Conociendo a: Gabriela Morales Palmero, 'Gabi'

Con la juventud por bandera y una ilusión insaciable, esta jugadora de tan sólo 17 años está decidida a hacerse un hueco entre las mejores jugadoras de la élite española. Quizás ese carácter insaciable es lo que le ha llevado a tomar decisiones que otros deportistas en su lugar no habrían hecho. Tras un paso exitoso por el filial del Rayo Vallecano, debut en Primera División incluido, Gabriela Morales afronta el ambicioso reto de llegar a la máxima categoría del fútbol femenino con el Madrid C.F.F. La atacante, ha atendido a VAVEL en una entrevista en la que repasa toda su trayectoria, desde sus inicios en el patio del colegio hasta el torneo que finalizó hace pocas semanas en el que defendió la elástico de la Selección Madrileña.

Ficha técnica

Nombre: Gabriela Morales Palmero

Apodo: Gabi

Fecha de nacimiento; 8/04/1996, 17 años

Altura: 1`66 m.

Peso: 59 kg.

Lugar de nacimiento: Madrid -

Posición: Delantero centro o extremo

Pierna: Diestra

Equipo actual: Madrid C.F.F.

Twitter: @GabiMorales8

PREGUNTA: Situémonos en sus orígenes, ¿cómo le entra el ‘gusanillo’ de jugar al fútbol?

RESPUESTA: Desde que tenía meses mi madre me decía que no sabía caminar y ya iba dándole al balón gateando, pero realmente me empezó a gustar este deporte cuando jugaba en el recreo con mis amigos.

P: ¿Dónde da sus primeras patadas a un balón?

R: Las empiezo a dar en el equipo de fútbol sala de mi colegio que era el San Diego y San Vicente. Ahí ganamos 3 años la liga y llegamos a semifinales de interdistritos. Aprendí los conceptos básicos y ví que de verdad quería seguir practicando este deporte.

P: Su primer equipo, el Pozuelo de Alarcón, ¿que le aportó como jugadora?

R: Me aportó algo muy importante como es la responsabilidad de tener que tirar del equipo, ya que esperaban mucho de mí. Como jugadora aprendí mucho de mis entrenadoras Guti, Lore y Miriam Recarte que jugaban en Superliga y me intentaban enseñar toda su experiencia. También tuve la oportunidad de jugar un amistoso con 13 años con el Superliga y eso me hizo ver que el camino hasta llegar ahí sería duro pero merecería la pena luchar por ello.

P: Después llegó su periplo por el Rayo Vallecano en donde pasó por diferentes categorías del club, ¿qué destacaría de esa etapa?

R: Podría destacar mil cosas. Destaco el primer año con Dani Limones en Sub-16 que me sirvió para aprender a jugar a fútbol 11 y aprender también a jugar en diferentes posiciones. Del segundo año de sub-16 me quedo con que fuimos campeonas de liga y campeonas absolutas de la Comunidad de Madrid siendo nuestros entrenadores Sergio Martos y Victor Soriano, sin duda una de las temporadas que recordaré toda mi vida ya que también debuté en Segunda División con Javier García. En cuanto al tercer año destaco lo cómoda que me sentí en Segunda, tanto dentro del campo como en el vestuario gracias a que Dani Limones confió en mi. Del último año destaco haber aprendido cosas diferentes de mis entrenadores Patricia González y Alberto Ruiz de Primera División contra el Valencia de la mano de Dani L. con el que he ido quemando etapas hasta llegar ahí. Ha sido uno de mis mejores momentos futbolísticos.

P: En Vallecas, como comenta, logró debutar en Primera División, ¿cómo fue el momento en el que se sintió jugadora en la máxima categoría?

R: Como dije anteriormente fue de la mano de Dani con el que había ido subiendo categorías desde sub-16 y éso lo hizo más especial. Fue algo increíble debutar contra el Valencia y jugar al lado de las mejores jugadoras de España.

P: ¿Cuáles fueron los motivos por los que dejó Vallecas para recalar en el Madrid CFF de la Segunda División?

R: El cambio ha sido por motivos personales ajenos al fútbol lo que quiere decir que estoy y estaré siempre agradecida al Rayo Vallecano ya que me ha formado como futbolista durante 4 temporadas.

P: ¿Cómo está viviendo esta nueva etapa?

R: ¡Encantada! Estoy aprendiendo muchas cosas con Javier García. Me siento en un buen momento de forma y estoy muy contenta con las compañeras ya que no me ha costado nada adaptarme al vestuario.

P: ¿Cuál es el objetivo que se ha marcado el equipo esta temporada?

R: El objetivo con el que se empieza la temporada es ganar la liga, de no ser así no estaría en este equipo. Siempre quiero luchar por lo máximo.

P: ¿Y en lo personal, suele marcarse una cifra goleadora a principio de temporada?

