Sevilla - Valencia: evasión y victoria

Llegó la hora. Llegan dos de los partidos más importantes que tanto hispalenses como blanquinegros disputarán a lo largo de la temporada. Y es que unas semifinales de Europa League no se juegan todos los días. Ambos equipos están sedientos de títulos tras varios años en blanco y la segunda competición continental es un trofeo demasiado jugoso como para dejarlo pasar a la ligera. Se enfrentan dos equipos de características y objetivos similares y que además comenzaron el año con grandes dificultades aunque los andaluces han logrado la remontada que su rival obró la temporada pasada y que les ha dejado a tan solo tres puntos de la cuarta plaza en el campeonato doméstico.

Evasión y victoria. Seguramente todos recordarán la película (Evasión o victoria en realidad) en la que aparecían artistas como Sylvester Stallone y Michael Caine acompañados por estrellas de fútbol como Bobby Moore, Osvaldo Ariles y el astro brasileño Pelé. En ella, los presos del ejército nazi dudaban entre buscar la victoria ante el combinado nacional alemán o darse a la fuga en la represa, pudiendo así evadirse de su cruda realidad en el campo de prisioneros. En el caso del Valencia, la victoria en la eliminatoria es esencial para precisamente evadirse del mal rendimiento liguero y de una posible poco ilusionante temporada sin competición europea la campaña próxima.

Un Sevilla de Champions

El tramo final de Liga que están cuajando los hombres de Emery es excepcional. Al acabar la jornada 26, los hispalenses eran séptimos a 12 puntos de distancia del Athletic y tan solo tres por encima de los ché. A día de hoy y tras la victoria obtenida ante el Granada en la jornada 34, unida a la derrota bilbaína en el Camp Nou, los sevillistas son quintos a apenas tres puntos de diferencia con los leones. Además, aventaja a los hombres de Pizzi en la friolera de 14 puntos. Es más, los hombres de Emery han sido el cuarto equipo que más puntos ha sumado en esta segunda vuelta por lo que ocuparía ya plazas de Liga de Campeones.

Sin embargo, en su fortaleza puede estar su debilidad. Y es que mientras que los ché no tienen opciones en la Liga y la Europa League es su única preocupación, los andaluces tienen este fin de semana un partido clave para el devenir de la temporada. Y es que se enfrentan a los hombres de Valverde en el Nuevo San Mamés por lo que no podrán reservar efectivos para la vuelta en Mestalla. Sin duda alguna estos tres partidos serán vitales para dirimir no solo el desenlace de la presente campaña sino para esclarecer también gran parte de los objetivos sevillistas de cara a la siguiente.

La última bala en la recámara

Así es como el Valencia se plantea esta eliminatoria ante el Sevilla, como la última oportunidad para los hombres de Pizzi no solo para salvar esta temporada sino también parte de la próxima. Y es que el hecho de que un equipo como el Valencia no dispute siquiera la Europa League el año próximo sería un duro varapalo tanto para la afición como para las arcas del club. Además, los ché no tendrían siquiera que alzarse con el título. El pase a la final sería suficiente para cerrar el billete europeo del año próximo ya que el resto de semifinalistas ya están clasificados para competiciones continentales. Es por ello que esta eliminatoria ante los hombres de Emery cobra un cáliz de importancia enorme.

Los de la capital del Turia han sido incapaces de hacer los deberes en la competición doméstica y ahora, a cuatro jornadas del final, sus posibilidades de alcanzar la séptima plaza están virtualmente descartadas. A pesar de recibir al Atlético de Madrid en la próxima jornada, los blanquinegros son conscientes de que todas sus opciones de estar en Europa la campaña próxima pasan por eliminar el Sevilla y sellar su billete a Turín.

Dos caminos muy distintos

La trayectoria de sendos conjuntos en la presente Europa League ha sido totalmente opuesta. A pesar de que ambos dominaron sus respectivos grupos y accedieron a los dieciseisavos como líderes de grupo, sus eliminatorias han tenido un cáliz diferente. Mientras que los locales pasaron verdaderos apuros hasta los cuartos de final, los visitantes tuvieron un viaje relativamente plácido. Sin embargo, en la ronda previa a las semifinales las tornas cambiaron.

La ronda posterior a la fase de grupos trajo un rival duro para los valencianistas, uno de los más complicados de hecho. El Dinamo de Kiev que pocos años atrás ya había eliminado a los ché en Mestalla. Sin embargo, los de Pizzi, favorecidos en parte por jugar la ida en un campo neutral, se impusieron en la ida por 0-2 para después firmar un empate a cero en Mestalla y acceder a la siguiente ronda. Allí esperaba el Ludogorets. La revelación de la competición que había dejado ya fuera a la Lazio y estaba imbatida en la competición. Un 0-3 en Bulgaria a pesar de jugar con un jugador menos durante más de una hora y posterior 1-0 en Mestalla fue suficiente para deshacerse de los búlgaros.

Sin embargo, no todo iba a ser camino de rosas. Y es que a pesar de que los valencianistas quedaron emparejados con el rival más asequible a priori en la ronda de cuartos, el Basilea. Además, los suizos debían cumplir sanción y jugarían la ida en su campo sin público. Cuando más favorable parecía todo para los de la capital del Turia, más complicada se tornó la situación. Un 3-0 a favor de los suizos dejaba a los ché prácticamente fuera de la competición. No obstante, una noche de épica en Mestalla sirvió para voltear el marcador y certificar el pase a las semis con prorroga incluida.

