Béticos 2013: Mario Álvarez

Querer es poder, dicen, pero las circunstancias que se dieron no propiciaron que eso fuese así para Mario Álvarez. La estancia del canario en el Betis no le permitió una continuidad en el once y sus apariciones se vieron mermadas por una serie de lesiones. La fragilidad muscular del defensa le llevó a continuas roturas, las cuales le impidieron tener una estabilidad con la que ganarse un sitio fijo.

Rapidez como atributo

Sus condiciones eran válidas. Un central rápido y aguerrido, con espíritu ganador y sangre caliente. Quizás ese ímpetu le llevó a ser expulsado en alguna que otra ocasión. En los dos años que pasó en el club de las trece barras se marchó a vestuarios antes de tiempo en un total de 4 ocasiones. Pero Mario defendía y se desgastaba en el campo. Un currante cuya cabeza, o temperamento, le jugaba malas pasadas.

Al suelo iba bien y no dudaba si tenía que mancharse para cortar el balón o evitar un pase rival. Además, su velocidad le permitía salir a morder y recuperar la posición luego. Con Mario la defensa si podía jugar adelantada como se ha intentado en esta temporada, pero ninguno de los centrales ahora en la plantilla es él y hacia atrás los que corren tienen mayor lentitud que el ex del Getafe.

La falta de continuidad le impidió la renovación

Del club madrileño llegó libre y su participación en el primer año fue escasa, lo que llevó al club a renovarle por un año. La siguiente renovación dependería de su número de apariciones. Pero finalmente, Mario pasó dos años en el Betis y tras la finalización de este salió del club. Su contrato expiró y no se le volvió a prolongar. En 2013 tuvo 11 apariciones, pero de manera intermitente, pues no jugó más de 4 partidos de manera consecutiva. En ese tiempo no vio ninguna tarjeta, por lo que su carácter batallador no bajó pero si hizo méritos para que no se pensara de él como un central de tarjetas y expulsiones. Además, se queda con un gol en su haber en la goleada por 3-0 al Málaga.

El Elche lo tentó pero fue el Baki de Azerbaiyán el equipo en contratarle gratis este verano, comenzando así una aventura exótica donde continuar con su fútbol.