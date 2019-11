CD Mirandés 2013: el Mirandés se asienta en la Liga Adelante

El 2013 comenzó cargado de emociones. El 24 de enero, se cumplía un año de la famosa hazaña copera que protagonizaron los de Miranda de Ebro: en el 2012 el club estaba en Segunda B cuando derrotó a tres equipos de Primera División, como son el Villarreal, Racing de Santander y Espanyol. Llegaron a semifinales y se enfrentaron al Athletic de Bilbao. Contra los bilbaínos terminó su recorrido copero, cayendo 6-2 en el antiguo San Mamés.

En febrero, el Mirandés quiso saber qué decisión iban a tomar sus socios: convertirse en SAD y seguir en Segunda División, o que el club siguiera siendo propiedad de los socios pero en Segunda B. Por eso, la entidad celebró una asamblea en el Pabellón Multifuncional de Bayas, en Miranda de Ebro. En esta reunión el 64,75% de los socios allí presentes se mostraron a favor de la conversión en SAD. Con ese resultado, el capital mínimo social fijado por la comisión mixta del Consejo Superior de Deportes (CSD) que debía reunir el equipo era de 2.240.600 euros. Es destacable el apoyo que mostró el Club Deportivo Lugo, ya que se encontraba en la misma situación que el Mirandés, con la diferencia de que los gallegos tenían que reunir 3 millones de euros para convertirse en SAD.

Según iban pasando los meses, el Mirandés se iba acercando más a su objetivo: lograr la permanencia en la Liga Adelante. El 2 de junio, los jabatos le ganaron 1-2 al Córdoba en la jornada 41. Con esta victoria, los rojillos ya estaban deportivamente salvados. Sólo quedaba reunir el dinero fijado por el CSD.

También fue en junio cuando Carlos Pouso dejó de ser entrenador del Mirandés. El técnico vizcaíno estuvo tres temporadas al frente del equipo. Su primer año consiguió que el club disputara el play off de ascenso a Segunda División, aunque fue el Guadalajara de Carlos Terrazas el que les arrebató el ascenso. En su segundo año al frente del Mirandés se vivió la temporada más brillante del club en sus 86 años de historia, llegando a semifinales de la Copa del Rey y ascendiendo a Segunda División. Y por último, en su tercera temporada en Miranda hizo que el Mirandés se salvara deportivamente.

Entra en escena Vicente España

A mediados de junio parecía que el Mirandés lo tenía todo hecho. El objetivo era que casi el 50% del capital social estuviera en manos de los socios y que el porcentaje restante corriera a cargo de algún empresario de la ciudad. Dicho y hecho. Vicente España, empresario mirandés se comprometió a pagar él el dinero restante antes del 29 junio, la fecha límite para convertirse en SAD. Entre sus planes también estaba crear una fundación. Pero todo quedó en agua de borrajas.

Vicente España no cumplió su palabra. Pasaban los días y el dinero seguía sin llegar. Si hay un día que cualquier aficionado rojillo recordará será el 30 de julio. Sobre las dos de la tarde, Javier Tebas, presidente de la LFP, comunicó que lo más posible es que el Mirandés descendiera a Segunda División B por no haber obtenido el capital social fijado por el CSD. “Los representante del Mirandés me han comunicado esta mañana que no han podido cubrir la ampliación y que el año que viene no podrán estar casi seguro en la Liga Adelante”, afirmó Tebas.

A las seis de la tarde, Vicente España dio una rueda de prensa y reconoció que “me he quedado fuera por horas, el dinero existe pero me he quedado fuera”. Con estas declaraciones, a las nueve de la noche el club emitió un comunicado arremetiendo contra el empresario España.

¡Sí se puede!

Durante toda la tarde, la directiva del club removió cielo y tierra para que los de Miranda de Ebro no descendieran, aunque era realmente complicado conseguir 1,3 millones de euros antes de las doce de la noche. Gracias a varias aportaciones y luchando contrarreloj, el conjunto consiguió 800.000 euros. Ya sólo faltaban 400.000.

Según pasaban las horas, se iba agolpando gente a la sede del Mirandés, donde cientos de aficionados aguardaban esperanzados con el que el club reuniese todo el capital. Es destacable que algunos jugadores de la plantilla como Pablo Infante, Iván Agustín y Aritz Mújika estuvieran allí presentes para ayudar a la directiva. Cuando quedaban pocos minutos para que dieran las doce de la noche, el Mirandés ya había reunido todo el dinero gracias al empresario local Alfredo de Miguel, algunos miembros de la directiva y varios jugadores. El que era presidente en aquel momento, Ramiro Revuelta, se dirigió, apresurado, a la notaría para firmar los papeles y confirmar que el Mirandés era de Segunda División.

Después de este ajetreado día, todo volvió a su cauce. En una asamblea celebrada el 22 de agosto se proclamó a Alfredo de Miguel presidente del club. En el ámbito económico, la entidad tenía un superávit de 340.250 euros.

Entre Arconada y Terrazas

Al comienzo de esta segunda temporada en la Liga Adelante, el Mirandés empezó mostrando muy buena cara y consiguiendo buenos resultados, llegando incluso a ser líder durante una jornada. Pero según iban pasando los partidos, las sensaciones parecían ser peores y los resultados ya no eran tan buenos como al principio. A pesar de que el club todavía no se había metido en la zona de descenso, a mediados de diciembre fue destituido su entrenador, Gonzalo Arconada.

Había que buscar un sustituto y ese es Carlos Terrazas. El vasco ya era muy conocido en Miranda, sobre todo por ser el entrenador de aquel Guadalajara que le impidió al Mirandés ascender a la Liga Adelante en junio de 2011.

