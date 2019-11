Rivales en el sueño de la Champions League: Manchester United

Hablar del Manchester United es hablar de una de las entidades futbolísticas más grandes del planeta. Un club que alcanzó el olimpo futbolístico en tres ocasiones, 1968, 1999 y 2008. Los Red Devils nacieron con el nombre de Newton Heath LYR FC en 1878 fruto del depósito ferroviario de Lancashire and Yorkshire Railway Company, sito en Newton Heath. A comienzo del siglo XX atravesó una complicada situación económica de la que le salvó J.H. Davies efectuando un amplio lavado de cara en el que incluso modificó el nombre y los colores del club. Fue entonces cuando se le comenzó a conocer con la denominación de Manchester United y empezó a lucir su clásica camiseta roja. Más allá de las vicisitudes económicas, el United se vio obligado a disputar sus partidos como local en el estadio de su rival local el Manchester City, y es que durante la II Guerra Mundial su feudo fue destruido. Fue en 1956 cuando el equipo dirigido por Matt Busby cantó su primer alirón en Inglaterra, el equipo estaba formado por gente de la casa.

Pero nuevamente las malas noticias llegaron al equipo de Manchester, la tragedia asoló a la entidad en un accidente aéreo que supuso la muerte de ocho futbolistas. Sin embargo el club se rehízo y una década después tocó el cielo en Inglaterra y por primera vez en Europa al vencer a Benfica en la final de la Copa de Europa de 1968. Veinte años después llegó la persona que probablemente sea más referencial en toda la historia de los Red Devils, el técnico Alex Ferguson. Con el técnico escocés el United se ha colocado como el club más laureado de Inglaterra junto con el Liverpool, con él en el banquillo de Old Trafford la entidad de Manchester ha conseguido: 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes (incluyendo la Intercontinental de 1999), 1 Supercopa de Europa, 1 Recopa de Europa, 13 Premiers League, 5 Copas, 4 Copas de la Liga, 10 Charity Shield (equivalente a Supercopa de Inglaterra). Cabe destacar el triplete que consiguió en 1999 con la mítica final del Camp Nou en la que los ingleses remontaron el partido en el descuento al Bayern de Munich. En 2008 el United regresaba a la cumbre del fútbol europeo al lograr su tercera Champions League tras vencer en la tanda de penaltis ante el Chelsea, además también conquistaron la Premier League esa temporada de la mano de un espectacular Cristiano Ronaldo.

El Manchester United en Europa

El primer encuentro del Manchester United en la Copa de Europa tuvo lugar el 17 de octubre de 1956 y terminó con victoria ante el Borrusia de Dormtund. En sus dos primeras participaciones en la máxima competición de clubes alcanzó las semifinales para caer en el Real Madrid (1956/57 y el Milan (1957/58). Tuvieron que pasar ocho años para volver a ver a los Red Devils en semifinales de la Copa de Europa, en esta ocasión fueron apeados de la final por el Partizan de Belgrado (1965/66). Pero en la temporada 1967/68 el United tocó la gloria tras eliminar al Sarajevo (Yugoslavia), Gornik Zabrze (Polonia) y al Real Madrid en semifinales tomándose la revancha. La final concluyó con empate a uno pero una prórroga gloriosa para los ingleses en la que anotaron tres goles en seis minutos les dio el cetro. En aquel equipo destacaban jugadores como Kidd, Charlton o Best entre otros. En la siguiente edición el Milan les volvió a dejar sin final en la última ronda.

En 1991 el Manchester volvió a tocar la gloria europea, en esta ocasión en una competición de menor rango como la Recopa, en la que venció por 2-1 al FC Barcelona con tantos de Hugues. Veintiocho años después el equipo de Old Trafford regresaba a unas semifinales de la Champions, lo hizo tras eliminar al Oporto en cuartos de final y ser eliminado por el Borrusia Dortmund, campeón a la postre. Un año más tarde no pasaría de cuartos al caer ante el Mónaco. Sin embargo en 1999 lograría su segunda Champions, tras eliminar al Inter de Milán y al Dínamo de Kiev. Los de Fergusson remontarían la final en el último minuto al Bayern de Munich en uno de los encuentros más recordados de la historia del fútbol. Era un nuevo ciclo en el equipo inglés, se abría la era de los Schmeichel, Neuville, Irwin, Giggs, Beckham, Yorke, Cole, Solksjaer entre otros. Los ingleses, considerados en ese momento como el mejor equipo del mundo, no pudieron revalidar el título al caer en cuartos a manos del Real Madrid. En la campaña 2000/01 los bávaros se tomaron la revancha y dejaron en la cuneta al Manchester en otra vez en cuartos. Un año después todo hacía indicar que el equipo de Ferguson regresaría a la final, tras eliminar en cuartos al Deportivo de La Coruña esperaba un sorprendente Bayer Leverkusen en semis, nada más lejos de la realidad los germanos fueron los que se clasificaron para la finalísima. Nuevamente el Real Madrid dejó fuera de la Champions al United en la temporada 2002/03, realmente la bestia negra de los de Manchester, un hat trick de Ronaldo en Old Trafford dejó encallados a los Red Devils en cuartos.

