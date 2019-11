Chelsea - Atlético de Madrid: Lisboa no se alcanza en autobús

Ya no valen medias tintas. A un paso de la finalísima de Lisboa, Chelsea y Atlético de Madrid miden sus fuerzas este miércoles en Stamford Bridge. Absolutamente todo está por decidir tras el pobre encuentro de ida, finalizado con empate sin goles y del que ni uno ni otro sacaron ventaja, si bien ambos se mostraron más que conformes con el resultado.

Ese 0-0 del Calderón debería marcar la pauta a evitar, pero con dos maestros del cuerpo a cuerpo en los banquillos no parece que vaya a ser así. Las calculadoras, que llevando echando humo desde el pitido final de Jonas Eriksson el pasado martes, pesarán en los esquemas en juego. Estos distarán ligeramente del autobús que se plantó la semana pasada frente a la portería defendida por Cech y luego por Schwarzer, pero tampoco permitirán demasiadas alegrías a sus defensas, conscientes de la importancia de seguir manteniendo los ceros en el luminoso.

La vuelta de Hazard, clave en la ofensiva 'blue'

Obligado a ofrecer algo más está el Chelsea. Con su planteamiento de la ida, llevado tan al extremo que solo se justifica aferrado al resultado, a fin de cuentas lo que vale en este deporte, no alcanzará la final. Cobijado por su afición y su estadio, tendrá que ser quien asuma la iniciativa del juego. Para ello Mourinho dispondrá de más y mejores armas, toda vez que pierde para la batalla al lesionado Petr Cech y al sancionado Frank Lampard, pero recupera a los motores de un equipo sustentado en tan poco que, en su ausencia, llora. Vuelve a la zona de tres cuartos el belga Eden Hazard, futbolista de quilates, de los que derriban puertas sin esperar a ser llamados.

No será el centroeuropeo el único que retorne al once, un once vestido con más adornos atacantes y donde se situará en la delantera Samuel Etoo. El punta africano, de retorno al fútbol del más alto nivel, será el estilete de una línea que ha sido objeto de críticas por su propio entrenador, y en la sustituirá a Fernando Torres. El de Fuenlabrada fue Wilson en la película de Naúfrago en el primer envite, cuando tuvo que salir con prismáticos para encontrar compañeros con quienes jugar al balón, y ahora le toca banquillo. Su concurso solo se prevé, al menos con minutos, si el Atleti se pone por delante.

Por detrás de los citados Etoo y Hazard habrá menos albañiles. Volverá el técnico de Setúbal a recurrir a sus hombres más utilizados en los partidos importantes, esto es, Willian y Oscar. El dúo cariosa complementa el toque del enganche belga sin estar exentos de calidad y aportando un plus de velocidad y dinamismo, características de las que adoleció el pasado martes el Chelsea.

Para que puedan hacerlo, detrás sí formarán los más trabajadores. El doble pivote, ausente Matic por haber disputado la competición antes del mercado invernal con el Benfica, será para David Luiz y Ramires, mientras que en la zaga tampoco hay dudas. Ivanovic, gran ausente en el Calderón, sumará centímetros en el lateral derecho, con Cahill y el recuperado Terry en el centro, y Azpilicueta, que solo hay uno, en la banda siniestra.

El Chelsea llega con la moral recuperada tras su victoria por 0-2 del fin de semana en Anfield ante el Liverpool, donde se presentó con un equipo lleno de suplentes entregando aparentemente todas sus opciones de conquistar la Premier y salió espoleado, repitiendo el esquema del Calderón pero obteniendo rédito del inoportuno resbalón de Steven Gerrard.

40 años despues, vuelve el Atleti

Los londinenses no tendrán una tarea fácil ante un rival casi mimético, aunque con un gen más ofensivo, pero que pretende devolverle el bodrio de la ida. Con la misión de frustrar a su rival, como tanto predica Simeone, saltará al verde un Atlético de Madrid que, si los 'blues' se fueron contentos con el 0-0 del martes, no lo está menos. Consciente de su fortaleza defensiva y la cohesión de su bloque, y confiando en sus contraataques mortales y lo eficiente de su infinita pizarra, buscará asaltar Stamford Bridge y, alcanzado tras cuarenta años de sequía unas semifinales de Champions League, no detenerse en tal instancia y seguir rompiendo registros llenos de polvo.

