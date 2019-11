El Lugo de Setién se nutre de exblanquiazules

En el Club Deporitvo Lugo predominaron siempre los jugadores nacidos en Galicia, formados en diversas canteras, pero hay una en concreto de la que está tirando el club rojiblanco para confeccionar sus plantillas. Iván Pérez, Carlos Pita, Dani Mallo y Diego Rivas son los últimos jugadores llegados desde Abegondo; también Pablo Álvarez, que jugó en la cantera del club que ahora le acoge, engrosa la lista de jugadores que pasaron por la ciudad herculina, durante la época de Caparrós y Lotina.

Ninguno de ellos logró triunfar a pesar de demostrar su valía en los distintos equipos del club, alguno tuvo escasas oportunidades, otros no convencieron al entrenador de turno, pero ahora demuestran en Lugo, ante una afición rendida a sus dotes futbolísticas, que son perfectamente válidos para competir en una categoría profesional, y no solo eso, si no que todos ellos han conocido la titularidad en el once de Setién.

Este sábado se enfrentan Depor y Lugo en un partido histórico, dos equipos con trayectorias muy distintas que vuelven a encontrarse 39 años después en competición oficial. La mayoría de los ex blanquiazules que ahora militan en el Lugo aseguran que no guardan rencor alguno por el equipo Coruñés, pero seguro estarán deseosos de demostrar que se equivocaron al no darles la oportunidad de jugar con el primer equipo.

Pablo Álvarez, segundo paso por el Ángel Carro

Ágil, rápido, físico… son algunos de los adjetivos que se pueden ligar al jugador asturiano que vive su segunda etapa en el CD Lugo. Ovetense de nacimiento, jugó durante muchos años en las categorías inferiores del club rojiblanco con el que militó en las filas del equipo juvenil en la División de Honor. Su buen juego y descaro hicieron que el Sporting de Gijón se fijara en él. Fue con este equipo con el que debutó en la categoría de plata del fútbol español, tan solo dos temporadas después de arribar a su tierra natal, y donde llegaría a marcar veinticinco goles antes de que el Deportivo de La Coruña en la temporada 2006/2007 se hiciera con sus servicios para dar el salto a Europa.

En aquellas fechas, los blanquiazules eran uno de los equipos grandes en España, pasaban pocos años desde su campeonato de Liga y apenas tres años atrás aún peleaban por ello. Pablo Álvarez se incorporaba a un gran proyecto lleno de ambiciones, pero cuando ya tenía el acuerdo firmado una lesión le privó durante ocho meses del debut en Primera División. Debut que sí se haría efectivo en febrero del siguiente año ante el RCD Mallorca.

Pablo no logró encontrar su puesto en el club, ni con Caparrós ni con Lotina, lo que le llevaría al Racing de Santander en calidad de cedido. Sobre esto Pablo declaró a “La Opinión A Coruña” que “no he triunfado como a mí me gustaría, no he sido un futbolista importante, ni he tenido mucha continuidad. Pero soy una persona optimista y estoy orgulloso de haber jugado en el Deportivo”.

La mejor etapa de su trayectoria deportiva la viviría en el año 2008 cuando, tras proclamarse campeón de la Copa Intertoto con el Depor, debutó en la Copa de la UEFA, concretamente en dieciseisavos de final frente al Aalborg BK.

En las siguientes campañas alternaría titularidad y suplencia con una mayor regularidad aunque sin una cifra importante de goles. En la temporada 2010/2011 vivió uno de los peores momentos al descender a Segunda División con el equipo coruñés. A pesar de que recuperarían la categoría al año siguiente, Pablo declaró que esperaba haber podido participar más en Segunda División, algo que no pudo ser y por lo cual “no guarda ningún rencor”.

En la temporada 2012/2013 regresó al CD Lugo

Recuperó las buenas sensaciones en la temporada en la campaña 2012/2013 al regresar al club donde se formó. Pronto se hizo con un hueco en la banda derecha, Quique Setién confió en él para un equipo que lleva a las bandas una gran parte de su juego. Se convirtió así en un jugador valioso para sus compañeros y muy peligroso para las defensas rivales por su descaro y desborde.

