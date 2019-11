Getafe-Betis: enlazar dos victorias seguidas como objetivo

Fecha y hora tienen marcadas Getafe y Betis para medirse en su enfrentamiento liguero correspondiente a la octava jornada, domingo 6 de octubre a las 19:00 en el Coliseum Alfonso Pérez. 2 son los puntos que separan a ambos conjuntos, ya que los madrileños suman 10 por 8 de los andaluces tras 21 puntos disputados, por lo que el equipo de Pepe Mel saldrá al partido para intentar cosechar una nueva victoria en Liga que les permita adelantar a su rival. Así lo ha reconocido el técnico madrileño, pues asegura que sus pupilos saldrán a por los tres puntos aunque sabe de lo complicado y disputado que son siempre los partidos contra el Getafe.

Mejorar las sensaciones

Al envite llega el Betis tras su partido de UEFA Europa League en Croacia ante el Rijeka, aunque el esfuerzo realizado en el compromiso europeo no debe terminar siendo un hándicap para los sevillanos, pues se esperan rotaciones en el once de inicio respecto a dicho partido. Si lo pueden ser las sensaciones dejadas tras él, ya que los verdiblancos no están desplegando un fútbol con demasiados alardes como se les presuponía al principio. Es un equipo con caras nuevas que tiene que hacerse, pero el pasado jueves en terreno croata el aficionado se quedó con una pobre imagen de su equipo.

A pesar de ello, y que en la victoria contra el Villarreal fuese el oficio del equipo lo que deslumbrase, el Betis tiene como objetivo sumar su segunda victoria consecutiva en Liga, lo que no ha logrado aún pues los dos partidos ganados que rezan en su casillero no han sido de forma encarrilada. Dos partidos consecutivos sin perder y el intento de mejorar en la cabeza tienen los hombres de Mel, quienes no sin superar del todo el problema con el gol llevan anotando en sus tres últimos encuentros.

Situación óptima del Getafe

Para evitar eso estará en frente el Getafe, además de encargarse de recibirlos en su coliseo, en el que aún no conocen la derrota desde que empezase la liga pues suman 7 puntos de 9 disputados en su propio estadio. De esos 3 partidos, dos han sido victorias (Osasuna y Celta) y uno terminó en tablas (Almería). Lo que parece un fortín hasta el momento para los getafenses intentarán los béticos tomarlo e hincar su bandera de primer equipo que gana ahí en este curso. El problema del gol no parece afectarles tanto a los azulones, pues suman 9 dianas tras los 7 partidos que han jugado, quedándose sin marcar solo en dos: contra Real Sociedad y Valladolid. Ahora llegan al enfrentamiento ante el Betis tras vencer por 0-2 al Espanyol en Cornellá, lo que le ha dado moral a los hombres de Luis García y tener la cabeza asomada a Europa. Aunque el técnico madrileño no se fía del partido, el cual prevé complicado para superar al rival pues considera la plantilla verdiblanca como una de las mejores de la liga por detrás de los 3 primeros clasificados. A pesar de ello, es optimista y reconoce que su equipo desempeñará una gran actitud para hacerse con la victoria.

Enfrentamientos en la historia

La victoria azulona no es de lo que más habla la historia de los enfrentamientos entre estos dos equipos, pues ambos se han visto las caras en Primera División en un total de 14 veces desde que el Getafe se estrenase en la máxima categoría del fútbol español en el 2004. Desde entonces, 4 victorias del Betis y 7 empates por las 3 logradas por los madrileños, teniendo lugar 7 de estos 14 partidos en el Coliseum Alfonso Pérez, de donde el conjunto de las trece barras se ha llevado los tres puntos en 2 ocasiones, empatando en 3 y marchándose sin puntuar en otras 2. Además de estas tantas, en Segunda División también se midieron ambos conjuntos, con una estadística prominentemente favorable al Real Betis. Aunque seguramente en mente de muchos la disputa entre azulones y verdiblancos más sonada no corresponde a ningún torneo de regularidad y sí sea en Copa del Rey, pues ambos equipos se enfrentaron en la temporada 2010/11 en octavos de final del torneo del KO, del que los béticos salieron victoriosos tras el partido de vuelta. En ese eliminatoria marcaron Rubén Castro y Jorge Molina, quienes junto a Güiza son los máximos goleadores en los partidos entre los dos equipos con 3 goles cada uno.

La historia de estos partidos ha visto como tanto Getafe como Betis se encargaban de abrir el marcador en 6 ocasiones cada equipo, sin conocerse una remontada para ganar por parte de ninguno de los dos conjuntos pues solo se vieron para empatar, en un total de 5 ocasiones con 3 para los béticos y 2 para los getafenses. Quien también tiene historia contra los madrileños, aunque no demasiado longeva, es Pepe Mel, pues se ha visto las caras con estos como técnico rival en 10 ocasiones, resultando favorable la estadística para él pues tiene en su haber 4 victorias y 3 empates, al igual que 3 derrotas, con 14 goles a favor de sus equipos y 12 en contra. Le traerá recuerdos Getafe por tanto a Mel, que no solo estuvo allí como rival, sino que regentó el banquillo del Coliseum en la temporada 02/03, en la que terminó 11º en la tabla. También volverá a la que fuese su casa el mediocentro Xavi Torres, pues llegó al Betis este verano procedente del Getafe.

Posibles alineaciones

Para esta nueva visita de Mel, el míster ha dejado fuera de la convocatoria a Steinhöfer, Figueras, Nono, Juan Carlos y Braian Rodríguez, además de Salva Sevilla y Rubén Castro que se encuentran lesionados. Resalta sobre el resto la ausencia del delantero uruguayo, quien parece recibir un escarmiento tras sus malas actuaciones en los últimos encuentros. Sí estarán jugadores como Amaya, quien está desplegando un gran nivel, y Verdú, al que se le espera que coja por fin la manija del equipo y termine por transforma su calidad en productividad. El gol nuevamente será obligación de Jorge Molina. Al igual que lo será de Colunga en el otro bando, pues con sus dos goles la pasada jornada ha hecho méritos para tener un puesto. Al igual que Pablo Sarabia, quien se marcó un partidazo y espera tener mayor regularidad en su juego para permitir deslumbrar y ser foco de acción para los suyos. Para ayudarles no estará otro de los delanteros de la plantilla como es Miku, pero sí Ciprian Marica, quien estrena convoctoria.

Convocatorias

Getafe: Moyá, Codina, Alexis, Roberto Lago, Lopo, Arroyo, Rafa, Escudero, Lacen, Sarabia, Gavilán, Pedro León, Diego Castro, Míchel, Borja, Mosquera, Ciprian y Colunga.

Betis: Guillermo Sara, Andersen, Chica, Amaya, Paulao, Perquis, Nacho, Dídac, Matilla, Nosa, Xavi Torres, Lorenzo Reyes, Verdú, Juanfran, Vadillo, Cedrick, Chuli y Jorge Molina.