratan genial y tienes muchas ventajas en cuanto al resto de equipos, ya que te lo dan todo. Cuando juegas en otros equipos, realmente es cuando te das cuenta y valoras lo que es estar en Osasuna, y a mí me ha tocado vivir eso. Me dan la oportunidad de volver, y soy muy feliz. Para mí es mi casa, soy rojillo y poder defender esa camiseta es un orgullo.

P: Además, todos sois jugadores de la tierra. Aunque suene duro, ¿cree que a Osasuna Promesas le ha venido bien bajar de categoría para recuperar la esencia que se había perdido en los últimos tiempos?

R: Es algo que me alegra mucho, creo que los jugadores de la tierra sienten los colores de verdad. Siempre hemos sido un club de cantera. En cuanto al descenso, no creo que haya sido algo muy relevante, pienso que es algo que tenía que pasar en la categoría que fuese.

P: Vuestro mister será Javi Lerga. ¿Qué opina de él?

R: Todavía no lo conozco, siempre tengo buena relación con los entrenadores, soy fácil de llevar. Sé que estudió INEF, ya se a quién pediré los apuntes (risas).

P: La elección del mister ha creado discrepancias en la zona noble de Tajonar. Martín Monreal comentó que él quería a Mateo como entrenador pero que finalmente la directiva fue la que decidió apostar por Lerga. ¿Quién cree que tendría que haber tenido la última palabra en la elección del entrenador?

R: No soy nadie para meterme en esos temas, estoy seguro que buscan lo mejor para el club.

P: Esta decisión, entre muchas otras, han hecho que Martín González haya presentado su dimisión aunque la directiva no la ha aceptado. ¿En qué medida cree que les puede afectar que las aguas estén tan turbias por arriba?

R: Seguro que todo se arregla y juntos hacemos un buen trabajo el año que viene.

P: Parece que Kike Sola está cerca de fichar por el Athletic. Como navarro y osasunista que es usted, ¿lo considera una traición?

R: Kike ha dado mucho por este club, esas decisiones son personales. No lo considero una traición pero sí que me gustaría que se quedara.

P: Si el Athletic llega el día de mañana con una oferta económica y deportiva mejor, ¿se plantearía irse?

R: Mi sueño es jugar en Osasuna y poder debutar en el Sadar con mi familia y amigos en el campo; para mí no hay nada más grande.

P: Centrándonos en la próxima temporada, el objetivo parece claro, volver a Segunda División B. Usted que tiene experiencia en Tercera División, ¿cree que será posible o quizás haya que esperar un par de años para regresar a la división de bronce del fútbol español?

R: La Tercera División no es nada fácil, tendremos que dejarnos todo en cada partido para tener opciones. Pero el objetivo está claro.

P: Salvo esta última temporada, Osasuna Promesas siempre se había caracterizado por su buen manejo de balón. ¿Es posible esto en Tercera División o se estila más un juego directo?

R: Tenemos que imponer nuestro fútbol sea cuál sea, el entrenador nos dará las pautas y nosotros lo haremos. Cualquier tipo de fútbol se puede imponer siempre que tenga criterio.

P: ¿Cuál es el deseo de Isaac Manjón para esta temporada?

R: Conseguir que el Promesas vuelva a jugar donde se merece.

“Uno contra uno” con Isaac Manjón

Un jugador: Savo Milosevic

Un entrenador: Manolo Preciado.

Su ídolo: Mi padre.

Un lugar donde vivir: Pamplona.

Un lugar donde perderse: Australia.

Leo Messi o Cristiano Ronaldo: Messi.

Lo más raro que le ha pasado en un campo de fútbol: Que coreen mi nombre.

¿Y fuera de él?: Fuera pasan muchas cosas (ríe).

¿Existen políticos honrados o son los padres?: Están perdidos, hay que encontrarlos.

¿Con quién se tomaría un café?: Will Smith.

¿Si no fuese futbolista le gustaría haber sido…?: Jugador de Balonmano, por ejemplo.