Ese mismo año el CD Lugo daría la sorpresa en Segunda División al conseguir la permanencia practicando un juego vistoso y muy atractivo en el que Pablo Álvarez tenía un peso importante. Renovó un año más por el club en el que se encuentra a gusto, pero la temporada empezó mal para él al lesionarse de importancia en el pie durante el partido que les enfrentó al Mirandés en Copa del Rey. Actualmente se encuentra en plena recuperación y pronto debería estar disponible para Quique Setién aunque su puesto está muy bien cubierto por otro Pablo, Pablo Sánchez, cuya historia puede que recuerde algo a la del asturiano, llega a Lugo tras no haber triunfado en sus ex equipos pero pronto encandila a la afición, al entrenador y a toda la categoría.

Carlos Pita, la brújula del CD Lugo

El timón rojiblanco, la extensión de Quique Setién en el campo, el metrónomo del juego lucense, el organizador de su equipo, la pausa, el pase perfecto… son muchos los rasgos que identifican al que, quizás, sea el mejor jugador y más recordado de los últimos años en Lugo y sí, también tiene pasado blanquiazul. Nació en la ciudad de A Coruña en el año 1984 y su vida transcurrió ligada al Deportivo. Se formó en sus categorías inferiores y esperó pacientemente la una oportunidad, una oportunidad que viendo su calidad, parece que se quedó muy escasa. A los 18 años ya formaba parte del Deportivo B que militaba en el grupo I de la Segunda División B. En aquella época ya visitó el estadio que ahora le aclama partido a partido, pero lo hizo de visitante.

Javier Irureta se planteó alinearlo en un partido de Champions

Javier Irureta, por entonces preparador de uno de los grandes de España, incluso llegó a plantearse ponerlo en un partido, ni más ni menos, que de Champions aunque terminó decantándose por otra opción. El jugador tenía mucho que demostrar e incluso algunos llegaron a compararlo con el mítico Fran.

Su debut con el primer equipo se produjo en el año 2005 en Soria, en el último partido de Liga donde tan sólo disputó 11 minutos. Esa fue la oportunidad que tuvo durante su carrera para demostrar que valía, pero no convenció a los técnicos que le dejarían ir cedido un año al CD Logroñés. Los cinco goles que marcó allí y los seis que haría a la vuelta en el Depor B jugando la totalidad de los encuentros tampoco sirvieron de aval para quedarse y, finalmente, se desvincularía del club que le formó para recalar en el Valencia B.

En la ciudad del Turia tampoco cuajó y por eso se fue al Guadalajara donde llegaría a jugar la promoción de ascenso con el club alcarreño que, a pesar de no conseguir ese año subir de categoría, sí lo haría al siguiente, pero sin Pita. En la temporada 2010/2011 fichó por su actual club, el Club Deportivo Lugo, ya de la mano de Quique Setién y Carlos Mouriz pero aún en Segunda B.

En el centro del campo hizo pareja con otro de los grandes jugadores que pasaron por el club, Marcos Rodríguez, quien se iría a final de temporada al rechazar la oferta de renovación que le presentó la directiva rojiblanca, algo que no sentó nada bien en la ribera del Miño. Desde entonces, Pita se convirtió en el estandarte del club y la referencia de juego, pronto hizo olvidar el desengaño de Marcos con buen juego y criterio en el centro del campo.

Pasó por el Logroñés, Valencia B y Guadalajara entes de llegar al Lugo

Ese mismo año el CD Lugo se proclamó campeón de su grupo y disputó la fase de ascenso pero cayó eliminado ante Murcia en un polémico partido de vuelta en el Ángel Carro. Pita estuvo ausente en los partidos finales por una fractura en la clavícula lo que repercutiría de forma importante en el rendimiento de sus compañeros en el campo, tan solo pudo disputar unos minutos en el último partido y ver como caían ante el Alcoyano.

Un año más tarde los lucenses volverían a intentar el asalto a la división de plata, con una plantilla totalmente renovada y con Pita como eje fundamental. A pesar de no quedar primeros, sí lograron el ascenso tras eliminar a Eibar, At. Baleares y Cádiz, partidos en los que Carlos Pita tendría un papel fundamental. De hecho, cuando Mouriz y Setién se pusieron a confeccionar la plantilla para la temporada en Segunda División mantuvieron a jugadores fundamentales alrededor de los cuales construirían el equipo y, por supuesto, el coruñés era uno de ellos. Durante estos años se ha mantenido fiel a los colores rojo y blanco, renovando año a año su compromiso con el club que más creyó en él y con una afición que le idolatra.

