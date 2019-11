Entrevista. Vitolo: "El mejor lugar donde podía ir era Sevilla"

Víctor Machín, “Vitolo”, (Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre de 1989). Un canario que dejó su tierra y su equipo para desembarcar en Sevilla, pues todo jugador quiere crecer y ganar cosas importantes. Así lo reconoce en esta entrevista (1º parte) en VAVEL, donde comenta que la Champions pasa por ganar todos los partidos, aunque eso queda difícil con equipos que, igualmente, se juegan mucho.

Acreditado con 7 goles en lo que llevamos de temporada, sus 15 del año pasado en Las Palmas le dan un aval de goleador silencioso, que trabaja en cada entrenamiento para ganarse la confianza de un entrenador que, dice, "nunca me ha dejado fuera por decisión técnica".

La llegada

Pregunta: Canario de raíz, ¿qué le hace firmar por el Sevilla?

Respuesta: El mejor lugar donde podría haber ido era Sevilla. La ciudad, el clima, la gente… se asemeja mucho a lo que yo tenía en Las Palmas.

"No dudé en venir al Sevilla"

P: ¿Le costó mucho decidirse?

R: La verdad es que no. El Sevilla es de los mejores equipos que hay en España, y desde que me dijeron que podía firmar por ellos, pues firmé.

P: Las dos últimas temporadas estuvieron marcadas por la inestabilidad deportiva, en parte por la exigencia que tenía detrás del equipo, ¿no le asustó eso?

R: No. A todo jugador le gusta jugar en un equipo grande, y el Sevilla lo es. Sí que tenía ofertas de otros equipos, pero el Sevilla fue el que más apostó por mí.

La temporada

P: Prácticamente un fijo para Emery, ha jugado bastante, ¿se lo esperaba?

R: Sinceramente uno siempre confía en sí mismo. Pero al venir de Segunda a un equipo tan grande y con jugadores internacionales, no esperaba jugar tanto. Así, darle las gracias al míster por confiar en mí.

"Doy las gracias al míster por la confianza que siempre me ha dado"

P: Hizo una gran temporada en Las Palmas, con 15 goles. Un buen aval, demostrado este año con 7 dianas pese a la competencia.

R: Hice una buena temporada y muchos goles. Uno intenta hacer bien su trabajo. Ahora estoy en el Sevilla y sigo creciendo. Aunque a veces no haya participado de titular, siempre he aportado. Y el míster siempre ha confiado en mí, no puedo decir nada malo.

P: Juega el Sevilla con el Granada y el Athletic visita el Camp Nou. Jornada propicia para recortar.

Muchos dicen que la Champions está a tiro, pero el Athletic está muy fuerte. Ganar en Bilbao va a ser complicado, ellos tienen buen equipo. Nosotros seguimos con el partido a partido.

P: ¿Sabe el vestuario, que ganando todo, estará el año que viene en la previa?

R: Si ganas ahora y ellos pierden, te la juegas en su campo. Pero todavía quedan partidos con equipos que se juegan la vida. A final de temporada los partidos siempre son complicados.

P: El equipo ha rendido con más partidos que en enero (un partido por semana), ¿cómo se explica?

R: A los futbolistas lo que les gusta es jugar siempre, y si no juegas competición europea la semana se te hace muy larga, y personalmente eso no me gusta. Creo que cuantos más partidos tengamos, mejor.

P: ¿Qué techo tiene el equipo?

R: Este es un proyecto a tres años, pero hemos demostrado que ya este año somos un gran equipo. Nos costó arrancar al principio, pero después hemos ido creciendo.

P: Una plantilla prácticamente nueva y un rendimiento muy bueno, ¿a qué se debe?

R: En verano se fueron Negredo, Kondogbia, Medel, Navas… todos jugadores impresionantes. Al principio te cuesta aclimatarte, pero ahora estamos todos confiados, y sabemos que es muy difícil que nos ganen.

P: ¿Firma la plantilla, a día de hoy, el quinto puesto?

R: Ahora estamos en una buena dinámica y hay que seguir así. No pensamos en un determinado puesto, sino en ir ganando partidos. Si a final del año, podemos estar ahí arriba, mejor.

P: ¿Juventud de la plantilla es igual a mayor ambición?

R: Una plantilla joven tiene jugadores que aún no han hecho nada en el fútbol, y quieren siempre hacerlo bien e intentar ganar cosas. La juventud es buena y lo estamos demostrando.

P: ¿Quién es el jugador que más le ha sorprendido? ¿por qué?

R: Difícil quedarme con uno solo. Quizás Rakitic es de los más completos que he visto en mi carrera. Roba muchos balones y arriba hace cosas increíbles. Para nosotros es fundamental.

P: ¿Piensa que se ha borrado ya la eliminación copera frente al Racing?

En su momento nos dolió mucho, teníamos muchas esperanzas en la Copa. No esperábamos caer contra el Racing, pero así es el fútbol. Pone a cada a uno en su lugar, y ahora nos hemos recuperado y estamos en un momento muy bueno.

Sus números en Liga

Partidos Goles Asistencias Remates Tarjetas Recuperaciones 26 3 5 31 6 82

Un toque personal

P: ¿Víctor Machín o Vitolo?

Me puse Víctor Machín por mi padre, para llevar su apellido por Europa. Mucha gente me llama Vitolo. Como quieran llamarme, encantado.

P: ¿Qué le parece Sevilla?

R: Mucho calor, pero bien. El clima es espectacular y la gente es muy abierta. Me siento muy a gusto.

P: ¿Qué echa de menos de Las Palmas?

R: Lo que más echo de menos, la playa, que la tenía a dos minutos de casa. Lo demás es prácticamente igual.

P: ¿Sigue a su ex equipo?

R: Sí, lo intento seguir siempre que puedo. El último partido que jugó (contra el Hércules) me pilló en casa, lo vi desde el Ipad.

P: Es probable que asciendan este año. Imagino que lo desea con fuerza.

R: Yo rezo para que eso pase. Sería muy bueno para las Islas, y se lo merecen tanto los jugadores como el cuerpo técnico, además de la afición.

P: ¿Derbi canario o sevillano?

R: El derbi de las islas es espectacular, pero porque yo soy de allí y sé lo que se vive entre la gente. Pero el derbi de aquí se mira en España y en Europa. Es uno de los mejores derbis que puede haber.

P: ¿Carnaval canario o de Cádiz?

R: Canario. Es diferente que el de Cádiz, pero el último no lo he visto, así que no puedo opinar. Me quedo con el canario.

P: ¿Y la Semana Santa?

R: Bueno, estos dos días de descanso he estado en Madrid, y no he podido ver nada, pero seguro a final de semana veré algo.

P: ¿Le han hablado de la Feria?

R: Me han hablado de ella y de que el club prepara algo. Es algo bonito y emblemático en la ciudad. Iremos.

P: Un mensaje para la afición

R: Gracias por el apoyo que me han dado, y que sigan así para el tramo final. Nosotros vamos a darlo todo.