Por su parte, los andaluces sudaron sudor y sangre para alcanzar los cuartos de final. Primero se vieron las caras ante un desconocido Maribor ante los cuales sufrieron tanto para conseguir un empate en Eslovenia como para vencer por 2-1 en la vuelta, pasando reales a puros al final del encuentro. Ya en octavos, los hombres de Emery se vieron las caras ante el eterno rival que puso las cosas muy complicadas desde el principio. El Betis se imponía por 0-2 en el partido de ida y soñaba ya con apear a sus convecinos sevillanos. Sin embargo, los hispalenses se repusieron y lograron la victoria en el estadio bético por 0-2, forzando así una prorroga que sin goles dio paso a la tanda de penaltis. A pesar de comenzar por detrás en los lanzamientos desde los once metros, un doble fallo bético en los últimos penaltis, daba el pase a los del Sánchez Pizjuan.

Y cuando peor parecían las cosas fue cuando más efectivo fue el conjunto de Emery. Un complicado enfrentamiento ante el Oporto unido a la derrota sevillista por la mínima en la ida, hacía prever que el pase a semifinales sería tedioso. No obstante, los andaluces realizaron un partidazo en la vuelta para acabar venciendo por 4-1, sellando así el billete a la siguiente ronda.

Álcacer - Gameiro

Sendos delanteros son los máximos goleadores de sus respectivos equipos en la Europa League. Siete goles para el de Torrent y cinco para el atacante francés. El ‘pichichi’ de la competición es el español Jonathan Soriano con ocho goles pero dado que su equipo ya cayó eliminado, ambos delanteros tienen aún la ocasión de convertirse en el máximo anotador de la presente edición del torneo.

El delantero valencianista ha sido clave en el devenir de su equipo en esta competición. Y es que desde el principio ha sido el delantero referencia del conjunto ché en la Europa League a pesar de que no gozaba del mismo honor en la Liga. Sin embargo, Álcacer se ha ganado su puesto como titular a base de goles, sobre todo en la antigua UEFA. Primero colaboró con tres goles a lo largo de la fase de grupos a pesar de ser titular en tan solo un partido y jugar algunos minutos en apenas tres más. Para la ronda de dieciseisavos ya se había hecho con el puesto titular como atacante blanquinegro. Volvió a anotar en la vuelta de la ronda de octavos, certificando así el pase de los de Mestalla a la siguiente ronda. Sin embargo iba a ser en cuartos cuando Álcacer se iba a erigir como auténtico héroe de la afición ché. Y es que tras la dolorosa derrota en Suiza, el Valencia estaba llamado a una noche de épica y remontada. Y Álcacer no se la quiso perder. Tras un gran partido en el que llevó casi todo el peligro local y anotó dos goles, falló en el último minuto un mano a mano ante Sommer que hubiera dado el pase a su equipo. No obstante, el de Torrent no se dejó amedrentar por la situación y en la prorroga marcó el cuarto gol, que metía a los de la capital del Turia en semis y cerraba su particular hat-trick.

Kevin Gameiro por su parte ayudó al Sevilla en los momentos iniciales de la competición cuando el equipo no acababa de arrancar del todo. Anotó dos goles de vital importancia en la fase de grupos además de marcar la mitad de los tantos sevillistas en la eliminatoria frente al Maribor esloveno que a punto estuvo de apear a los hispalenses. Además, estuvo muy participativo en la victoria de los hombres de Emery en el Benito Villamarín. Sin embargo, el gran rendimiento de Bacca en la competición doméstica ha hecho que el francés goce cada vez de menos minutos en la Europa League. En la ronda de cuartos ante el Oporto, disputó poco más de 20 minutos en cada partido aunque a pesar de todo, logró anotar el último tanto ante los portugueses en la vuelta poniendo así la guinda a una remontada perfecta.

Convocatorias

Unai Emery contará con casi todos sus efectivos para el partido. La lista de convocados está formada por 19 jugadores y la baja más relevante es la de Coke que estará ausente por sanción. La buena noticia es la vuelta de Alberto Moreno que se había lesionado en el derbi ante el Betis.

Convocados Sevilla FC: Beto, Javi Varas, Diogo, Cicinho, Alberto Moreno, Fernando Navarro, Nico Pareja, Fazio, Carriço, Mbia, Iborra, Marin, Vitolo, Jairo, Reyes, Trochowski, Rakitic, Bacca y Gameiro.

Los visitantes viajan con todo el equipo a Sevilla incluyendo los jugadores lesionados que no podrán estar a disposición del técnico ché. Estos son Alves, Senderos, Costa y Víctor Ruiz aunque el brasileño podría entrar en la lista deifnitiva. Pizzi ya ha adelantado que el once que saltará al Pizjuan será el mismo que obró la remontada ante el Basilea.

Convocados Valencia CF: Guaita, Jaume, Barragán, Joao, Mathieu, Gayá, Bernat, Parejo, Keita, Fuego, Oriol, Míchel, Fede, Piatti, Feghouli, Jonas, Alcácer, Vargas.

Posibles onces titulares

​