Tras el descenso del RCD de La Coruña a la división de plata, pronto se empezó a especular con la posibilidad de que el mediocentro recalase en las filas blanquiazules, incluso el jugador no escondió la ilusión que le haría volver a jugar en el club coruñés: “es el equipo de mi ciudad, el equipo donde me formé y sería una ilusión muy grande que me llamaran”. Aunque tampoco ocultó que en el club donde encontró la estabilidad estaba muy a gusto y sería muy fácil renovar, incluso desde la directiva se daba prioridad al jugador: “Pita es uno de los jugadores que tiene las puertas de la renovación abiertas”, dijo Mouriz.

"Sería una ilusión muy grande que me llamaran"

Finalmente se decantó por la opción del Lugo y firmó la renovación por dos años; no volverá, por ahora, a su ciudad pero disfrutará del juego que se desenvuelve en torno a él, en un club estable y con una afición que disfruta cada vez que salta al campo, cada vez que presencia uno de sus pases, cada vez que deja helado a todo el estadio frenando el juego a su antojo… Hoy en día, no se concibe un Lugo sin Pita y puede que tampoco un Pita sin el Lugo.

Iván Pérez, de la soledad en los entrenamientos al reinado de la banda

Iván Pérez, es un caso muy parecido al de Pablo Álvarez. Nació en Santiago de Compostela en 1985 y se formó en las categorías inferiores del RCD de La Coruña, donde incluso llegó a coincidir con el asturiano en Primera División a las órdenes de Miguel Ángel Lotina.

Una pubalgia y tres roturas de fibras le apartarían de los terrenos de juego

El entrenador vasco confió en él en la temporada 2009/2010 y lo subió al primer equipo tras marcar ocho goles y dar 16 asistencias en el filial blanquiazul, donde se asociaba a la perfección con Lassad, el delantero en el que confiaba el Deportivo para un futuro. Pero una pubalgia y tres roturas de fibras en el aductor le apartaron de los terrenos de juego durante un largo periodo. Más tarde recalaría en calidad de cedido en la SD Ponferradina donde jugaría en Segunda División sin dejar un gran recuerdo, puesto que aquel equipo descendió esa misma campaña a Segunda B.

Ese mismo año el Deportivo le dejó sin equipo justo al final del periodo de fichajes y sin la oportunidad de seguir creciendo por lo que el compostelano se vio obligado a buscarse un equipo a última hora. En declaraciones a Marca, Iván dijo no guardar “rencor” por este hecho: “prefiero ir despacio y quedarme con lo bueno”. No se iría muy lejos, se quedaría en A Coruña, en el Montañeros, equipo que militaba en la Tercera División y que logró juntar a buenos jugadores, aunque ello no le serviría para conservar la categoría. "Cuando nos veía jugar, la gente no podía explicarse nuestra posición en la tabla, pero cuando la pelotita no entra...", dijo Iván a Marca. Con el descenso el equipo desapareció y a Iván no le llegaban ofertas de ningún tipo, por lo que, incluso, pensó en dejarlo.

"Estas oportunidades te las brinda la gente de corazón"

Pero no se rindió y solicitó al CD Lugo, recién ascendido a Segunda División, que le dejase entrenar con ellos para no perder la forma, “mi única idea era volver a disfrutar del fútbol, nada más”, dijo. Su rendimiento no pasó desapercibido para Mouriz y Setién, los encargados de diseñar la plantilla; día a día mejoraba, era rápido, sus pases precisos, un chico tranquilo… encajaba a la perfección en la plantilla y así se lo hizo saber Setién. Iván Pérez se incorporó en el mercado de invierno al equipo donde volvería a jugar en Segunda División dos temporadas después; muy ilusionado dijo: “Sólo podemos tener palabras de agradecimiento, estas oportunidades te las brinda únicamente la gente de corazón”.

Aunque comenzó como suplente poco a poco fue abriéndose paso entre sus compañeros para destacar por encima de todos en la banda izquierda. Fintas, regates, descaro, rapidez… pronto se pudo comprobar el éxito de otra gran operación realizada por dos personas que nunca dejan de sorprender en Lugo, Mouriz y Setién. Jugadores que llegan al equipo con una etiqueta equivocada y que demuestran su valía en las filas rojiblancas, que explotan a las órdenes del mejor entrenador de Segunda División en octubre y que ilusionan a una afición cada día más feliz con la “segunda juventud” de sus jugadores.

