Valencia – Málaga: un estreno de Champions

El azar deparó un duelo de altos vuelos para el partido inaugural de sendos conjuntos en la presente temporada. Dos equipos parejos que luchan por los mismos objetivos y que sin duda ofrecerán un gran espectáculo sobre el tapete valencianista. Ambas escuadras llegan al partido con nuevo técnico en sus banquillos y con la necesidad de que las cosas comiencen a funcionar cuanto antes.

Schuster y Djukic, dos ‘novatos’ con mucha experiencia

Es curioso que ambos conjuntos a pesar de realizar una buena temporada el curso pasado, al menos en términos generales, se presenten el sábado con nuevos inquilinos en sus respectivos banquillos. Además, tanto el alemán como el serbio han llegado a sus equipos debido a la salida previa por voluntad propia de los anteriores entrenadores. En el equipo local, Valverde anunció que se machaba al Athletic tras haber dejado al equipo en una gran posición en comparación a como estaba cuando lo cogió. Por su parte, Pellegrini ha emigrado a la Premier League donde dirige al millonario Manchester City dejando atrás un gran legado, llevando al Málaga a acariciar las semifinales de la Liga de Campeones. Así que visto el legado dejado por sus antecesores, ambos técnicos se enfrentan a una dura papeleta, acrecentada sobre todo por las altas expectaciones de amabas aficiones. No obstante, tras la pretemporada se puede decir que sendos conjuntos están en el buen camino.

El Valencia de Djukic llega con grandísimas sensaciones ya que a pesar de no haber realizado un ‘stage’ notable en tierras alemanas, la participación en la Guiness International Cup ha dejado muy buenas impresiones en el seno blanquinegro. Además, los fichajes realizados parecen haberse adaptado a la perfección tanto al conjunto de Mestalla como a la filosofía del nuevo entrenador valencianista. Por su parte, Bernd Schuster vuelve a los banquillos tras un periodo en el que no ha entrenado a ningún equipo. Veremos como afronta el técnico alemán el reto de suplir al probablemente mejor entrenador en la historia malacitana y al hecho de las bajas de varias de sus estrellas como Baptista, Toulalan o Isco. Las sensaciones cosechadas en la pretemporada han sido buenas aunque en la afición ondea el pensamiento de que podían haber sido mejores. No obstante, la pretemporada está destinada a probar y no se verá al verdadero Málaga hasta que el colegiado señale el pitido inicial en el partido frente al Valencia.

Duelo de veteranos en el ataque

Sendas escuadras presentan plantillas de corte similar. La plantilla local posee probablemente jugadores de una mayor calidad que la visitante aunque esta última está repleta de jóvenes jugadores con un gran potencial futbolístico. No obstante, el sábado se prevé un duelo de arietes. Dos jugadores de tan similares características como los propios equipos. Dos futbolistas que no entienden de otra cosa que no sea perforar continuamente la portería rival como si no hubiera un mañana. Dos delanteros de gran experiencia en la Liga y que este año toman los galones de sus respectivos equipos en cuanto a marcar goles se refiere. Hélder Postiga ha llegado hace poco a la entidad blanquinegra. Tan reciente es la llegada del jugador que tan sólo ha disputado un partido con lo ché. Pero no ha necesitado más para postularse como el ‘9’ titular tras el buen partido cuajado frente a Olympiacos endulzado además con un gol, su primero con la elástica valencianista.

En el área contraria esperará Roque Santa Cruz. Un jugador de gran renombre internacional y que este año, con la marcha de Saviola y Baptista, deberá tomar las riendas del ataque malacitano para poder colocar al Málaga en posiciones europeas de nuevo (recordemos que los malagueños no disputarán la Europa League, a pesar de haberse clasificado para ella, debido a la sanción impuesta por la UEFA).

Último enfrentamiento entre ellos

El último precedente entre ambos conjuntos fue la pasada temporada en la jornada trigésimo segunda de la Liga BBVA en la que los blanquinegros arrollaron a los blanquiazules con un aplastante 5-1 en el electrónico. El partido se disputó en el estadio de Mestalla y era crucial para medir las aspiraciones de sendas escuadras a conseguir la cuarta plaza que daba acceso a la Liga de Campeones. El encuentro, no tuvo color. Los locales impusieron su ley desde el comienzo y un increíble y sorprendente periodo de seis minutos (del 25 al 31) en el que los ché anotaron la friolera de cuatro goles finiquitaron el partido dejando la hora restante en un puro trámite.

Parejo inauguró el marcador en el 25’ y un doblete de Soldado en los minutos 28 y 30 (este último de penalti) dejaron a los de Pellegrini más que tocados. Por si esto fuera poco, tras el saque de centro del tercer gol local, el Valencia robó la pelota de nuevo y lazó una contra letal que finalizó Canales empujando el balón al fondo de las mallas. Tan sólo media hora de juego y los de Valverde ya vencían por 4-0. Baptista recortó distancias al borde del descanso con un golazo de falta directa pero Banega se encargó de sentenciar el encuentro con una auténtica obra de arte que se coló por toda la escuadra. El resultado dejaba a los visitantes practicamente sin opciones de luchar por la cuarta plaza pero lanzaba a los locales a conquistarla.

