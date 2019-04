Entrevista. Alberto Romero: "No todos los clubs jugamos con la misma baraja"

Alberto Romero, presidente del Barakaldo CF, se muestra molesto y enfadado tras ver, con la perspectiva que da el tiempo que lleva desde que asumió el sillón presidencial de la entidad gualdinegra, como, más allá de lo deportivo, su equipo no compite en igualdad de condiciones que otros conjuntos; decepcionado al ver cómo la 2ªB española es, a su juicio, una categoría absolutamente ninguneada; sorprendido ante el escaso apoyo institucional hacia su equipo en comparación con otros ejemplos cercanos; y cariacontecido al fin, por la negativa racha que está sufriendo su equipo en las últimas semanas.

Sobre estos y otros temas ha reflexionado el máximo mandatario de la entidad gualdinegra en la amplia entrevista que puedes leer a continuación.

PREGUNTA: ¿Cómo está viviendo Alberto Romero la situación de su equipo tras las últimas derrotas?

RESPUESTA: Con preocupación, como creo que lo estamos viviendo todos, jugadores, cuerpo técnico, aficionados y junta directiva en su conjunto. Estamos pasando un mal momento pero no tengo ninguna duda de que se va a salir de él. Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Este último partido contra la Peña Sport nos ha dejado muy tocados pero sé que el equipo está con muchas ganas de que llegue el domingo, hacer un buen partido y sacar los tres puntos. Creemos que le debemos algo a la afición y este domingo nos toca pagarlo, haciendo un gran partido y obteniendo la victoria contra el líder.

P: ¿Qué explicación le encuentra al hecho de pasar de hacer una primera vuelta tan extraordinaria a un arranque de 2014 tan malo?

R: Pueden ser varias las explicaciones. Las lesiones, por ejemplo, nos están haciendo daño. Son gente muy importante la que está tocada y casi toda ella de las misma zonas del campo. Pero bueno, tampoco podemos emplear esto como excusa ya que pero para eso se hace un equipo de 22 efectivos, para que cuando uno se lesione salga otro y lo haga igual de bien. Afortunadamente, poco a poco se está recuperando gente y creo que el equipo volverá al buen camino. Por otra parte, también creo que el comienzo de liga tan fuerte que tuvimos no se corresponde del todo con la realidad. De todos modos, somos totalmente capaces de darle la vuelta a la situación.

P: En ese sentido, sí es verdad que equipos a los que se les presuponía un gran potencial a principio de temporada no empezaron rindiendo como se esperaba y ahora ya se han acabado de asentar y además se han reforzado mucho en el mercado de invierno.

"No todos los clubs jugamos con la misma baraja"

R: Mucha gente no es consciente del verdadero nivel de este grupo. Estamos peleando con equipos profesionales que nos superan con mucho nuestro presupuesto. Que lo cuadruplican o quintuplican. Me acuerdo del partido del Huesca y de las palabras que dijo el entrenador en sala de prensa; vino a decir algo así como que el Barakaldo estaba hecho para ascender. Pues si el Barakaldo estaba hecho para ascender, el suyo sería para dar un salto directamente a 1ª división. Por cosas como ésta, es conveniente que la gente sepa que el Barakaldo ocuparía el puesto 14 a nivel presupuestario invertido en plantilla.

P: Mucha gente se preguntará cómo es eso posible si el Barakaldo es un equipo saneado económicamente hablando.

R: Claro, pero, ¿por qué somos el 14º presupuesto si somos un club saneado? Pues porque gastamos lo que tenemos. Desde que los socios y socias del Barakaldo me eligieron como presidente tengo claro que no quiero tener que llegar a bajar al vestuario a decirles a los jugadores que se les debe dinero. Es una línea roja que no quiero traspasar nunca. Todos debemos de ser conscientes de lo que somos, de lo que tenemos y de contra quien estamos luchando, una lucha, por cierto, que no es del todo justa ya que en esta categoría y en este grupo no todos los clubs jugamos con la misma baraja.

P: ¿Qué quiere decir con que no se juega con la misma baraja?

R: Que existen equipos que no pagan a sus jugadores, están endeudados hasta las cejas y, sin embargo, siguen fichando a precios desorbitados y presentando presupuestos irreales. Y así, nosotros en el mercado de invierno hemos ido a por jugadores que no están cobrando en su club pero no hay manera, bien porque el club no les deja salir o bien porque el futbolista prefiere seguir arriesgándose con la esperanza de cobrar, lo cual, evidentemente, también confiere buena parte de responsabilidad a los propios futbolistas. En pretemporada, por ejemplo, se dio el caso de un jugador a por el que fuimos que prefirió irse a otro equipo sabiendo que había riesgo de no cobrar y desechando una importante oferta del Barakaldo, equipo que paga religiosamente. A día de hoy, a ese jugador se le adeudan bastantes mensualidades.

