Zamora CF 2013: desde el fango a la gloria

Una y otra vez viene sucediendo lo mismo, año tras año equipo nuevo y caras nuevas, de nuevo Aguirre a tener que reinventarse para sacar un once competitivo. ¿Pero qué se esperaba? El club es sumiso a una deuda que ni los nuevos dirigentes saben cuándo podrán poner el sello de pagado; pilas y pilas de papeles de nóminas por pagar, de facturas que no pueden salir adelante porque el dinero no entra ni con cebo. Además, añadir que los chicos fetiches de la afición se han ido a probar nuevas aventuras en diversos clubs y poder seguir creciendo futbolísticamente.

Pero, el Zamora es así, nadie dijo que iba a ser fácil, han recalado nuevas sangres, chavales que vuelven al seno materno de un Ruta de la Plata que los vio crecer y como hijos predilectos vuelven a su morada en forma de guerreros. Una vez más, ni en el libro del destino sabe lo que tiene deparado el futuro a este club rojo y blanco que cada domingo sale a representar una ciudad y unas comarcas.

Desde tierras sanabresas, pasando por Benavente y los valles, Aliste, Tierra de Campos y Tierra del pan, en Sayago y La Guareña.... todos sus paisanos esbozan una pequeña sonrisa cuando escuchan eso de que el Zamora ¡ha ganado!, de que el Zamora por fin empieza a pegarse por una plaza entre los más grandes. Porque para sus chicos no es nada fácil saltar al ruedo, a un Ruta de la Plata, rebosando alegría y a la espera de un buen juego, sabiendo que sus pupilos se van a rasgar las ropas y con pinturas de guerras darán lo mejor de sí mismos.

Y es que si algo tiene este Zamora es su peculiaridad, sus acogedoras gentes y a pesar de ser rival siempre se tiene un pedacito dentro de sí, de esa tierra que enamora y que nunca podrás olvidar, por ello si tienes la ocasión y la posibilidad de acudir al Ruta de la Plata no dejes pasar la oportunidad y empápate de las rarezas de esta tierra y distinguidas gentes.



Once inicial del Zamora en el Carlos Tartiere | Foto: Victor Paniagua-VAVEL.

Provocando infartos este 2013

Quien no se pone melancólico recordando aquellos años maravillosos donde el Zamora CF acaparaba portadas e iba sumando adeptos a su religión. Quien no se acuerda de ese descenso frustrado en donde Vallecas se tiñó de rojiblanco esperando una remontada, quien no se le encoje el corazón con ese gol ante el Barcelona en la Copa del Rey, adelantándose así en el Ruta y murmurándose: ¿y si los eliminamos?.

Pero el año pasado fue una calamidad de sucesos, un constante equilibrio sobre un fino hilo donde cualquier paso en falso te mandaba al abismo. Un inicio de año en el cual los rojiblancos estaban en el fango jornada tras jornada cosechando pocos puntos o ninguno, con una pelea constante con todos aquellos que no querían ser carne de Tercera.

Pero no sólo tempestades se cosechó en este 2013. La elástica zamorana se llena de orgullo por ese récord mundial de empates consecutivos. Donde un Ruta de la Plata se convirtió en el centro futbolístico de todo el país. Decenas de periodistas, cientos de cámaras, curiosos venidos desde todos los puntos de la geografía española no se quisieron perder como el Ruta iba a ser testigo de un récord mundial, pero punto y aparte quien no se acuerda de ese gol de falta, la temporada pasada, de Nacho Matador en Mieres, en el último minuto, que daba la victoria y salvaba al Zamora de la Tercera División, llegando a ser incluso "Trending Topic" en Twitter. Muchas anécdotas han pasado pero más todavía están por pasar.

Agus, eterno capitán

Pero en este 2013 también hay momentos duros, momentos tristes donde el fútbol queda en un segundo, y es que la peor de las peores noticias llegó para la familia rojiblanca, su gran capitán Agustín Villar, no pudo superar su grave enfermedad y falleció ese fatídico 26 de Julio, en Salamanca a los 31 años de edad. El Club quiso transmitir a sus familiares y amigos su más sentido pésame por la irreparable pérdida. Incluso los aficionados acudieron a la puerta número 4 (su número) para poner velas en su homenaje. Agus será desde hoy el capitán eterno del Zamora CF.

Su carisma, amabilidad y capacidad de liderazgo, le convirtieron en el gran capitán dentro y fuera del campo. La gran familia del fútbol no quiso dejar solo a Agustín en su lucha desde el anuncio de su enfermedad en enero de 2012. Hace un año parecía haber ganado la batalla, volvió a los entrenamientos del Zamora pero en septiembre el de Peleagonzalo (Zamora) tuvo que dejar el equipo para someterse de nuevo a tratamiento. En esta difícil lucha, aun en sus peores momentos Agustín no dejó de sentir los colores rojiblancos.

