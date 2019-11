Un Osasuna en construcción, listo para el Real Madrid

El enfrentamiento ante el Real Madrid no ha sido la única noticia hoy en Tajonar, donde ha llegado Cristian Lobato a Osasuna. El exjugador del Barcelona B lleva una temporada sin equipo y entrenándose por su cuenta. Con el único coste que su ficha, firma por el conjunto navarro hasta junio de 2014. Sin embargo, Javi Gracia no podrá contar con él en los primeros encuentros porque, tal y como ha manifestado el propio entrenador durante la rueda de prensa de hoy, "es un jugador que está en unas condiciones especiales. Puede que vaya todo bien o puede que sus molestias le impidan en ciertos momentos progresar. Ese es el marco de incio de este jugador". Por su parte, Lobato en su presentación ha sido optimista: "Me encuentro bastante bien. Sé que me queda un poco pero hoy la rodilla me ha respondido bien. Espero estar pronto jugando", comentaba el centrocampista.

¿Qué puede aportar al equipo?

"Es ligero, es hábil, es rápido, con buena pierna izquierda pero no exento de la derecha para terminar"

Sin duda alguna, la mayor dificultad del conjunto rojillo a estas alturas de temporada está siendo llegar al área rival. Los problemas defensivos parecen haberse solucionado con el paso de los partidos pero los viejos fantasmas son los que vuelven a preocupar a la parroquia osasunista. Como en temporadas anteriores, el equipo vuelve a ser el menos goleador de Primera División, aunque con ligeros cambios respecto a la temporada anterior. La falta de gol en la delantera no resulta un quebradero de cabeza puesto que Oriol Riera sigue rindiendo a gran nivel. Es la falta de profunidad en tres cuartos de campo la que preocupa a Javi Gracia, y por ello la dirección deportiva sigue trabajando para que Lobato no sea el único centrocampista de corte ofensivo que llegue a Pamplona.

El entrenador rojillo considera que "puede jugar en todas las posiciones de la segunda punta, en la línea de tres o en el medio campo si se jugara con tres por dentro". Además, ha dejado constancia de que conoce perfectamente al jugador, al que ha calificado como "ligero, hábil, rápido, con buena pierna izquierda pero no exento de la derecha para terminar".

Precisamente con la pierna derecha fue su último gol con el Barcelona B. Enfrente tenía al Racing de Santander, y su gol en el minuto 86 fue el definitivo 1-2 en El Sardinero:

La Copa como regalo

Al margen de la nueva llegada al club, el equipo solo piensa en hacer un buen papel en la ida de octavos ante el Real Madrid. Javi Gracia, consciente de la dificultad de la eliminatoria, ha sido claro: "El objetivo es disfrutar de una eliminatoria que nos hemos ganado. Luego, a ver si somos capaces de dar otra alegría y pasar. La Copa es una opción de ver jugadores que no están jugando con asiduidad", apuntaba.

Del rival ha explicado sus virtudes y confesado que no sabe si Ancelotti contará con los menos habituales o dará continuidad a los titulares. Además, ha hablado de ellos: "En los mejores partidos pueden golearte y en los peores te pueden hacer un 3-0 como el otro día frente al Celta". La consigna es que la Copa no sea un lastre para el equipo y que los jugadores no carguen "con una excesiva responsabilidad" si caen eliminados. "Lo importante son ahora los partidos de Sevilla y de Granada".

Convocatoria para el Bernabéu

Osasuna viajará mañana, en el día de partido, saliendo de Tajonar a las 15:00 horas y con la llegada prevista para las 20:30 a Madrid, solo una hora antes del inicio del encuentro. Para el mismo, los convocados son:

Porteros: Asier Riesgo y Andrés Fernández

Defensas: Marc Bertrán, Joan Oriol, Miguel Flaño, Satrústegui, Arribas, Oier, Loties y Damiá.

Centrocampistas: De las Cuevas, Puñal, Cejudo, Silva, Roberto Torres, Raoul Loé y José García.

Delanteros: Oriol Riera.