P: ¿No va a decir nombres?

R: No lo veo oportuno. El caso es que ahora el jugador parece llevarse las manos a la cabeza y quizá no debería sorprenderse tanto.

P: Más allá de las responsabilidades de los jugadores y de los propios equipos que no pagan, ¿no cree que hay una responsabilidad superior que es la que permite que esto suceda?

R: Efectivamente. En otros países, en otras federaciones lo tienen muy claro: equipo que debe dinero al jugador, al trabajador se le restan puntos. Creo que debería ser así aquí también para tratar de jugar todos en igualdad de condiciones ya que si no, yo el año que viene puedo hacer un equipo con el doble de presupuesto, siendo mi último año como presidente, jugármela, tener a los jugadores durante meses sin cobrar, ver si me sale bien deportivamente y, si no sale, hundir a la entidad.

P: ¿Qué puede hacer la institución del Barakaldo CF en este sentido?

"Hay que exigir a la Federación que no trate a la 2ªB como la división olvidada que ahora es"

R: Durante esta semana nos hemos reunido en Madrid los equipos de 2ªB para tratar determinados temas de la categoría y el Barakaldo ha planteado este tema aunque soy consciente de que hay clubs a los que no les interesa menear mucho este asunto. Además de ello, el objetivo es que los 80 equipos nos unamos un poco todos para defender los intereses de la categoría y parece que en eso sí estamos todos de acuerdo. Todos coincidimos en que somos de las competiciones menos cuidada. La diferencia que hay entre la 2ªA y la 2ªB es brutal en ingresos pero, sin embargo, en gastos no.

P: ¿Qué otros derechos de la categoría se pueden reclamar?, ¿qué pueden hacer los clubs?

R: Lo primero que tenemos que hacer es unirnos. No estamos unidos y esa es una de las cosas que se persigue en esa reunión de Madrid. Si cada uno vamos a lo nuestro, todo va a seguir en la misma situación y nada va a cambiar. Y esto es muy difícil. Y, a partir de ahí, tratar de establecer consensos y conseguir que todos juguemos en igualdad de condiciones, si no la competición estará adulterada. Es un poco la misma reivindicación que hacen algunos clubs de Primera con respecto al tema del reparto de los derechos de televisión. Y una vez unidos, ir a la Federación y exigirle que no trate a la 2ªB como la división olvidada que ahora es.

P: ¿Considera que existen más injusticias en la categoría?

R: No sé si en la categoría en general pero, desde luego, existe otra comparación que me escama y no es otra que la referida al apoyo institucional. Y es que los ingresos que recibe el Barakaldo por parte de la Diputación de Bizkaia no tienen nada que ver con los que reciben, por ejemplo, los equipos de 2ªB de Álava y Gipuzkoa. En Álava 155.000 euros y en Gipuzkoa 130.000. En Bizkaia, sin embargo, 90.000 a repartir. Son datos públicos que se pueden ver y contrastar. Por otra parte, en la situación de crisis que nos encontramos, el Ayuntamiento de Barakaldo tampoco puede dar mucho más de lo que da (mantenimiento, agua, luz, además del apoyo de infraestructuras ) Además, entiendo que el dinero de las subvenciones se destine a cosas mucho más importantes que un club de fútbol. Hay gente que lo está pasando mal y lo primero que salga del Ayuntamiento tiene que ir a para esa gente.

P: Este mismo argumento se podría dar de cara a justificar la escasa ayuda que da la Diputación.

"No quiero que todo esto suene a excusa. El Barakaldo seguirá peleando"

R: Pero hay una diferencia: la Diputación ha soltado ingentes cantidades de dinero a entidades deportivas privadas que, además, no han servido para nada ya que, aún con la ayuda prestada, no se han resuelto los problemas de dicha entidad.

P: Antes de la crisis, ¿cuál era la subvención que el Barakaldo recibía del Ayuntamiento?

R: Nosotros ahora mismo, con lo que se recibía hace 6 o 7 años del Ayuntamiento, hacíamos la plantilla.

