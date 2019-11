Andrés: "Siempre se puede hacer algo más"

Osasuna llevaba un mes de enero de ensueño, con dos victorias y un empate habiendo disputado tan solo un partido como local. El cancerbero Andrés Fernández comenzó el año con una sensaciones regulares, que derivaron a nefastas con la expulsión, tras una salida catastrófica, frente al Betis. A partir de este partido, uno de los estandarte rojillos artífices de la salvación del equipo navarro la pasada temporada, entró en un circulo de actuaciones cuanto menos dudosas.

Desde la mencionada expulsión, Andrés no estuvo acertado a la hora de atajar ciertos balones. Los errores en copa quizá resulten menos alarmantes por el propio valor de la competición para el conjunto navarro, pero una serie de desaciertos frente al Athletic Club, dando como resultado los dos primeros tantos del equipo vasco, alzaron las voces criticas en cuanto a su titularidad.

El último partido de liga frente al Villarreal no fue más que una confirmación de que el murciano no esta pasando por sus mejores momentos en Osasuna. Por ello el arquero ha comparecido frente a los medios para aclarar que “no tiene ningún tipo de problema personal”.

“Cuando las cosas van mal el primer foco de atención es el portero”

“Nos ha faltado esa chispa o esa agresividad que siempre nos caracteriza. En partidos en los que hemos tenido pocas ocasiones la agresividad nos da ese plus para la ocasión que tenemos conseguirla marcar, como ante el Espanyol. Lo que tenemos que recuperar es esa chispa”, manifestó el portero, que reconoció que el equipo ha realizado una profunda autocrítica.

El jugador también quiso dejar claro que “el fútbol no tiene memoria, pero no está preocupado con su rendimiento”. Igualmente explicó que la euforia que se vivía en los días previos al partido frente al Athletic, no solo no ayudó al equipo, si no que hizo olvidar que realmente aun no se había conseguido el objetivo de la salvación. “Hace dos semanas, hubo gente que dijo que si se ganaba al Athletic se podía ir a UEFA. Parecía que éramos uno de los mejores equipos de la Liga, pero no era así. Al final, sabemos lo que tenemos, tenemos que trabajar partido a partido. Unas veces estaremos en una racha muy buena y otros en una mala. Tenemos que mantenernos en una línea y no magnificar los errores ni las alegrías”, comentó.

Pese a las criticas, el rojillo afirmó que “lo bueno o lo malo que tiene el fútbol es que te viene otro partido para salir de esa derrota”. “El partido del domingo tiene que ser un partido que tenemos que trabajarlo muy bien y trabajarlo con las ganas de que no hay más allá de ese encuentro”, concluyó el portero rojillo.