Dani Mallo, uno de los integrantes del “Centenariazo”

Nacido en Cambre, en 1979 y criado en las categorías inferiores del Real Club Deportivo de La Coruña, con quien llegó a debutar en primera división, Dani Mallo es otro de los jugadores que no lograron triunfar en el Deportivo más competitivo de los últimos años. Soñaba con sus ídolos: Arconada, Peter Schmeichel, y Michel Preud'homme, y con estos referentes llegó al primer equipo dos años después del campeonato de Liga, cuando aún se luchaba por objetivos importantes. También fue miembro de la plantilla que logró el famoso “Centenariazo” en el Santiago Bernabeu y en una entrevista a Spain Sports Network aseguró guardar “muchos y muy buenos recuerdos” de un partido que pasó a la história del fútbol nacional, “éramos un equipo muy competitivo, con grandes jugadores, estabamos muy motivados”.

"En Portugal y Escocia crecí deportiva y personalmente"

Pero Dani no logró cuajar en aquella plantilla y se marchó a la liga Portuguesa donde jugó dos años en el Braga y, después, a Escocia donde tan solo estaría uno. En este caso aseguró que esa etapa la valora “muy positivamente” ya que le ayudó a “crecer deportiva y personalmente. Te abre la mente y aprendes muchas cosas de otras culturas, y otras maneras de entender y vivir el fútbol”.

A la vuelta, el Girona, que había ascendido una temporada antes a la categoría de plata, apostó por él y le incorporó a sus filas. Un equipo humilde, en una ciudad pequeña quería un proyecto para asentarse en Segunda y Dani ayudó a ello. Cuatro temporadas estuvo en el equipo y su participación fue de menos a más, tuvo momentos de todo tipo y no todo fue perfecto. En la temporada 2011/2012 el club estuvo a punto de descender de categoría, algo que recuerda Dani como “uno de los peores momentos. No cobrábamos y tuvimos un año muy duro”. A partir de ahí las cosas, deportivamente, comenzaron a mejorar hasta llegar al punto de jugar los playoff de ascenso el año pasado, tras ir una buena parte de la liga en segunda posición.

Con el Deportivo hubo negociaciones pero no llegó a nada concreto

Al finalizar la temporada los gerundenses no contaron con el de cara a la próxima temporada y ni siquiera hubo conversaciones para negociar un posible nuevo contrato. Fue entonces cuando comenzó a recibir ofertas de equipos de Segunda División, entre los que se encontraba el Deportivo y el Lugo. El primero de ellos era el que más fuerte sonaba ya que había sido su casa y él había nacido muy cerca de A Coruña, pero finalmente se decantó por el club de la ciudad amurallada. En declaraciones los medios daba como razón que, a pesar del interés mostrado por el Depor, no se llegaba a nada concreto.

De esta forma llegó a un equipo y a una ciudad parecidos al de su anterior destino. Cerca de casa, en su tierra y con la gran temporada realizada en Girona se esperaba que podría ser el portero titular pero Setién, fiel su estilo, está haciendo que compita con José Juan, que lleva dos temporadas en el club, por el puesto en la portería. En lo que llevamos de temporada, Quique Setién ya ha cambiado dos veces de portero titular en función de las virtudes y del estado de forma de cada uno, dando a entender que el Lugo no es un club cualquiera, que allí hay que competir por los puestos y que no le va a temblar el pulso si tiene que quitar de la titularidad al portero que a punto estuvo de ascender con el Girona.

La afición en Lugo está encantada con ambos porteros, tienen estilos distintos pero se muestran firmes y seguros durante los 90 minutos. Incluso si hay que ponerse en una tanda de penaltis la confianza se mantiene alta, y es que esta fue la forma en la que debutó Dani Mallo frente a su actual afición. En el primer partido de Copa del Rey de la temporada, frente al Mirandés, Setién le dio la oportunidad en su estadio, ante su público, y Mallo respondió. A pesar de encajar un gol en el minuto 3, el Lugo empató y el partido se fue a los penaltis tras el paso por la prórroga. Dani Mallo aguantó bien a los lanzadores y consiguió parar un lanzamiento y el larguero le ayudó con otro. El Lugo pasó de eliminatoria años después, pero el líder de la categoría, el Recreativo de Huelva pronto le despertaría de su sueño.