"Agustín ha sido una gran persona, gran futbolista, gran deportista, un magnífico capitán, todavía recuerdo el final de esta temporada cuando luchaba por superar la enfermedad y como también nos vio a nosotros apurados, aquí estuvo luchando, a nuestro lado hasta el final", así lo recordaba Roberto Aguirre el que fuera su entrenador y actual del equipo.

Agustín ha dejado huella por los equipos por los que ha pasado, como Real Valladolid o Guijuelo. Desde 2007, el medio centro era el capitán del Zamora. Los aficionados quisieron dedicarle un último adiós con mensajes en las redes sociales, y en el estadio Ruta de la Plata. "Agustín será siempre nuestro capitán, siempre, por ser de Zamora, y estar aquí. Le quedaban muchos años de jugar en el Zamora". "La misma forma de jugar que transmitía en el campo, el compromiso, lo ha transmitido cuando ha hablado de su enfermedad, con esa seriedad que tenía, esa calma. Es un ejemplo de vida y como deportista", expresaban entre sollozos y voz entrecortada aficionados que siempre le había visto luchar por el equipo.

En la puerta número 4, el número de su camiseta, mensajes y velas de aficionados, compañeros y amigos recuerdan a Agustín, con 31 años su enfermedad le ganó este partido, pero en la memoria, Agustín seguirá siendo el eterno capitán.

"Hoy se nos hace muy pero que muy difícil expresar lo que sentimos, sabemos que nada nos va a devolver a AGUSTÍN, pero dentro de nuestro inmenso dolor queremos agradecer infinitamente a todos los que nos brindaron su apoyo en todo momento. Estamos seguros de que él se sentirá muy orgulloso de todos los amigos que ha dejado aquí y que han demostrado quererle tanto.

No queremos olvidarnos de nadie, pero GRACIAS, muchas gracias al Zamora CF, que para Agus, era su segunda casa, la que quería y querrá allá donde se encuentre, a sus compañeros de plantilla en estos seis años, cuerpos técnicos, directivos, empleados, categorías inferiores y por supuesto a la afición rojiblanca a todos y sin excepción muchísimas gracias.



Agradecer a los profesionales, sanitarios y todo el personal del Hospital Universitario de Salamanca, por el trato y la colaboración prestada a Agustín en todo momento.



Gracias también al CD Pinilla, Real Valladolid, UD Vecindario, y CD Guijuelo, así como a todo el mundo del fútbol español por las muestras de cariño recibidas tanto de jugadores, entrenadores, directivos, federaciones, aficionados.... etc. Gracias también a los medios de comunicación que siempre se portaron de maravilla con él. A todos ellos, Muchísimas Gracias.



Nada ni nadie nos va a devolver a Agus, es un vacío enorme y muy pero que muy difícil de sobrellevar, aunque estamos seguros que donde te encuentres, tu sonrisa siempre brillará. Agustín, siempre estaremos muy orgullosos de ti y te llevaremos dentro de nuestros corazones.



Tu familia, eternamente agradecidos a todos".

En forma de carta y con palabras tan sinceras se despedía y daba las gracias la familia del eterno capitán.

Espejito, espejito, ¿cómo será este Zamora?

Con la llegada de una nueva temporada, ilusiones renovadas, tras salvarse de la quema de Tercera División en las últimas jornadas y provocando infartos, con las pilas cargadas después de un verano de idas y venidas, cabe preguntarse, ¿Qué pasará este nuevo curso?

Con el club rojiblanco por medio, las especulaciones son en vano, ni los mismos chamanes de las tribus africanas podrían determinar qué salud tendrá este año el Zamora, ¿gozará de un paraíso?, ¿ingresará en la UVI?... y es que con la nueva cara lavada de este año es difícil dar un resultado de cómo será el final de campaña, si es cómo el año pasado, con el agua hasta el cuello y oxígeno en vena, pero si se tiene en cuenta la pretemporada y este inicio ligero, se podría decir que "conduce tu que llevo dos copas de más", así lo refleja la afición zamorana que ve como los suyos están el top de la categoría (hacía mucho que no se veían así).

Pero si hay que jugarse los ahorros apostando en algo, será en que este Zamora será un año de transición, peleón con los de arriba pero esperando a que llegue nueva gente para dar la puntilla y afianzarse para optar al top, al Olimpo de la ascensión a Segunda A. Pero fijando las bases de este proyecto ilusionante de la nueva directiva, ahora lo que queda es crecer y mirar hacia arriba.

Fuentes y datos de noticias: zamoracf.es y Radio Televisión de Castilla y León.