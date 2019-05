Raúl García: "No se está valorando todo lo que está haciendo el Atlético de Madrid"

Raúl García compareció ante los medios de comunicación dejando claro el Atlético de Madrid no atraviesa ningún bache. Por eso los dos últimos empates en Liga, en el Vicente Calderón frente a Sevilla y Barcelona, consideró que no deben ser alarmistas ya que "Vamos con calma. Estamos en una situación que hubiésemos firmado al inicio de temporada. Queda mucho para hablar de títulos. El margen de error es muy pequeño para ganar una liga de 100 puntos".

Para el navarro no sumar los tres puntos en las últimas dos jornadas es más culpa de que "en la segunda vuelta es así, todos van a inventar sacar algo. Los equipos vienen a que el partido pase, a sacar un punto, no tiene nada que ver con el físico". Por lo que resaltó que "Si se piensa fríamente en enero y los rivales nadie ha demostrado ser físicamente superior a nosotros.

Para Raúl García que Diego Pablo Simeone le ponga como ejemplo, tras la temporada que está realizando, "me sirve para no bajar los brazos. Para seguir haciéndolo lo mejor posible. No es lo que más me gusta que me pongan de ejemplo pero lo agradezco". Debido a su buen rendimiento ya se habla de una posible renovación, algo que no esconde el navarro ya que "las dos partes estamos de acuerdo con prolongar si no se ha avanzado no es porque no estemos de acuerdo sino porque no ha habido tiempo para reunirse" afirmó.

Respecto al próximo partido, de Copa del Rey, que les medirá frente al Athletic de Bilbao el jueves señalo que el equipo vasco "es muy duro tanto aquí como allí. Está haciendo muy bien las cosas y lleva tiempo practicando buen fútbol, pero estamos confiados en pasar".

Por último, sobre los rumores que sitúan a Juan Mata en el Atlético de Madrid, en el próximo mercado de invierno, indicó que "todo buen jugador es bien recibido. No vamos a descubrir a Mata, es un jugador con unas condiciones increíbles que seguramente no esté teniendo los minutos que le gustarían" sentenció.