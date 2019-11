David López: “No me da miedo ser un futbolista importante”

David López ha concedido una entrevista al diario catalán El 9 Esportiu donde ha repasado su buen inicio de temporada en el RCD Espanyol. Tras realizar una gran pretemporada, Aguirre ha apostado por él de inicio y el jugador está respondiendo.

David López aprendió en la Liga Adelante y ahora se está consolidando en Primera

El futbolista de Sant Cugat estuvo cedido en el Leganés y en el Huesca las últimas dos temporadas. “Han sido dos años fuera, un tiempo muy provechoso. Creo que he podido mejorar y madurar futbolísticamente y estoy muy contento de haber podido volver a casa”. Al dejar el Espanyol, David López “pensaba que no volvería nunca, claramente sentí que daba un paso atrás. Pero bueno, el tiempo pasa y el año pasado me adapté a Segunda División. Poco a poco vas recuperando la ilusión y marcándote nuevos objetivos. Y aquí estoy”.

Preguntado sobre el cambio de categoría, “a medida que vas escalando todo es mucho más exigente, por la calidad de los futbolistas y porque el ritmo es más alto, pero también puedo decir que a veces es más complicado jugar en algunos campos de Segunda División, donde hay menos espacio para pensar”.

Ha sido titular en las tres jornadas de Liga a un gran nivel

David López fue de los más destacados durante la pretemporada y ahora está sorprendiendo a todos por su buen rendimiento en competición oficial. “Me generé unas expectativas cuando llegué. Firmé por tres años y pensaba que este primer año sería para adaptarme a la categoría, al equipo y al entrenador, pero Aguirre me está dando confianza, me está haciendo jugar mucho y le estoy muy agradecido. David López sabe que el entrenador mexicano le tiene como uno de sus jugadores fundamentales para el equipo, y “no me asusta, al contrario, siento responsabilidad y eso me da ganas de seguir trabajando y creciendo para ayudar al Espanyol. Que la gente te valore quiere decir que estás haciendo las cosas bien, y sólo pienso en seguir progresando en la misma línea”.

David López piensa que el primer objetivo del equipo es asegurar su continuidad en Primera División. “Caminamos con paso firme hacia la permanencia, y si la conseguimos pronto seguiremos trabajando para aspirar a más cosas. No tenemos miedo, simplemente sabemos que estamos haciendo bien las cosas y que si seguimos así obtendremos resultados”.

"Estoy muy a gusto jugando con Víctor Sánchez en el doble pivote"

El joven futbolista ha hablado sobre su posición en el campo. “El doble pivote es la demarcación en la que me siento más cómodo. La manera de jugar del equipo se adapta a mis características”. Su pareja de baile es el ya consolidado Víctor Sánchez, “es muy fácil jugar a su lado. No para nunca de correr y eso el equipo lo agradece muchísimo. Es un futbolista completísimo, que con la pelota también aporta su grano de arena a la hora de dar salida al juego. Es de los que más me han sorprendido desde que llegué. Sabía que era un buen futbolista, pero cuando estás a su lado realmente te das cuenta de su magnitud”.

El jugador barcelonés ha valorado la figura del entrenador Javier Aguirre. "Me ha sorprendido la cercanía que tiene con el futbolista. Además de trabajar la táctica y la faceta futbolística, está muy encima de la persona y muestra interés por tus problemas personales. Y eso se agradece, porque al final, al futbolista también le suceden cosas que van más allá del fútbol y que acaban repercutiendo sobre el terreno de juego”.

Finalmente, David López –que ha marcado dos goles con el Espanyol- ha comentado su habilidad goleadora a la salida de los saques de esquina. “Cuando el equipo rival marca en zona no es fácil de detener, ya que puedo entrar en velocidad y rematar al primer palo. Si te marcan al hombre es diferente, porque te pueden empujar un poco y desequilibrarte lo justo para que no midas tan bien el remate”.

Gol de David López contra el Valencia (1-1) a la salida de un córner.