Celestes 2013: Toni Rodríguez

56 fueron los minutos de los que disfrutó el coruñés bajo la dirección de Paco Herrera durante el año 2013. Nada que ver con lo que había sucedido tan solo una temporada antes cuando, tras las fiestas navideñas, Antonio Rodríguez Dovale se hacía con un hueco en el once titular desbancando al mismísimo Quique de Lucas. La labor del canterano había resultado primordial para que el Celta alcanzase el ansiado ascenso y, sin embargo, tan solo unos meses después, la condena al ostracismo parecía inevitable.

Sin oportunidades

Los pocos ratos de juego de los que disfrutó Toni con Herrera durante este año se repartieron en tres partidos. Seis intrascendentes minutos fueron el regalo de Reyes del míster en un choque ya resuelto ante el Valladolid. A partir de ahí todo fue a peor, las participaciones del canterano se limitaron a unos escarceos en los segundos tiempos de dos desafortunadísimos encuentros del Real Club Celta en Montjuic y el Reyno de Navarra. La sensación de fracaso parecía inevitable en lo individual y en lo colectivo, aquel futbolista revoltoso y diferente que tanta importancia había alcanzado en la segunda vuelta del año del ascenso llevaba varios meses en una fase de estancamiento absolutamente incomprensible.

Con Abel Resino la situación, lejos de mejorar, se tornó completamente negra para el atacante. Apenas dos intervenciones con más pena que gloria en el empate ante el Athletic y la derrota en el Villamarín dejaban un poso de profunda desazón en un futbolista que solo unos meses antes tanto había aportado al cuadro celeste.

Aprendiendo un nuevo oficio

En el verano, con la llegada de Luis Enrique, Toni parecía convertirse en uno de los claros descartes del asturiano. El coruñés no contaba para Lucho y debía buscarse la vida lejos de Balaídos. Equipos como Elche o Lugo parecían interesados en incorporar un atacante de banda como él y los rumores se sucedían. Pero la ansiada oportunidad apareció. Ante la marcha de Roberto Lago la posición de lateral izquierdo quedaba coja con un único pretendiente como Carlos Bellvís en la plantilla. Toni vio enseguida la posibilidad de hacerse un hueco por esa inesperada vía y no la desaprovechó. Lucho le dio bola y en pretemporada hizo sus primeros pinitos acabando por conquistar al técnico asturiano. Hasta el punto de firmar su renovación y comenzar la temporada como lateral izquierdo titular frente al Espanyol. A partir de ahí 4 meses intensos de verdad esperaban al nuevo zaguero céltico. 11 titularidades en liga y 1 en copa le han permitido disputar un elevado número de minutos que se han caracterizado por marcados altibajos.

Defensivamente Toni partía prácticamente desde cero. Su físico dista bastante de aproximarse al ideal para un futbolista que tiene que cerrar su banda, tema en el que hace meses que realiza un trabajo específico pero en el que apenas se ha observado evolución. Una sola tarjeta amarilla en más de 1000 minutos de juego –frente a las 5 que lleva Hugo Mallo- confirman que el coruñés continúa mostrándose como un defensor tremendamente tierno. Lo de defender al atacante "con la mirada" debería irse acabando y pensar en que un zaguero tiene que aprender a no dejar respirar a su par y a imponerse en las disputas.

En lo que el reconvertido lateral sí ha mejorado claramente es en el apartado de conceptos tácticos. Errores de principiante como el que costó el gol ante el Betis en la jornada 2 no se han vuelto a repetir y cada vez son menos frecuentes las pérdidas de balón en campo propio a la hora de mover la pelota. No obstante todavía no se puede hablar de un partido realmente bueno de Toni en el aspecto defensivo, a excepción del disputado en el Sánchez Pizjuán, donde la seriedad de todo el equipo alcanzó el notable alto. Y es que un futbolista como él, con vocación claramente ofensiva, necesita a su lado unos centrales que ofrezcan garantías. Fontás puede alcanzar un aprobado pero no es el caso de los Cabral, Costas o Aurtenetxe, que hasta el momento cometen errores del mismo calibre o si cabe todavía más groseros que el mismo Toni. Con el agravante de que ellos sí son y han sido siempre zagueros.

En el apartado atacante la valoración no puede ser tan negativa. Casi siempre que Toni juega el ataque celeste se inclina claramente hacia su banda. Su capacidad para subir y asociarse con los interiores y el extremo izquierdo garantizan peligro por su flanco. Sin embargo el principal aspecto que debe mejorar el coruñés consiste en traducir todas esas incursiones y llegadas en ocasiones reales de gol. Toni es uno de los futbolistas de la liga española que menor rentabilidad saca a sus centros, una única asistencia de gol en lo que va de liga así lo confirma. En este sentido el lateral tocó fondo en el partido frente al Elche, centrando una y otra vez sin encontrar rematador. Pero también es cierto que a medida que avanzaban los partidos predominaba más la intención de combinar por raso e intentar seleccionar un poco más sus centros, dado que las incorporaciones de Santi Mina, Augusto y Álex López no parecen sumar excesivo poder en cuanto a fútbol aéreo al que ofrece el muchas veces solitario Charles. En este sentido la esperanza hay que buscarla en el encuentro ante el Almería, partido en el que Toni cuajó una notable actuación en el aspecto ofensivo, participando activamente en la jugada del primer gol y colocando 3 buenos centros que encontraron rematador en situación de marcar, pese a no terminar ninguno en las redes andaluzas.

Incomprensión

Pero la verdadera reválida para este estudiante de tercero de Farmacia llega desde las gradas. Los silbidos en ciertos momentos denotan que se trata de un futbolista discutido y en el que la afición no confía plenamente a día de hoy. Pitos que por otra parte no van dirigidos hacia su actitud, absolutamente intachable, sino más bien hacia la decisión de su técnico de ubicarlo en un puesto que realmente no es el suyo. Música de viento que se centra en él pero que seguramente también apunta a la inseguridad defensiva que transmite todo el equipo, de la cual en absoluto se puede señalar como único responsable el espigado lateral, tal y como quedó demostrado en Anoeta, Zorrilla y en el último partido del año ante Osasuna.

Preocupante para Toni que de los últimos seis partidos oficiales solo ha participado en dos: la primera hora de juego ante el Almería y el encuentro de vuelta de Copa del Rey en San Mamés. ¿Quizá Lucho está empezando a perder su aparentemente inquebrantable confianza en sus posibilidades?

Indudablemente la forma en que Antonio Rodríguez Dovale sea capaz de interiorizar y canalizar esta situación nueva puede llevarle a hundirse y desaparecer o bien a venirse arriba y acabar convirtiéndose en ese lateral siempre activo y protagonista que todo el celtismo quiere ver colaborando para sumar puntos. Y lo quiere ver cuanto antes, a ser posible en los primeros partidos de 2014.

Fotos: Marta Grande, Ricardo Grobas, Marta G. Brea//moiceleste.com