Entrevista. Quim Araújo: "Yo estuve en la final de Copa del Atlético contra el Sevilla y me dejé el alma animando"

El próximo sábado, Quim Araújo peleará contra sus emociones. Reconocido aficionado del Atlético de Madrid por referencias en su niñez como la de Kiko Narváez en la etapa rojiblanca del 'Doblete', se enfundará la camiseta "quadribarrats" para hacerlos frente y soñar con avanzar una ronda más en la competición después de proclamarse la pasada temporada campeón de la Copa Federación.

P: ¿Cuándo nace esta afición por el Atlético de Madrid? ¿Algún referente familiar?

R: Mi padre es del Atleti y pese a que nunca me adoctrinó para que yo siguiese sus pasos yo decidí unirme a este sentimiento. De hecho, mi familia es del F. C. Barcelona y me llevaban a s al Camp Nou, pero siempre he tenido claro que mi equipo era el Atlético de Madrid.

P: ¿Has tenido algún referente futbolístico de años atrás en quien fijarte?

R: Cuando hablo de un jugador que de toda la historia del Atlético para mí sea un referente ese es sin duda Kiko Narváez. Además, leyendo entrevistas que le hacían creo recordar que alguien a quién admiraba profundamente era Mágico González, que es mi ídolo; entonces aún más simpatía por lo que significó Kiko para el Atlético.

P: ¿Nunca te han dicho eso de “qué raro que no seas del Barça o del Madrid” siendo, además, futbolista?

R: Si, por supuesto, y más ahora que nos ha tocado el Atlético. Me lo preguntan siempre, pero es algo que no se puede explicar. Creo que el hecho de ser aficionado del Atleti y vivir lejos de Madrid hace que aún lo sea más, porque no es lo mismo crecer sin poder ir a los partidos, sin estar con toda la afición en Neptuno… y eso hace que aún lo viva con más intensidad.

P: Eres aficionado del Atlético y ahora te verás jugando contra ellos. ¿Qué representa esto para ti? ¿Cómo te sientes?

R: Sinceramente es una sensación muy extraña. Me hace muchísima ilusión porque, además, nunca he estado en el calderón como aficionado. Siempre que he tenido la oportunidad de ir estaba cerrado y, como mucho, lo he podido visitar. Y ahora me tocará jugar… Y pienso: en la final de la Copa del Rey en el Camp Nou que jugaron Atlético de Madrid y Sevilla yo fui con la marea rojiblanca desde Plaza España hasta el estadio y me dejé el alma animando. Perdimos, pero me quedé hasta que los jugadores no se fueron del campo. Y ahora yo tengo que intentar meterles un gol, cosa muy improbable de todos modos. Es un sentimiento rarísimo.

P: En un video vimos la explosión de alegría de toda la plantilla del Sant Andreu cuando se conoció el rival. Más allá de esa reacción de júbilo, ¿cuánto te costó asimilar que os ibais a enfrentar al Atlético?

R: Esta semana ya me estoy mentalizando de verdad. El día del sorteo con el júbilo y todos los medios de comunicación en el momento aún no me entraba en la cabeza. Cuando entré en el coche para volver a casa, me puse a llorar de la emoción. Decía: “Espera, espera, ¿tú sabes lo que te acaba de pasar y dónde vas a ir?”. Al mismo tiempo me siento con la confianza del entrenador y veo que voy siendo titular y es por eso que las ganas aumentan. Estos dos serán los partidos de mi vida.

P: ¿Cómo plantea un equipo como el Sant Andreu una eliminatoria contra el Atlético de Madrid? Es prácticamente una misión imposible.

R: Es que es así. A día de hoy, el Atlético es el mejor club del ránking FIFA y, para mí, el mejor equipo del momento. El Atlético está de moda: con Diego Simeone este equipo combina una intensidad brutal con una calidad extraordinaria, hecho que para mí lo hace estar por encima del Barça, por ejemplo. Nosotros en casa debemos pensar en jugar como siempre, pero a un equipo con la intensidad de este Atlético jugar en un terreno más reducido como es el del Narcís Sala hasta le favorece. Yo mismo hice como una posible alineación de los rojiblancos en el partido de este sábado aquí en Barcelona y calculé que ese 11 podría darles para ser 5º o 6º en la Liga española, ya que también tienen un filial muy compensado. Será un rival incomodísimo que no nos dejará pensar, pero creo que lo primordial es disfrutar y lo que tenga que ser, será.

P: ¿Os lo tomáis, del mismo modo, como un aprendizaje?

R: Sí, claro. Yo nunca he jugado contra un rival de tanta categoría y de este modo podré ver dónde están ellos y dónde estoy yo. No sé si algún día podré jugar en una categoría más alta de la que estoy a día de hoy, así que tanto mis compañeros como yo intentaremos aprender al máximo.

P: ¿Quién te gustaría que viniera al Narcís Sala del primer equipo del Atlético de Madrid?

R: Cuando hice esta supuesta alineación que te comentaba antes pensé que Simeone no vendrá aquí con todo el equipo plagado de juveniles. Es una sensación que tengo y ojalá se haga realidad. Personalmente me encantaría ver en el Narcís Sala a Diego Costa, David Villa y Gabi porque creo que son el motor de este Atlético, aunque para mi Atlético de Madrid es sinónimo de trabajo en equipo. Todos van a una y buscan un mismo objetivo y esa una de las claves de su éxito. Además, aunque jueguen algunos suplentes, por ejemplo: no juega Diego Costa pero entran Leo Baptistao, Raúl García o Cebolla Rodríguez… Estamos hablando de jugadores de un nivel altísimo.

P: El spot promocional que ha grabado el Sant Andreu en el que eres el protagonista empieza con unas declaraciones de Cerezo en las que parece no conocer muy bien al club. ¿Qué te parecieron?

R: El presidente del Atlético estoy seguro que en ningún momento las dijo con maldad. El Sant Andreu además lleva ya incontables años que se codea o en Segunda División B o incluso en Tercera, y si los medios le cogieron justo al terminar el sorteo no deben sorprender ni mucho menos enojar a nadie. De hecho, así nosotros hemos podido hacer este mensaje de respuesta totalmente amistoso para darnos a conocer como somos y para entusiasmar a nuestros aficionados para que nos acompañen una vez más, ya que son los que siempre sufren con nosotros.