En la temporada 2006/07 se gestaría otro gran Manchester United, aunque quedara apeado en semifinales ante el Milan, otra de sus bestias negras, demostró de lo que podía llegar a ser capaz, dejó por el camino al Lille y al Roma. Un año más tarde las buenas sensaciones se tradujeron en éxito, el United lograba su tercera Champions en Moscú al vencer al Chelsea en la tanda de penaltis. Olympique de Lyon, otra vez Roma y FC Barcelona fueron las víctimas de una gran equipo formado por Van der Sar, Ferdinand, Vidic, Evra, Nanni, Rooney, Giggs, Scholes o Cristiano Ronaldo entre otros.

Un año más tarde volvería a disputar la final después de eliminar a Inter, Oporto y Arsenal, pero esta vez la vivió desde el otro lado, el Barcelona se vengó y salvo los primeros diez minutos no dejó opción a los ingleses que cayeron por 2-0. En la edición de 2009/10, el equipo perdió en cuartos ante el Bayern de Munich en lo que fue un paréntesis entre la final de 2009 y la de 2011. Dos años más tarde se volvía a repetir la final, en esta ocasión en Wembley, y el Barça volvió a vencer al cuadro británico en una lección de fútbol magistral de los de Pep Guardiola. Olympique de Marsella, Chelsea y Schalke fue el reguero de víctimas que dejó un equipo que desde entonces no ha llegado tan lejos. En la temporada 2011/12 fue el gran ausente en las eliminatorias de la Champions al caer en la fase de grupos. En la Europa League tampoco brilló y fue eliminado por un gran Athletic en octavos. La pasada temporada volvió a ser el Real Madrid quien pusiera punto y final a la participación europea de los de Old Trafford, en esta ocasión en octavos de final.

El United reconquistó la Premier

El United viene dominando el fútbol inglés en las últimas temporadas, no en vano se ha proclamado campeón en cinco de las postreras siete ediciones de la Premier League. Sin embargo en 2012 perdió en el último suspiro un título que tenía ganado, y encima se lo terminó llevando su rival local, el Manchester City. La pasada temporada el objetivo no era otro que reconquistar la liga, y eso mismo sucedió. El Manchester United se llevó la liga con 89 puntos, 11 más que su inmediato perseguidor, el Manchester City. Además ganó 28 partidos, empató 5 y perdió otros tantos, materializó 86 dianas y encajó 43.Pese a la consecución del campeonato liguero, no todo fueron alegrías ya que gran parte de los equipos grandes vencieron en Old Trafford, por ejemplo Chelsea, City o Tottenham fueron algunos ejemplos.

El refuerzo llegó a última hora, Fellaini

Poco movimiento en cuanto a jugadores importantes el que se ha producido este verano en el United. Uno de los tres futbolistas recién aterrizados a Old Trafford es el atacante de 20 años Wilfried Zaha, extremo procedente del Crystal Palace. El jugador británico fue el gran artífice del ascenso a la Premier del conjunto londinense, se trata de un portento físico pero a la vez muy habilidoso con el balón. Otro de los fichajes de este año es el uruguayo Guillermo Varela de 20 años, un lateral derecho procedente del Peñarol de Montevideo que se coronó subcampeón del mundo Sub-20 con la selección charrúa este verano. Pero la guinda del pastel llegó en el tiempo de descuento del mercado de fichajes, se trata de Maraouane Fellaini. El futbolista belga de 25 años constituye el fichaje estrella de la temporada para el equipo británico. Se trata de un mediocentro que llevaba ya varios años despuntando en el Everton, es un polivalente jugador, poderoso en la contención y no exento de técnica.

Por el contrario se ha retirado uno de los buques insignia en la última década dentro del United, se trata de Paul Scholes. Un jugador mítico con 689 encuentros jugados con la zamarra de los “Red Devils”. Otros futbolistas que han marchado lo han hecho mediante cesión a otros equipo, son los casos de Bebe (Paços Ferreira), Henríquez (Zaragoza), Powell (Wigan) y Macheda (Doncaster).