P: A lo largo de la entrevista, ha ido enumerando las dificultades del Barakaldo en un grupo frente a equipos que, en plantilla, quintuplican el presupuesto del club, las dificultades del Barakaldo en una categoría como es la 2ªB bastante abandonada y en la que hay equipos que no juegan con la misma baraja (sic) y las dificultades del Barakaldo en un contexto de apoyo institucional que es el que es y que, comparado con las provincias vecinas, es menor… ¿Todo esto sirve para justificar la situación actual?

R: No quiero justificar, quiero dar datos para que la gente los conozca. No quiero que todo esto suene a excusa y reitero que el Barakaldo va a seguir peleando como lo ha hecho hasta ahora. Quiero, simplemente, que la gente sepa quiénes somos y dónde estamos.

P: Por tanto, una vez contestadas, a su juicio, esas dos preguntas ¿cuál es la valoración que hace de la temporada hasta el momento?

R: Para responder a esta pregunta me remito al discurso que hicimos a principio de temporada, en el que se establecía el objetivo por el que íbamos a luchar, como es el de la Copa. Sinceramente, ahora mismo no podemos aspirar a mucho más. Tenemos lo que tenemos y estamos luchando contra equipos con un presupuesto en plantilla cinco veces mayor que el del Barakaldo.

P: Suena derrotista.

R: Pero es que es cierto. Es la realidad en estos momentos, lo era hace seis jornadas y lo será aunque ganemos los próximos cinco envites. El discurso va a ser el mismo aunque nos clasifiquemos para los playoffs. Vamos a seguir siendo el presupuesto número 14 de la categoría.Me reafirmo en lo que decíamos al inicio de temporada, sabiendo quiénes éramos y dónde estábamos. Quizás el inicio de temporada tan fuerte ha hecho pensar que los objetivos del Barakaldo podían ser otros y por supuesto que vamos a luchar por llegar al playoff y por quedar lo más alto posible, con todas nuestras fuerzas, pero insisto: no jugamos con las misma cartas que todos. No somos el Huesca, el Leganés, el Toledo, el Conquense… Y eso la gente lo tiene que saber.

P: Después de esto que dice, ¿cómo ve lo que resta de campaña?

R: En lo que llevamos de temporada, se ha comprobado que se puede ganar a cualquiera pero que también se puede perder contra cualquiera. De hecho, el otro día perdimos contra el colista y este próximo domingo recibimos al líder y estoy convencido de que podemos ganar a Las Palmas ya que veo a la plantilla muy concienciada para ello precisamente porque vi al equipo muy tocado, muy dolido tras la derrota en Tafalla y están deseando que llegue el domingo para desquitarse y resarcirse. Ahora toca apretar los dientes todos juntos: plantilla, cuerpo técnico, afición, directiva. Más unidos que nunca y, por ello, quiero hacer un llamamiento a nuestra hinchada para que el domingo apoyen como siempre lo hacen porque con ellos todo será mucho más fácil. Y, ojo, si al final del partido, la cosa no ha ido bien y el aficionado entiende que tiene que pitar o criticar al equipo, que lo haga. Yo no voy a animar a nadie a que silbe pero si hay que demostrar un malestar al final del partido, que se haga, pero que durante los 90 minutos que empuje a nuestros jugadores ya que ahora mismo nos hace muchísima falta el aliento de la grada.

P: ¿Cómo valora los refuerzos que ha hecho el Barakaldo en el mercado de invierno de cara a la recta final de la liga?

R: Aún está por ver. Llevamos dos partidos para valorar a los dos jugadores. Hay que dar un poco de tiempo a las incorporaciones.

P: A estas llegadas hay que unir la salida de Jon Ander Garrido, un jugador emblemático en los últimos años. ¿Cómo la vivió el presidente del Barakaldo?

R: De forma muy dolorosa. Pero en el momento en que llega la oferta si algo tenía claro es que al chaval, y más tratándose de Garrido, no se le podía cortar esa posibilidad de llegar al fútbol profesional, defendiendo, obviamente, los intereses del Barakaldo, pero sabiendo que cuando un jugador quiere irse, se va.

P: Se han escuchado críticas en ese sentido a lo que ha podido percibir el Barakaldo en esta operación.

R: De momento, nadie sabe las cifras de dicha operación porque el Barakaldo no las ha hecho públicas ya que el sitio indicado para hacerlo es en la asamblea de socios. Y, además, una vez que vendes a un jugador, y digo vender porque el jugador no se ha ido gratis, se defienden los intereses del Barakaldo sin perjudicar al chaval. Además, tampoco podíamos decir lo que sacábamos cuando teníamos que buscar un jugador que lo reemplazase, encareciendo, de esta forma, las negociaciones.