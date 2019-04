El Valladolid logra un atractivo empate para recuperar sensaciones

El Real Valladolid tenía clara la premisa para superar al Málaga: empezar intenso desde el primer momento, arrebatarles la iniciativa y ser los encargados de llevar la batuta en el encuentro. Dicho y hecho. No asustaba que enfrente estuviera el equipo menos goleado de la tabla, tampoco que la velocidad y calidad de sus hombres de arriba pudieran hacer daño en la más mínima ocasión.

El Pucela pronto llevó la iniciativa del juego, con la defensa siempre colaborando en la creación del juego, teniendo también en cuenta los apoyos de todos los hombres para mover con ritmo la pelota. Las ocasiones como tal, en lo que a estadísticas se refiere, no llegaron. No hubo disparos que obligaran a lucirse a Willy Caballero, sino que era una constante sensación de peligro por el área del argentino. Valdet Rama y Osorio, en sendas incursiones en el área, pudieron adelantar a los suyos, pero no fueron capaces de concretar la ocasión.

Un gol inesperado

El cronómetro no perdonaba y los boquerones no tardaron en despertar y defenderse de los golpes del púgil pucelano. Las llegadas a los dominios de Mariño sustituyeron a las visitas al arco de Caballero, haciéndose incluso más equilibrado el dominio de la pelota. Los de azul y blanco también querían ganar. Y vaya si lo demostraron. Apenas 25 minutos tras el silbido inicial Tissone, uno de los mejores del cuadro andaluz, trazó un hermoso pase entre líneas en dirección a Santa Cruz. El ariete no perdonó y congeló a la parroquia local con un gol que tal vez no hacía justicia a lo mostrado sobre el tapete verde.

La afición se sentía en deuda con los suyos, aparentemente decaídos con el mazazo del gol, así que insufló aires a los de Juan Ignacio para que salieran de la esquina del ring y boxearan otro asalto más. Ebert, Guerra, Osorio y compañía volvían a tener chispa, el uno ocupaba el lugar del otro y los laterales incidían desde la cal para recordarle a Schuster que el partido no estaba ganado, ni mucho menos.

Pese al retorno de los pucelanos a la contienda, mediante remates algo desviados o centros desde la banda, no fueron capaces de igualar el electrónico al acabar los 45 minutos. Era la hora de la pizarra y de que el técnico demostrara sus conocimientos para pulir los detalles a mejorar.

La primera señal fue el cambio de Rama, voluntarioso e insistente aunque algo impreciso, por Omar. El canario atesora más calidad y rapidez que el albanokosovar, si bien en Zorrilla se lamenta su escasa regularidad. A esta sustitución se unió casi al momento la de Sastre por Rossi. El balear sintió un tirón muscular y dejó su puesto al trasalpino. Lo cierto es que la lesión justificó un cambio más que recomendable, pues la entrega de Baraja y Sastre no suple la calidad y visión de juego que contienen los pies del italiano.

Casualidad, o no, el Valladolid empezó a carburar. El cuero volaba de una banda a otra, las transiciones eran rápidas y no pocas veces hubo superioridad en los costados gracias al esfuerzo de los laterales. Osorio y Guerra a punto estuvieron de empatar el partido, si bien sus respectivos testarazos y puntapiés no encontraron el destino deseado.

Cambian las tornas

Rondaba la hora de partido cuando el colegiado decretó saque de esquina para los locales. Si no funcionaba la baza del juego raso, era la hora de emplear la estrategia. El genial Ebert, con un don para poner la pelota donde se le antoje, botó el córner hacia la cabeza de un hombre con quien forma una dupla extraordinaria: Javi Guerra. El malagueño no tuvo piedad del equipo de su ciudad y remató, pese a estar incordiado por varios efectivos rivales, al fondo de las mallas.

El respetable gozó con el merecido tanto y espoleó a su equipo hacia metas más altas. Los de blanco y violeta no cejaron en sus empeños de adelantarse, recordando a esa escuadra del año pasado, a ese juego vibrante y eficaz del que se hacía gala. Mientras en defensa Valiente y Rueda demostraban su óptimo estado de forma, unos metros más adelante Osorio y Guerra traían de cabeza a la zaga rival. Nunca mejor dicho, ya que en un calco del primer gol, el colombiano remató a la perfección otro envío del rubio alemán.

Aún había unos 25 minutos por delante, así que la lucha aún no estaba acabada. Los de Schuster no tiraron la toalla y, con cambios en su sector ofensivo, fueron sin reparos a por la igualada. Las primeras embestidas fueron bien repelidas por la retaguardia local, que poco pudo hacer cuando Pawlowski, recién incorporado, hacía una virguería en el área de Mariño y empalmaba a gol una pelota que el portero gallego no pudo ni soñar con detener.

Lucha por el triunfo y empate final

Las tablas del marcador, con no demasiado tiempo por delante, dejaba a los combatientes en la eterna disyuntiva de ir a por la victoria y darse por satisfechos con el punto del empate. El Valladolid, tal vez amparados en jugar en campo propio, se hizo con el dominio y con las ganas de sumar tres puntos a su casillero. Las ocasiones llegaron tímidamente, ya que no era fácil traducir la posesión en llegadas a puerta.

Todo lo contrario acaeció en el marco del Pucela. Los malagueños pudieron haberse llevado el triunfo en el morral si el larguero, tras una serie de rebotes, no hubiera repelido un disparo de los delanteros visitantes. Los lanzamientos de esquina, botados por Ebert, eran una alegría para los espectadores, conscientes de que los dos tantos anotados habían sido de estrategia.

A pesar del acoso mediante envíos aéreos, no se pudo materializar el tanto y el colegiado decretó el fin del partido con un 2 a 2 que satisface a ambos equipos. En cuanto a la justicia del mismo, tanto por ocasiones claras de gol como por cualidades mostradas, las tablas son un resultado justo que remarca el buen papel del Pucela hoy ante un oponente a priori superior.

