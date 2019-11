Málaga - Valencia: duelo de necesitados

Comienza la segunda vuelta. 19 jornadas por delante en las que muchos equipos deberán compensar los errores cometidos en la primera ronda si quieren llegar a cumplir con sus objetivos. 19 partidos en los que no vale el vagar a la deriva a la espera de una vuelta de tuerca. Las reacciones deben comenzar a parecer y los errores a partir de ahora son cada vez más caros. Málaga y Valencia son dos de esas escuadras que no han hecho los deberes en el primer ecuador de la campaña. El partido de la Rosaleda puede ser un punto de inflexión para alguno de ambos equipos o bien hundir un poco más a dos conjuntos sin demasiado margen de error.

Un equipo que no arranca del todo

Hace menos de un año, el Málaga vivió una de sus noches más grandes y a la vez amargas de su historia. Los malacitanos se quedaban a tan solo un gol de clasificarse para las semifinales de la Champions League en su primer año en la competición. Un conjunto que había dominado con mano de hierro su grupo, que había apeado al Oporto en octavos y que había jugado de tú a tú al a posteriori subcampeón de Europa, Borussia Dortmund, comenzaba la Liga con varios cambios notables. La marcha de su entrenador al Manchester City y de su jugador estrella al Real Madrid, hacía que el sueño de volver a estar en la máxima competición continental se complicara en demasía. Los números de esta primera vuelta son, cuanto menos, inesperados. Hundido en la 14º posición a tan sólo cuatro puntos del descenso es una imagen que dista mucho del Málaga que peleaba por la ‘orejona’ hace unos meses. Con tan sólo cinco victorias en su haber y con un juego no muy ilusionante, los de Bernd Schuster tendrán que remar mucho para alcanzar los puestos europeos.

El entrenador alemán no ha sido capaz de dar con la tecla que haga funcionar al conjunto malacitano. Las continuas subidas y bajadas que están protagonizando los andaluces esta temporada no son lo más apropiado para conseguir una continuidad, al menos en cuanto a resultados. La mezcla de veteranía y juventud con la que el alemán cuenta esta temporada en el vestuario no termina de cuajar del todo. La falta de acierto en la delantera también está agravando la mala situación del equipo. Roque Santa Cruz no acaba de convencer a Schuster y parece que ni Juanmi ni El Hamdaoui son del todo del agrado del alemán. La salida de Demichelis al Manchester City también ha dejado a Welington sin un compañero claro en el eje de la zaga que tampoco acaba de funcionar.

La victoria a domicilio como cuenta pendiente

La situación del club ché no es mucho más favorable que la del conjunto andaluz. A pesar de estar seis puestos por arriba en la clasificación, tan sólo tres puntos separan a los de Pizzi de los de Schuster. Un Valencia que llega a la Rosaleda tras haber sido apeado de la Copa del Rey por un agregado de 3-1 a pesar de haberse mostrado superiores en la eliminatoria. Los de la capital del Turia deberán pues centrarse simplemente en el torneo doméstico ya que la Europa League no se reanuda hasta febrero. Y falta que le hace ya que estamos ya en el ecuador de la temporada y los puestos de Liga de Campeones están ya a 13 puntos de distancia. No sólo la diferencia es grande sino que la imagen que ofrecen los valencianistas difiere mucho de la de un conjunto aspirante a pelear por dichas posiciones.

La llegada de Pizzi ha cambiado la imagen del equipo notablemente. Sin contar el partido ante el Celta, el rendimiento ofrecido frente al Levante y en la eliminatoria ante el Atlético ha sido satisfactorio a pesar de la eliminación. No obstante, y como bien indicaba el técnico argentino, aún quedan multitud de cosas por trabajar y pulir en el vestuario blanquinegro. Tras la eliminación copera y con la Europa League parada hasta el 20 de febrero, el Valencia tiene cinco partidos por delante que se prevén cruciales para el devenir de la, aún por comenzar, remontada ché.

La cuesta de enero

Los próximos cinco partidos para sendos conjuntos son tan importantes como complicados. A parte del duelo entre ambos, Málaga y Valencia se enfrentarán en las próximas cinco jornadas al Barcelona y al Sevilla. El duelo ante el líder (además ambos visitarán el Camp Nou) es siempre difícil y sumar algún punto se antoja complicado. El conjunto de Emery es otro de los equipos rocosos y en su lucha por Europa. Sin duda un rival directo de sendas escuadras que tratará de poner aún más tierra de por medio entre ellos.

Aparte, Málaga y Valencia se enfrentarán a Rayo y Betis respectivamente. Dos conjuntos sumidos en los puestos de descenso y con la necesidad de empezar a sumar. Sin duda dos enfrentamientos que exigirán el máximo tanto a malacitanos como a valencianistas. Para más inri, los andaluces recibirán a la Real Sociedad. Otro de los equipos más en forma del campeonato y que no se permitirá fallar de cara a esa frenética lucha que mantiene por el momento con el Villarreal y el Athletic por la cuarta plaza.

Guaita y Postiga en el punto de mira

Son polos opuestos sobre el terreno de juego pero en estas últimas semanas han estado juntos en el saco de los más criticados en la capital del Turia. La sequía goleadora del portugués unida a la poco acertada actuación del español en la eliminatoria frente a los colchoneros hace que el Valencia este siendo uno de los equipos, sino el que menos, de entre los posibles aspirantes a puestos europeos.

Helder Postiga no está siendo el delantero que el Valencia esperaba a principios de temporada. A pesar de un gran comienzo, la pobre dinámica goleadora mostrada por el portugués en las últimas semanas ha hecho que la parroquia de Mestalla se planteé la necesidad de la llegada de otro delantero que aporta las garantías que no está ofreciendo el ex del Zaragoza. Y es que el hecho de que Jonas sea el máximo goleador en Liga con ocho goles es un claro indicativo de que la punta de ataque valencianista no está funcionando en demasía.

La portería ha sido otro de los asuntos más comentados en el seno blanquinegro. El duelo entre Alves y Guaita está teniendo un claro vencedor no tanto por los méritos del brasileño (que los tiene) sino más bien por los errores del español. Y es que el canterano ha salido dolido de los enfrentamientos ante los atléticos. Mientras la afición colchonera veía como Courtois detenía todas las embestidas ché una y otra vez salvando así a los suyos, la afición de Mestalla presenciaba como Guaita cometía un grave error que supuso el tanto de Raúl García en la ida. Por si fuera poco, otro fallo suyo propició el primer gol rojiblanco en el encuentro de vuelta. Una eliminatoria en la que los porteros se erigieron como auténticos protagonistas para júbilo de unos y decepción de otros.

Convocatorias

Málaga: Kameni, Jesús Gámez, Flavio, Antunes, Camacho, Portillo, Santa Cruz, Anderson, Pablo Pérez (pendiente llegada tránsfer), Tissone, Willy, Pedro Morales, Angeleri, Duda, Eliseu, Sergio Sánchez, Samuel, Juanmi y Sergi Darder.

Valencia: Diego Alves, Guaita, Ricardo Costa, Mathieu, Joao Pereira, Guardado, Vezo, Bernat, Oriol Romeu, Parejo, Banega, Javi Fuego, Michel, Feghouli, Fede, Pabon, Alcácer, Jonas, Piatti y Postiga.

Posibles alineaciones

Fotos: 1. fmgvalencia.com 2. malagacf.com 3, 4 y 5. Carla Cortés | VAVEL