Faltará a la cita una pieza clave, no tanto por su fútbol, que también, sino por lo pesado de los galones que porta y exhibe. La chistosa amarilla que le enseñó Eriksson a Gabi en la ida provoca la ausencia del capitán colchonero, cuya importancia se estima en la libreta: estando disponible solo ha quedado sin jugar en el duelo copero de dieciseisavos de final frente al Sant Andreu. Sin embargo, hasta ahora el equipo ha respondido sin su líder en el campo: tres victorias -una en el citado enfrentamiento copero y dos en Liga, en Málaga y ante el Villarreal- en tres encuentros, estadística para la esperanza.

Mario y Tiago, casi vírgenes juntos, comandarán la medular

Pero si algo ha enseñado a los suyos el 'cholo' Simeone es la preponderancia, siempre y bajo cualquier circunstancias, del bloque. Por ello no toca lamentarse por la baja del canterano, sino confiar en quienes no han dado un solo motivo para no hacerlo: Mario Suárez y Tiago. Son la pareja que suma menos minutos junta en la sala de máquinas, acostumbrados a darse relevos, pero pocas dudas hay sobre su compenetración.

Tampoco existen dudas sobre cuáles serán las restantes piezas del once. Aunque en las últimas semanas se han producido varias y distintas rotaciones, aunque puntuales y nunca masivas, estas no aparecerán a orillas del Támesis. La defensa habitual, esa que presume de ser la menos goleada de la Liga BBVA por segundo ejercicio consecutivo, volverá a escoltar a Thibaut Courtois, que conforme agranda su leyenda como atlético se aleja más de su continuidad como 'indio'.

Delante nadie tose a Diego Costa, acompañado por Raúl García. El navarro, pese a su infructuosa lucha contra la portentosa defensa del Chelsea en la ida, volverá a ser la apuesta del 'cholo' para acompañar al hispano-brasileño. Pareció equivocado en su planteamido de bombardear por arriba el técnico argentino, pero no variará en su idea porque la principal alternativa, David Villa, no muestra la confianza ni la facilidad goleadora con la que regresó de las vacaciones navideñas.

En las bandas, un sitio es seguro, el de Koke. Santo y seña de la hornada de talentos rojiblancos, con el privilegio de ser el único que se forma y juega en el primer equipo, volverá a conjugar por un costado, el que le toque en suerte porque no posee plaza fija, su tremenda capacidad física con su talento. Un talento que también posee, por arrobas, el ocupante del otro extremo. Con la necesidad de abrir huecos en la que es posiblemente la mejor defensa de Europa, recupera la titularidad Arda Turan. El turco, que tiene más opciones que Diego Ribas para completar el puzzle por su mayor trabajo y sacrificio, viene de un mes de descanso obligado que no le ha cortado el ritmo, como se vio en Mestalla donde firmó media hora de atleta africano.

Arda y Raúl tienen más opciones que Diego y Villa respecticamente

En la ida los rojiblancos fueron los únicos que propusieron algo aunque no cayeron en la trampa de descuidar la zaga, sabedores de que encajar un gol era cavar su propia tumba. Solventado el reto inicial, multiplicarán sus esfuerzos atrás en una eliminatoria que se prevé eterna. Debería arrear el Chelsea de inicio, pero también guardando la ropa. El primero que marque tendrá gran parte del pase en la mano, pero el Atleti se guarda el as en la manga del valor doble de los goles, lo que le permitirá estar a un tanto de la final de igual manera con el 0-0 que si encajase el 1-0, dado que cualquier empate con goles le da el billete.

La contienda contará con el arbitraje del italiano Nicola Rizzoli. Internacional desde la campaña 2007/2008, trae buenos recuerdos a la parroquia atlética, ya que fue el encargado de dirigir la final de la Europa League 2009/2010, en la que los entonces dirigidos por Quique Sánchez Flores se impusieron por 2-1 a otro equipo inglés, el Fulham, con un doblete de Diego Forlán, el primero en el minuto 32 y el segundo en el 26 de la prórroga. Sin embargo, el Atleti cedió en los otros dos duelos con el trencilla transalpino, ambos a domicilio: 2-1 ante el Gloria Bistrita rumano (Intertoto 2007/2008) y 2-0 frente al Oporto en la fase de grupos de la Champions 2009/2010, de la que quedarían eliminados para posteriormente campeonar en la citada final de la Europa League.

Menos experiencia tiene Rizzoli con el Chelsea, al que solo arbitró una vez. Fue precisamente ante un equipo español, el Valencia, y también en la Champions League, concretamente en la fase de grupos de la 2011/2012. El partido, disputado en Mestalla, se saldó con empate a un tanto, goles obra de Lampard para los visitantes (minuto 55) y Soldado para el conjunto ché (minuto 86).

Alineaciones