R: Sí, siempre quiero superar la cifra del año anterior y me la marco como meta.

P: Pese a jugar arriba, llevs el dorsal número 2. ¿tiene un significado especia?

R: Es mi número favorito y... ¿por qué llevar los números típicos de delanteros? Yo quería llevar mi número.

P: En cuanto a la Selección Española, ha pasado por las categorías Sub- 16 y 17, ¿cómo definiría esas convocatorias?

R: ¡Han sido geniales! Estar rodeada de las mejores jugadoras de España de tu categoría, disfrutar jugando al lado de ellas y también ver lo bien que nos llevábamos fuera del campo siempre con un ambiente increíble supone un gran recuerdo. La convocatoria que más me marcó fue cuando viajé a Azerbaiyán y debuté por primera vez metiendo un gol. Ha sido uno de los momentos más felices que he vivido dentro de un campo de fútbol.

P: ¿Es un objetivo la llamada de la Sub-19?

R: Mi objetivo principalmente es seguir trabajando con mi club y mi selección territorial y cumplir los objetivos establecidos y si llega esa llamada será bienvenida.

P: También es una asidua en las convocatorias de la Selección Madrileña, habiendo jugado con ella recientemente, ¿en que se diferencia con las convocatorias de la Selección Española?

R: Son totalmente diferentes. En la Selección Española una convocatoria normal es convivir 3 días seguidos con jugadoras que no ves habitualmente mientras que en la Selección Madrileña las convocatorias son para hacer un entrenamiento de una tarde con compañeras que ya conoces.

P: ¿Cuál es su sueño en el mundo del fútbol?

R: Seguir jugando y divirtiéndome y algún día poder vivir de ello aunque en fútbol femenino todos sabemos que es casi imposible...

P: ¿Cuál es el momento que recuerda con más cariño en tu carrera?

R: Uno de los momentos que con más cariño recuerdo es haber practicado a solas con mi padre una jugada, ponerla en práctica en el partido, meter gol y salir directa corriendo hacia él pensando: “¡Ha salido!”

P: ¿Y el peor?

R: Estando Joserra en el primer equipo del Rayo Vallecano y yo en Segunda con 15 años me convocó para un partido de liga. Esa noche me puse malísima vomitando y con fiebre y tuve que llamarle para decirle que no podía ir.

P: ¿Cómo definiría a Gabriela Morales como jugadora?

R: No me gusta definirme eso se lo dejo a las personas que me han visto.

P: ¿Y cómo persona?

R: Dentro del campo me transformo, con un carácter muy fuerte y muy competitivo. Fuera del campo soy totalmente distinta.

P: ¿De no haber sido futbolista, qué le habría gustado ser?

R: Me gustaba mucho correr cross... creo que hubiera sido atleta.

El test de… Gabriela Morales

Un equipo: Madrid CFF

Un jugador: Ronaldo Nazario

Una jugadora: Abyy Wambach

Una compañera: Podría decir más de una, pero he vivido grandes momentos con Esther Yepes.

Un entrenador: Vicente del Bosque

Una virtud: Constancia

Un defecto: Tengo muchos.

Un deportista: Amaya Valdemoro.

Un partido en la retina: Rayo Vallecano B 2-1 Atlético de madrid B, temporada 12/13.

Una película: Juego de Honor

Un libro: Jugar con el corazón

Una canción: Actualmente La Cazadora’, de Miguel Saez

Un hobby: Hacer montajes fotográficos

Declaraciones

"Gabi es una de mis mejores amigas dentro del equipo. Es muy ambiciosa dentro del campo, siempre busca el gol y tiene muchísimas cualidades. Como persona es un encanto, un verdadero placer compartir vestuario y muchos momentos fuera con ella".

Paola Ulloa

"Cuando ya la conocía nos enfrentamos en un partido, ella en el Pozuelo y yo en el Rayo. Me toco cubrirla y fue un gran partido, intenso que terminó con un abrazo tras el pitido final. Un tiempo después llegamos a ser compañeras y amigas, compartiendo vestuario tres años en el Rayo y siendo compañeras de habitación en las concentraciones de la Selección Madrileña".

Esther Yepes

"En el campo es muy trabajadora y ayuda mucho al equipo aunque a veces es un poco cabezota. Fuera dsel campo, me llevo muy bien con ella y me río mucho"

Marta Cazalla

"Me parece muy buena compañera tanto dentro como fuera del campo. Gabi siempre está ahí cuando la necesitas, además es muy competidora en el campo y éso te hace ir a más".

Laura Domingueros

"Gabi es una jugadora muy constante, nunca se rinde, y no le gusta que salgan las cosas mal. Es muy ambiciosa y siempre quiere ganar. Como persona, fuera del campo siempre estamos riéndonos. Somo rivales con el club, pero muy buenas compañeras cuando jugamos juntas".

Laura Ortega

Así es Gabriela Morales

