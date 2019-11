Valencia - Real Madrid: misma necesidad, distinta finalidad

El Valencia - Real Madrid es siempre uno de los duelos más esperados por ambas aficiones, y por los aficionados al fútbol en general. Dos equipos históricos de nuestro país entre los que siempre ha existido algo más que simple rivalidad. Los duelos entre sendas escuadras son habitualmente un duelo crucial para los objetivos de ambos. Objetivos que no hace tanto, llegaron incluso a cruzarse. No obstante, los blanquinegros hace ya tiempo que no aspirar al título a estas alturas de la temporada pero eso no quita que se empleen al máximo cada vez que los merengues visitan la capital del Turia. El enfrentamiento del domingo en Mestalla se prevé igualado aunque los blancos tratarán de sacar provecho de la crisis a todos los niveles que sufren en el seno valencianista.

Djukic ya es pasado

Tras el no tan tramite copero frente al Nàstic que a punto estuvo de apear a los ché, al Valencia le toca pasar página y empezar de nuevo después de que su técnico Miroslav Djukic fuera cesado la pasada jornada. La derrota en el Calderón, y sobre todo la ausencia de mejoría por parte del equipo, fue determinante en la decisión. El encargado de tomar el relevo, y con ello el reto más importante de su carrera, es el técnico del filial Nico Estévez. El joven entrenador tiene ante él la oportunidad no sólo de vencer al todopoderoso Real Madrid, sino además la ocasión de demostrar que está preparado para liderar la utopía de clasificar al Valencia entre los cuatro primeros a pesar de su juventud. La empresa será, cuanto menos, complicada pero Estévez sabe que el primer paso pasa por derrotar a los blancos en el coliseo blanquinegro ante una afición con el nivel de exigencia elevado a la enésima potencia.

El estado anímico de los jugadores parece estar en sus niveles más bajos. Estancados en la zona media de la tabla, con el cuarto puesto a diez puntos, dos duros enfrentamientos tanto en Copa como en Europa League a la vista (Atlético y Dinamo de Kiev respectivamente), sin identidad futbolística, incertidumbre sobre la identidad del próximo entrenador y además un duro correctivo como último precedente liguero (3-0 en el Calderón) hace que los ‘contras’ se antepongan a los ‘pros’ de manera holgada en cuanto a imponerse el domingo al Madrid se refiere. Sin embargo, el fútbol ha demostrado que no entiende de ‘a prioris’ y que todo puede pasar sobre un terreno de juego. El rival y el entorno del club no invitan al optimismo pero tan bien es cierto que qué mejor lugar que Mestalla y qué mejor rival que el Real Madrid para comenzar a recuperar esa confianza perdida a lo largo de la presente campaña.

No más pinchazos

El Real Madrid de Carlo Ancelotti llega a Mestalla en una ‘incómoda’ tercera posición en la tabla con Atlético y Barcelona a cinco puntos de distancia. Además, los merengues tienen el enfrentamiento ‘a priori’ más complicado de entre los tres primeros clasificados y un pinchazo podría suponer una diferencia de hasta ocho puntos. Una distancia salvable pero de gran relevancia para las aspiraciones blancas a conquistar el título doméstico. Y es que quedarse a ocho puntos del líder en una liga en la que los contratiempos, a la hora de acumular victorias, escasean entre Barcelona y Atlético podría suponer una diferencia crucial y determinante para los hombres de Ancelotti.

Las buenas noticias para los visitantes vienen en forma de jugadores que salen de la enfermería. Cristiano Ronaldo parece estar totalmente recuperado de su lesión y a pesar de que ya jugó frente a

Osasuna, el portugués no parecía que estuviese en plena forma. Sin embargo, el descanso en Copa le habrá servido para recuperar su mejor versión y llegar a Mestalla con las baterías cargadas al máximo. A la vuelta del ‘7’ no se le ha podido unir, la del ‘11’ madridista. Gareth Bale no volverá a los terrenos de juego tras su lesión y se perderá el duelo ante los ché. Por lo tanto, la conocida como ‘BBC’ formada por Benzema, Bale y Cristiano no podrá volver a ser alineada frente al Valencia lo cual hubiese sido sinónimo de gol para el Real Madrid. sin embargo, el gran momento de forma de jugadores como Luca Modric hace que los visitantes tengan argumentos de peso a su favor para llevarse los tres puntos de la capital del Turia.

Últimos enfrentamientos

Los precedentes ligueros de los últimos cinco encuentros están totalmente a favor de los blancos. El Valencia no ha vencido en ninguno de ellos y tan sólo ha podido puntuar en dos (0-0 y 1-1) mientras que el Real Madrid ha sumado los tres puntos en los otros tres. Dos de ellos tras severos correctivos, además en Mestalla como indican el 3-6 de la 2010-11 o el de la pasada campaña de 0-5. La otra victoria blanca se saldó con un 2-3.

Como dato curioso cabe destacar que la última vez que un técnico del filial valencianista tomó las riendas del primer equipo fue en la 2007-08 precisamente en Mestalla y frente al Real Madrid. El entrenador fue Óscar Fernández y el resultado fue una total debacle para los locales que fueron arrollados por un marcador de 1-5 con además un gol de Raúl a los 30 segundos.

La efectividad goleadora, una diferencia abismal

El Real Madrid es el club con más goles a favor en lo que va de campaña. Y es que a pesar de no liderar la clasificación, los blancos han infringido varias goleadas severas a algunos de sus rivales en la presente temporada. Además, el tridente Bale-Benzema-Cristiano ha marcado prácticamente la mitad de los goles que los merengues llevan esta campaña. En total son 46 los tantos anotados por los hombres de Ancelotti en menos de una vuelta. Números brutales que sin duda preocupan en el seno valencianista ya que el conjunto blanquinegro cuenta con una de las defensas más criticadas de la Liga.

Y por si fuera poco, los de la capital del Turia son uno de los equipos con peores registros en cuanto a goles a favor se refiere. Tan sólo llevan anotados 21, menos de la mitad de su rival. Es más, entre Bale, Benzema y Cristiano han anotado más goles en lo que va de liga que todo el Valencia en su conjunto. Los números rojos de Postiga y los pocos minutos de los que ha disfrutado Alcácer hace que la escuadra valencianista sea una de las menos efectivas a la hora de marcar goles. El delantero portugués comenzó de forma meteórica su intentona de hacer que la afición de Mestalla se olvidase de Soldado. Sin embargo, su mala racha de cara a la portería rival es ya larga y ni tan siquiera fue capaz de cortarla con un penalti frente al Nàstic.

Así pues veremos si el Valencia es capaz de sobreponerse a todas las adversidades que atentan contra sus posibilidades de llevarse la victoria y comienza a remontar el vuelo en su búsqueda por frecuentar los puestos europeos. El Real Madrid por su parte tratará de hundir un poco más a los locales con el único objetivo de seguir ‘vivos’ en la lucha por el título.

Posibles onces titulares