Comienzo titubeante

Actualmente el Manchester United es octavo en la clasificación de la Premier League, tras ocho jornadas disputadas el equipo de David Moyes suma once puntos con 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, además de ha anotado 11 goles y ha encajado 10. Sorprendentemente el equipo está más cerca del descenso que de las posiciones de Champions mientras que el liderato ya se le ha marchado a ocho puntos de distancia. En Old Trafford no está nada fino, en su feudo tan solo ha ganado un partido de cuatro disputados. Si se le echa una ojeada a los resultados conseguidos por los de Moyes se puede observar los pocos frutos conseguidos ante los grandes. Derrota frente al Liverpool, empate en Old Trafford ante el Chelsea y sobre todo humillación en el Eithad Stadium contra el City (4-1). Solo ha ganado uno de los últimos cuatro partidos en la Premier League. Por el contrario si está en su haber la eliminación del Liverpool en la Tercera Ronda de la Copa de la Liga.

En la Champions League suman cuatro puntos tras la disputa de las dos primeras jornadas. En el primer encuentro venció por 4-2 al Bayer Leverkusen en Old Trafford en un partido más igualado de los que demuestra el marcador. Con 2-1 en el luminoso el equipo germano gozó de oportunidades para empatar, sin embargo un error de la zaga rojinegra dejó en ventaja la sentencia de los de Moyes. En la segunda jornada el equipo británico se midió al Shakhtar en Donetsk obteniendo un punto aunque no demostró superioridad respecto a su rival.

Así juegan

El esquema táctico referencia del United es el 4-2-3-1 fruto del que ya utilizaba Alex Ferguson. En la portería no hay dudas, De Gea es el guardián. La línea defensiva está compuesta por cuatro hombres, en la que los dos laterales, Jones y Evra, deben aportar amplios recursos ofensivos así como apertura de campo en la zona ancha. Ferdinand y Vidic forman una pareja de centrales experta y contundente.

En el equipo son claves los dos mediocentros, Carrick y Fellaini, que deben generar juego pero mantener el equilibrio táctico para no dejar espacios en caso de pérdida de pelota. Con la posesión del balón el equipo de Moyes acumula muchos jugadores por delante, esto es peligroso en caso de contraataques contrarios. La función del mediapunta es muy importante dentro del equipo, pues mantienen las ayudas en la zona de medios tanto en ataque como en defensa aportando solidaridad al juego.

El juego de los extremos es clave para ensanchar el campo, además deben estar muy bien coordinados con los laterales ofreciendo ayudas en defensa y desdoblamientos en ataque. Uno de los puntos clave es la presión que ejercen los futbolistas de United tras perder la pelota. Moyes tiene muchos activos para situar en las tres posiciones de mediapunta, Kagawa, Giggs, Nanni, Valencia, Wellbeck, Rooney, Ashley Young, Zaha.. La referencia en ataque vuelve a ser el holandés Robin Van Persie, un delantero con mucha movilidad, técnicamente magistral y con mucho gol.

Once Ideal

Plantilla

Nº JUGADOR DEMARCACIÓN 1 David de Gea PORTERO 13 Anders Lindegaard PORTERO 40 Ben Amos PORTERO 50 Sam Johnstone PORTERO 2 Rafael DEFENSA 3 Patrice Evra DEFENSA 4 Phil Jones DEFENSA 5 Rio Ferdinand DEFENSA 6 Jonny Evans DEFENSA 12 Chris Smalling DEFENSA 15 Nemanja Vidić DEFENSA 22 Fabio DEFENSA 28 Alexander Büttner DEFENSA 30 Guillermo Varela DEFENSA 38 Michael Keane DEFENSA 8 Anderson CENTROCAMPISTA 11 Ryan Giggs CENTROCAMPISTA 16 Michael Carrick CENTROCAMPISTA 17 Nani CENTROCAMPISTA 18 Ashley Young CENTROCAMPISTA 23 Tom Cleverley CENTROCAMPISTA 24 Darren Fletcher CENTROCAMPISTA 25 Antonio Valencia CENTROCAMPISTA 26 Shinji Kagawa CENTROCAMPISTA 29 Wilfried Zaha CENTROCAMPISTA 31 Marouane Fellaini CENTROCAMPISTA 44 Adnan Januzaj CENTROCAMPISTA 10 Wayne Rooney DELANTERO 14 Javier Hernández DELANTERO 19 Danny Welbeck DELANTERO 20 Robin van Persie DELANTERO David Moyes ENTRENADOR

Fuente de las fotografías: Taginga.net, The Guardian, Sky Sports.