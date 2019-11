CD Tenerife - UD Las Palmas: regresa la pasión isleña

Vuelve el enfrentamiento más esperado para todos los aficionados al fútbol en el archipiélago canario. Un derbi que llevaba esperando su turno desde 2011, cuando los tinerfeños descendieron a Segunda División B. Regresan los piques, las bromas y las tertulias típicas del momento más esperado para ambas aficiones. El acontecimiento trasciende de lo meramente deportivo y va más allá de los tres puntos en juego, donde la insularidad da esa gran particularidad al evento. Un cúmulo de circunstancias que al fin y al cabo esperan el momento en el que el balón comience a rodar en Tenerife para dar rienda suelta a las pasiones.

En lo meramente deportivo, el conjunto de Lobera afronta este vital encuentro en la lucha por el ascenso con numerosas bajas que obligarán al técnico maño a cambiar su habitual esquema. Una prueba de fuego para un equipo que sigue sin cosechar victoria alguna cuando Apoño no se encuentra en el campo y que además alberga bastantes bajas. A las ya sabidas de David García y Tana, se añade la no presencia de Masoud. El iraní fue sancionado con su quinta tarjeta amarilla en el último encuentro liguero ante el Zaragoza y ya se ha conocido la noticia de que el Comité no va aceptar la suspensión cautelar para que pueda jugar. Por lo tanto, otra baja más que altera enormemente el “ecosistema amarillo”. Por si fuera poco, la situación de Deivid no es la ideal, ya que el zaguero grancanario se lesionó el sábado pasado en el tobillo y a pesar de haber entrado en la convocatoria, su participación no es del todo segura. Pero no todo son malas noticias en la casa grancanaria, Aythami Artiles regresa después de su sanción y será de la partida.

Comenzando por la defensa, en caso de que se recupere a tiempo, es de esperar que Deivid forme en el once titular junto con Aythami Artiles como pareja de centrales aunque de no producirse la vuelta del primero, sería Galán el que siga ocupando la demarcación, como ya hiciera y de buenas maneras ante el Zaragoza. Ya en la medular es donde puede ocurrir cualquier cosa, Lobera podría apostar por Hernán como acompañante de Vicente Gómez para dar rienda suelta a la magia de Valerón por delante, o como ha hecho últimamente, mantener al “Flaco” en tareas organizativas. Este movimiento también afectaría a una parte delantera que podría acoger a Chrisantus con Aranda en la punta y así hacer desaparecer esa figura de enganche o por el contrario, al contar con Valerón en esa demarcación sería el nigeriano el que continuara sólo como referencia. Y por último, la banda derecha es la única que tiene dueño en estos instantes con Nauzet Alemán y por la izquierda puede entrar Momo por ese flanco.

A pesar de todas estas variaciones, las bajas en la columna vertebral amarilla no deben ser una excusa para intentar el asalto al feudo rival. Algo que el propio Lobera ha recalcado: “Si hablamos de bajas o de doce años sin ganar allí parece que estamos poniendo excusas. No me pasa por la cabeza perder, vamos con los que vamos y son suficientes, no soy un hombre de excusas ni lo voy a hacer ahora. Ellos llegan con bastantes partidos sin conocer la derrota, pero hemos hecho más o menos lo mismo ambos equipo. En un derbi no hay favoritos, puede pasar de todo", manifestaba en rueda de prensa.

CD Tenerife

El eterno rival llega al partido con el ánimo voraz de un equipo que acumula siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota y dónde queda lejos ya aquel mal inicio de temporada. Cervera ha sabido reconducir la situación con algunos cambios significativos como la suplencia de Aragoneses y el protagonismo dado a Ayoze y Aridane. Además, el técnico local hizo rotaciones ante el Girona con las miras puestas en el derbi, dejando fuera a jugadores como Moyano, Carlos Ruiz, Ricardo León y Cristo Martín.

Por otro lado, Cervera ha declinado entrar en las valoraciones de su homólogo sobre el juego del rival: "Es una opinión. No voy a hablar del juego de Las Palmas", ha zanjado el técnico blanquiazul. Ha dicho además que, tras siete jornadas sin perder y por lo que oye y ve en el entorno, el equipo tinerfeño ha conseguido que la gente que acuda al Heliodoro mañana lo haga "pensando que el Tenerife tiene posibilidades de hacer un buen partido y ganarlo. Eso quizá hace un mes no pasaba".

Precedentes

El derbi canario cumple 60 años ya que el CD Tenerife y UD Las Palmas se cruzaron por primera vez en categoría nacional en 1953, y han protagonizado 53 derbis, entre todas las competiciones.

El dominio del clásico canario, teniendo en cuenta todos los enfrentamientos oficiales, es grancanario, ya que la UD Las Palmas ha conseguido 20 victorias, se han producido 20 empates y los tinerfeños se han impuesto en 13 oportunidades.

Regresando al último cruce entre ambos equipos en el Heliodoro, éste se produjo hace casi tres años, el 23 de enero de 2011, recordado por el gol de Mauro Quiroga para los amarillos cuándo el partido estaba llegando al final (min 87). Un empate a uno que significó la destitución del técnico local, Juan Carlos Mandiá. Sólo Ricardo, Aragoneses, Barbosa y Aythami Álvarez permanecen desde el último clásico

Si se va más atrás en el tiempo, los amarillos no ganan en Tenerife desde el 22 de diciembre de 2001, cuando lo hizo por 1-3 en la única ocasión en que los dos representativos canarios coincidieron en Primera División. Doce años ya de mala racha que se esperan romper esta misma noche.

Lista de jugadores convocados para el derbi canario:

Barbosa, Raúl Lizoain, Ángel, Aythami Álvarez, Deivid, Aythami Artiles, Galán, Xabi Castillo, Vicente Gómez, Hernán, Nauzet Alemán, Javi Castellano, Valerón, Momo, Delev, Asdrúbal, Tato, Chrisantus y Aranda.

Alineaciones probables