Diego Rivas, uno de los héroes del carranza

Actualmente ya no milita en el CD Lugo pero si lo hizo cuando este ascendió a la división de plata, Diego Rivas nació en Narón, en 1987 y pronto comenzó a destacar con sus cualidades bajo los palos. Pasó por distintos equipos de la ciudad aunque el de mayor importancia fue el Racing de Ferrol, club en el que llegaría al primer equipo, pero la falta de oportunidades hicieron que se marchara al Narón Balompié que militaba en la Tercera División gallega. Tras dos buenos años defendiendo los colores del equipo de su ciudad natal, el Deportivo le ficha para su filial que militába, también, en la Tercera División.

En el Deportivo conseguiría uno de los grandes hitos de su carrera deportiva, en su primer año ascendió con su equipo a la Segunda División B tras parar dos penaltis frente al Burgos en el estadio de Riazor, jugándose la eliminatoria definitiva y con un marcador de 0-0 durante los 120 minutos. Pero al año siguiente se consumaría de nuevo el descenso a Tercera División, categoría en la que aún se mantiene el equipo hoy en día.

Diego Rivas llegó al Lugo con la condición de portero suplente

Ese mismo año, el Lugo acababa de perder frente al Alcoyano la eliminatoria final de la fase de ascenso a Segunda División y con la marcha de Javi Pita decidió fichar al portero naronés para suplir a Escalona, el titular en la ciudad amurallada. Con la temporada ya iniciada, Miguel Escalona se lesionó y Diego Rivas tuvo que pasar a la titularidad, donde ya se quedaría durante el resto de temporada. Pronto hizo olvidar a toda la afición al portero titular con sus grandes paradas y su seguridad bajo los palos, hecho que le valió para que Quique Setién le mantuviera a pesar de la recuperación de Escalona.

Las tornas se cambiarían en el partido decisivo frente al Cádiz, Diego Rivas caía lesionado días antes y fue Escalona quien tuvo que suplirle, su actuación fue memorable. La afición se mostraba feliz, tenían a dos grandes porteros y no dudaban de la valía de ninguno, el salto a Segunda ya era un hecho. Pronto se supo que Escalona no continuaría pero Diego confirmó su continuidad: “desde el primer momento me han tratado muy bien. Es un club humilde y familiar y es más fácil integrarse. Tenemos un muy buen grupo que yo creo que es una de las claves de este CD Lugo. Con la afición espectacular, desde el primer momento me han apoyado y la verdad es que me siento muy querido en Lugo”, decía el portero.

"Desde el primer momento me han tratado muy bien, me siento muy querido en Lugo"

Pero esta alegría duraría poco, el Elche, un equipo con proyecto para ascender, vino en busca del portero que destacó en Segunda B y que quitó de la titularidad al asentado Escalona. Rivas tenía apalabrada la continuidad aunque nada firmado, el club le había confirmado su intención de que continuará y el jugador se encontraba agusto, quería hacerlo. Pero no cumplió su palabra. Decidió embarcarse en un proyecto muy ambicioso y dejar tirado al club que había apostado fuerte por él en plena pretemporada, el club que, según Setién en una entrevista a Vavel: “si él se hubiera lesionado sin firmar, en esos días que estuvo entrenando el club hubiera cumplido con él religiosamente, y eso lo sabe. Lo demás quedará en su consciencia”.

Este fue un hecho que no gustó nada en Lugo, ni al propio entrenador, ni a la afición, quien se lo recuerda cada vez que juega en el Ángel Carro.

Tras su marcha al Elche, peleó por un puesto como titular que no logró conseguir, a lo largo de la temporada disputó muy pocos minutos y, con el ascenso del equipo a Primera División, Fran Escribá, el entrenador franjiverde, decidió que sería una buena opción cederlo a un equipo de Segunda División donde pudiese disponer de los minutos suficientes para continuar con su crecimiento. Los ilicitanos cedieron al Eibar a Diego Rivas pero en el equipo guipuzcoano, recién ascendido, también le está costando hacerse con minutos; en lo que va de campaña tan solo pudo disputar 90 minutos.

