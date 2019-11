San Fernando CD 1 - 3 Albacete Balompié: efectividad de líder

Cuarta derrota consecutiva del San Fernando CD en el campeonato ante un Albacete que supo aprovechar al cien por cien sus ocasiones. Tres tiros a puerta rival en todo el encuentro se convirtieron en tres tantos para los castellano-manchegos. La mala suerte acompañó en todo instante a los azulinos, que desde el pitido inicial salieron enchufados a por la victoria. El conjunto dirigido por Sampedro, tras el final, recupera el liderato que obtuvieron a principio de curso.

Cinco novedades en los azulinos

Fali Montes, entrenador isleño en la tarde de hoy, diseñó un once con cinco novedades respecto al partido ante La Hoya Lorca. Con Valle en la portería, la línea defensiva de cuatro estuvo formada por Juanje Torrejón (el pasado domingo de extremo izquierdo), Pelegrina, Paco Borrego y Ángel Escalón, que debutaba en esta temporada. El doble pivote estuvo conformado por Germán y el capitán Iván Guerrero. Los dos extremos pasaron a manos del joven Ernesto, que se ha ganado la confianza tanto de los técnicos como de la grada, y del hispano francés Sebas, desafortunado en el día de hoy. En la media punta se encontró Antonio Ocaña, que cuenta sus participaciones como grandes actuaciones. En el ataque, como hombre más adelantado, se posicionó el pichichi azulino de la campaña pasada, Pedro Carrión, al que el descanso en la última jornada le vino de perlas, puesto que marcó su primer gol en esta liga.

Por su parte, Sampedro alineó el siguiente once: Dorronsoro, Juanra, Pol, Noguerol, Rojas, Núñez, Samu, Mario Ortiz, Calle, Israel y Jorge Díaz.

Ángel Escalón debutaba en el lateral derecho, mientras que Carrión retornaba a la delantera

La afición congregada aplaudió la salida del equipo con mucha energía. No era para menos. El San Fernando CD aún no se había estrenado con victoria (ni lo consiguió en este choque). El silbato de Gálvez Rascón señalaba el principio de un encuentro donde el equipo de La Real Isla de León salió muy centrado. El Albacete supo aguantar todos los acercamientos con una defensa muy seria y una plantilla bastante trabajada tácticamente. Se cumplía el minuto dos, cuando Ernesto puso a prueba la zaga manchega con un centro envenenado que Pedro Carrión acarició sin llegar a conectarla. Fue el primero de todos los avisos que lanzaba el conjunto de Fali Montes. Respondió el Albacete mediante Samu por el extremo izquierdo, pero Ángel Escalón estuvo en el lugar exacto para cortar la jugada.

A los siete minutos de la batalla disputada en el Iberoamericano 2010, el malagueño Carrión, de vaselina, asistía a un Ocaña que se marchó de Dorronsoro, pero la falta de ángulo precipitó un mal disparo. En el once, Pol se encontraba solo en el córner izquierdo, y centró de manera espectacular a Calle, introduciendo con un cabezazo el balón entre las mallas. Emuló el mismo tanto en el mismo arco que la temporada anterior. Tras este gol, el partido se ralentizó. Fue un auténtico mazazo para el San Fernando, que sigue sin levantar cabeza. Ocaña le echó muchas ganas al choque en este trance. Primero, obligó al arquero a estirarse para evitar el gol, y segundo, dejó una jugada para el recuerdo al sentar a tres futbolistas manchegos, asistiendo a Sebas en último instante.

Con el ecuador de la primera parte ya sobrepasada, Juanje Torrejón se internó hasta la cocina, no pudiendo centrar en una jugada que pudo ser de peligro. Lo seguía intentando el cuadro gaditano. En esta ocasión fue Iván Guerrero el que decidió disparar desde veinticinco metros, pero no alertó a Dorronsoro. Ocaña seguía haciendo de las suyas (el mejor en el bando del San Fernando) y Ernesto rozaba el gol a los treinta y cinco minutos. Tras un barullo en el área del Albacete, y con el tiempo a punto de suspirar, los de Sampedro aumentaron la ventaja en el marcador. Tras un saque de esquina del Albacete, Rojas hacía dentro del área el cero a dos. El San Fernando se encontraba noqueado y desquiciado en el descanso, mientras que los manchegos vieron como la ocasión de ser líderes no se les escapaba con dos tantos en dos acercamientos.

Segunda parte lenta y con escasa historia

Los andaluces salieron al campo dos minutos antes de lo normal, esperando al conjunto visitante. La charla de Montes en el vestuario daba resultado, pues los azulinos salieron motivados. Nada más sacar Ocaña quiso emular su gol al Cádiz, y desde treinta metros, rozó el travesaño tras despejar Dorronsoro con demasiados apuros. El mismo futbolista, se encargó de lanzar el saque de esquina, que fue a parar a la misma cabeza de Pedro Carrión para que marcara su primer gol de la campaña. El tanto, obligaba al Albacete a encerrarse atrás, pues el San Fernando estaba jugando, en estos tres minutos, mejor que en los seis encuentros anteriores. De nuevo, Ocaña, falló en un uno contra uno lo que hubiera sido el empate.

Cinco minutos eléctricos del San Fernando rozaron el empate en el marcador

A los cuarenta y nueve minutos, Germán de cabeza pudo haber marcado lo que al final resultó ser un gol fantasma. Poco le duró la fuerza y la presión a los de Montes, pues Samu hizo una obra de arte al marcar desde treinta metros ante un Valle que no pudo hacer nada. Tres ocasiones, tres goles del Albacete. A partir de este instante, el partido se estancó y no tuvo historia, hasta que la salida del canterano azulino Samuel equilibraba la balanza. Todo el peligro del San Fernando pasaba por la banda del joven isleño. Cristian le dejó en bandeja a éste una buenísima ocasión que no acababa en portería. El choque finalizó con unos últimos minutos sin mucha fluidez, pues Gálvez Rascón se caracteriza por ser un árbitro que no utiliza demasiado la ley de la ventaja. Acabó el encuentro con un San Fernando físicamente mal, y un Albacete que jugó su particular partido y apostó por la posesión y el gol en las ocasiones que pudieran producirse.

¿Qué deparará la próxima semana a ambos conjuntos?

José Masegosa volverá a sentarse en el banquillo del Iberoamericano 2010, pues cogerá las riendas del equipo isleño y será presentado mañana. Su primer partido para levantar la situación será el próximo fin de semana ante el Arroyo en la ciudad extremeña. Por su parte, al Albacete le tocará recibir al Cádiz CF en un encuentro de alturas.

